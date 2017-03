Az új Henry 18 éves, és máris meghódította a futballvilágot

A Real Madridnak nemet mondott és tizennyolc évesen már két gólja is van a Bajnokok Ligájában, Premier League-csapatok vinnék, behívták a francia válogatottba és felállított egy rakás klubrekordot − ennyire pörgött fel az utóbbi két hónapban a Monaco-csatár, Kylian Mbappé élete.

Arséne Wenger, az Arsenal menedzsere az új Thierry Henrynak kiáltotta ki, mert a tizenéves támadó játékstílusa a francia klasszisra emlékezteti, és ha valaki, ő aztán tudja, mit beszél, Henryvel évekig együtt dolgoztak, és ő is fedezte fel.

Más kérdés, hogy mostanában mennyit ér egy Wenger-dicséret, de úgy tűnik, ezúttal nem lőtt mellé, a Monaco-futballista technikáját, sebességét és góljait látva egyértelműen Henry ugrik be az embernek először.

Itt van például Mbappé hétvégén szerzett első gólja a Caen ellen, a csel és a lövés is Henry legjobb napjait idézi.

De henrys megoldás volt, amit az Olympique Marseille ellen csinált egy érintésből a Franca Kupa március eleji meccsén, amit végül 4-3-ra nyertek meg hosszabbításban.

És az is nagyon hasonló, ahogy eddig a karrierjük alakul. Mindketten fiatalon kerültek a Monaco akadémiájára, Henry az akkor még Wenger által irányított csapatban tizenhét évesen mutatkozott be, nem sokkal azután, hogy aláírta élete első profi szerződését. Ezzel ő lett a klub történetének legfiatalabban bevetett játékosa.

Huszonegy évet kellett várni arra, hogy ezt a rekordot Mbappe 16 évesen és 347 naposan megdöntse egy bajnoki mérkőzésen. És akkor is Henry klubrekordját döntötte meg, amikor tizenhét évesen és két hónaposan a Troyes elleni bajnokin gólt szerzett még a múlt szezonban, bő egy éve.

Nemzetközi kupameccsen is hamarabb talált be, mint Henry: mindössze második idényében a felnőttek között. Ez volt a Manchester City elleni, manchesteri nyolcaddöntős gólja, amivel a BL történetének második legfiatalabb gólszerzője lett. Mondjuk azt érdemes megjegyezni, hogy Henry eleinte inkább a szélen játszott a Monacóban.

Mbappé jelenleg ott tart a szezonban, hogy 32 tétmérkőzésen 19 gólja van, a legutóbbi 12 mérkőzésén már 14-szer betalált. A bajnokságban átlagosan 56 percenként veszi ki a részét a gólokból, mert 5 asszisztja is van idén, szóval ennyi idősen tényleg meghatározó embere lett annak a csapatnak, ami az öt legerősebb európai bajnokságot nézve a legtöbb gólt termeli. Ráadásul mindez néhány hét alatt történt, mert február elején indult be igazán.

Láttunk már ilyesmit, nem is olyan régen például a Manchester Unitednél felbukkanó Marcus Rashford esetében, de sokan ugyanilyen gyorsan bele is szürkültek a mezőnybe, vagy egy edzőváltás után padra kerültek, mint épp Rashford. Na meg ilyenkor még simán benne van a tizenévesen berobbanó futballisták játékában, hogy gyakran hibáznak, vagy hoznak rossz döntéseket, és fizikailag sincsenek olyan szinten, a Bajnokok Ligájában is megállják a helyüket.

De nem Mbappénál, legalábbis az alapján, amit eddig láttunk tőle. A fizikuma rendben van, talán csak ebben különbözik Henrytól, legalábbis egyelőre. A francia előd ugyanis úgy 10 centivel magasabb, de a 178 centis tinédzser pár centit még nőhet, na meg erősödhet is, ami félelmetes képességekhez segítheti. Nem mintha már most nem lenne elég jó. Ennél is szembetűnőbb, hogy mennyire éretten és higgadtan futballozik, bár ez nagyjából a Monaco összes fiataljára elmondható, aki az első csapatban játszik.

Ezt az akadémiai munkát emelte ki a klub tulajdonosa, Vadim Vasziljev is, amikor tavaly márciusban aláíratták Mbappéval első profi szerződést. „Kylian iránt érdeklődtek igazán nagy klubok, de ez a szerződés is azt jelzi, hogy nálunk a fiatalok meg tudják találni a helyüket. Ez a Monaco akadémiáján zajló munka elismerése".

A Monacót néhány éve vette meg Vasziljev, és komoly pénzeket áldozott az erősítésekre, de végül az akadémiáról érkezett játékosokkal kiegészülve épült fel a csapat, ami most már a bajnoki címre és a BL-elődöntőre hajt. A ligában elsők a PSG előtt, a BL-ben a Borussia Dortmunddal játszanak.

Az akadémia igazgatója, Bertrand Reuzeau beszélt pár hete a Guardiannak arról, hogy azért bíznak meg bennük a fiatal tehetségek és családjaik, mert látják, működik a rendszer. Nem hozzák el túl korán a futballistákat, hagyják őket, hogy ismerős környezetben fejlődjenek, aztán 15-16 évesen csatlakoznak az akadémia munkájához. Pontosan ez történt Thierry Henry-val, Emmanuel Petit-vel és Lilian Thurammal: ők mind tizenöt évesen mentek a Monacóhoz, és 1998-ban világbajnokok lettek a válogatottal.

Reuzeau szerint a Monacónak van a legjobb megfigyelőhálózata az országban, már a 11-12 éves futballistákat is igyekeznek feltérképezni, hogy aztán később leigazolják őket. Fontos az is, hogy az ifiket több poszton is kipróbálják, amíg eljutnak az U17-es csapatig, onnan kezdve már egy pozícióra specializálódnak. Az utánpótlás-játékosok nagyon részletes visszajelzést és statisztikákat kapnak a teljesítményükről a meccsük után másnap, ezek a mobilapplikációval is elérhető statisztikák részletesen elmagyarázzák, mely területeken hogyan teljesítettek.

Merre tovább?

Mbappét megkörnyékezte a Real Madrid, erről Zinedine Zidane a BL-negyeddöntős sorsolás után beszélt a sajtótájékoztatón. Nagyon szerették volna leigazolni, de Mbappé és családja inkább a Monacót választotta, valószínűleg így jobban jártak - gondoljunk csak a 16 évesen a Realhoz szerződött Ödegaardra, aki azóta már a holland Heerenveenben van kölcsönben.

Egyáltalán nem biztos viszont, hogy egy ilyen idény után is a csapatnál marad, még akkor is nehéz lenne megtartani, ha a Monaco megőrizné vezető helyét a bajnokságban, és megnyerné a Ligue 1-t, és közben a BL-ben is tovább menetelne. A klub több nagy tehetségét is jó pénzért értékesített az utóbbi időben, így került például Anthony Martial a Manchester Unitedhez.

Épp ő lehet viszont az elrettentő példa Mbappééknak, Martialt is Henryhoz hasonlították - bár közel sem volt ekkora a hasonlóság -, Manchesterben viszont középcsatárból a bal szélre kényszerítették, majd Mourinho érkezésével a kezdőből is kimaradt.

Szép-szép, de hogy kell kimondani a nevét? M-Bappé vagy csak Bappé: ne próbálja a nyelvét kitörni az első verzióval, mert az M néma marad, így fonetikusan leírva Bappénak ejtik a fiatal futballista nevét.

Tiszta sor, hogy Mbappét több Premier League-klub vinné, de nagyon meg kell majd fontolnia, mit választ következő állomásnak. A legfontosabb most az lenne, hogy megkapja ugyanazt, amit a Monacónál: vagyis elegendő játékidőt, ami biztosítaná a fejlődését. Ezért sem szerződött el tavaly valamelyik sztárcsapathoz, pedig az Arsenal érdeklődése is elég komoly volt. A higgadt döntésért Kylian kameruni születésű édesapja, Wilfried kezeskedik, aki egyben az ügynöke is, ő képviseli a tárgyalásokon.

Az érdeklődő csapatok miatt a Goal.com megkérdezte Mbappétől, mit gondol ezekről a pletykákról, de ő leszerelte a kérdést azzal, hogy nem olvassa az angol sajtót. „Szeretnék nyugodt maradni az engem övező figyelem ellenére. Reggel felkelek, bemegyek edzésre, mint a többiek, és próbálom fejleszteni magam, a meccseken pedig megcsinálni, amit az edzéseken gyakoroltunk. Eddig működik a dolog" - mondta.

Griezmann, Gameiro és Mbappé

A tizennyolc éves játékos formájának a Lyonban futballozó Alexandre Lacazette látta kárát a válogatottnál. A huszonöt éves csatárnak szintén nem megy rosszul mostanában, de a Luxemburg elleni világbajnoki selejtezőre mégis inkább Mbappét hívta be Didier Deschamps szövetségi kapitány.

A Monaco-játékos meg is kapta a lehetőséget, mert a 3-1-es győzelemmel zárult meccsen a 78. percben állt be, ezzel megint lekörözte Henryt, akinek húszévesen sikerült bemutatkoznia a francia csapatban, és a következő évben el is vitték az 1998-as vb-re, ahol világbajnok lett, három gólt rámolt be, és ezzel ő lett a válogatott legjobb gólszerzője.

Mindez akkor történt, amikor Mbappé még meg sem született. Kedd este már kezdőként kapta meg a lehetőséget a 18 éves Monacós: a spanyolok ellen 65. percet töltött a pályán, majd Giroud váltotta. A meccset 2-0-ra elvesztették.

A már kétszeres felnőtt válogatott Mbappé ifiszinten már bizonyított: ott volt a tavalyi U19-es Európa-bajnokságon, ahol a francia csapat végigverte majdnem a teljes mezőnyt, a döntőben 4-0-ra az olaszokat. Mbappé két gólt lőtt azon a meccsen, a tornát öttel zárta, csak csapattársa, Jean-Kévin Augustin előzte meg hattal, ő a PSG-ben kapott többször lehetőséget az idén.

De közel sem annyit, mint Mbappé, pedig a számok alapján úgy tűnhetett, a párizsi srác még nála is nagyobb tehetség, legalábbis a francia U19-ben 13 meccsen 12, az U21-ben 6 meccsen négy gólja van. A PSG-ben viszont ott volt előtte Ibrahimovic és Cavani, és bár előbbi eligazolt, utóbbi kirobbanthatatlan a kezdőből, de még le is csak elvétve cserélik. Augustine-nek két szezon alatt 30 meccs jutott, legtöbbször csereként, és csak két gólt tudott összehozni.

A legfontosabb, hogy Mbappé továbbra is játsszon, sőt, kezdjen, minél többször, és a Monacónál ez adott. A csapat jó formában van, az edző, Leonardo Jardim rá mer építeni. A jó edzők felismerik a tehetséget és meg is bíznak bennük. Ferguson betette Rooney-t és Cristiano Ronaldót 18-19 évesen, Lippi felküldte Del Pierót, vagy épp Wenger Henryt, de említhetnék Rijkaardot Messivel a Barcánál.

Valószínűbb forgatókönyv persze, hogy a nyáron ezt a Monacót szétkapják, de Mbappé, ha marad, még inkább húzóember lehet a csapatot folyamatosan újjáépítő Jardim keze alatt. Elképesztő, hogy decemberben még mindig csak 19 éves lesz, a sztárklubok meg fogják várni, bőven időben van.