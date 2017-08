Félelmetesen nagy bombát vágott a Barcának a Real csodagyereke

3-1-es előnyt hozott magával a Real Madrid a vasárnapi első meccsről Barcelonából, volt viszont egy vezéráldozatuk, az összesen ötmeccses eltiltást összeszedő Cristiano Ronaldo ugyanis ezt a meccset is kihagyta. A portugál mellett kimaradt a kezdőből némi meglepetésre Gareth Bale is, míg a Barcelona nagy hiányzója Andrés Iniesta volt.

Ha a kezdő alapján valaki kényelmes, kiváró hozzáállás várt volna a Realtól, annak gyorsan jelezték, hogy ez elég távol áll a valóságtól ţ a hazai csapat az első másodperctől kezdve iszonyatosan erős letámadással játszott. Ennek meg is lett az eredménye, az ötödik percben Marco Asensio egy bődületesen nagy góllal megszerezte nekik a vezetést.

A sensio a vasárnapi meccsen is hatalmas gólt lőtt , az volt az ötödik alkalom a 21 éves Real-játékos pályafutásában, amikor egy sorozatban bemutatkozva azonnal gólt lőtt, az Európai Szuperkupában, a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában és a kupában tette meg ezt korábban.

Asensio gólja után a Barcelona szempontjából még nem sok változott, eredetileg is legalább 3 gólra volt szükségük ahhoz, hogy ne kapjanak ki a szuperkupában, ez az 1-0-s madridi vezetéssel is maradt. Az első negyed óra végére kicsit fel is támadtak a vendégek, de a nagyobb megindulások után a Real mindig egy gyors kontrával figyelmeztetett, hogy ne nyíljanak ki túlságosan.

