A City gratulált, a United meg őket ekézte

Egy nagyon rosszul sikerült öltözői mókázás tiport bele a manchesteri tragédiára közösen emlékező két városi klub, a City és a United ideiglenes barátságába.

A hétfői terrortámadásra emlékezve, a kupagyőzelem ünneplése után az MU az öltözőben készített egy csapatfotót a kupával, melyen egy vörös molinót tartanak a kezükben ezzel a felirattal: "Manchester - a City United", utalva a merénylet utáni összetartásra, amely még a két városi klub, a City és a United rivalizálásánál is fontosabb.

A Citynél is így gondolták, és már éppen elküldtek azt az üdvözlő táviratot is, amelyben a manchester klub szívből gratulál riválisának az Európa Liga elnyeréséhez. De éppen ebben az időben jent meg a közösségi oldalon egy másik öltözői felvétel is, amelyben a United játékosai a Cityt becsmérlő rigmusokat énekelnek. Jesse Lindgard volt, aki a társait vezényelte.

Azért a jószándék sem áll távol a United csapatától. A hétfői bombatámadás áldozatainak ajánlja a csapat a trófeát, miután szerdán a stockholmi döntőben 2-0-ra legyőzte le a holland Ajax Amsterdamot:

"Normális körülmények között boldogok vagyunk egy ilyen meccs előtt, és örömmel várjuk a kezdő sípszót. Ezúttal nem így volt" - jelentette ki José Mourinho, az angolok vezetőedzője. "Csak tettük a dolgunkat, méghozzá remekül."

A játékosok nevében Ander Herrera emlékezett meg a hétfői robbantás 22 áldozatáról:

"El akarjuk mondani, hogy egy olyan összetartó világban szeretnénk élni, amely a békéért és a tiszteletért küzd. Kérjük, ne legyen több merénylet, kérjük, ne legyen több halott" - mondta a spanyol légiós.

Az MU lett az ötödik klub, amely megnyerte mind a három európai kupasorozatot, beleértve az 1999-ben megszűnt Kupagyőztesek Európa Kupáját is.