Zidane máris rájött, mit rontott el a nyáron

Három forduló ment csak le a 2017-18-as spanyol bajnokságból, de a Real Madrid vezetőedzője, Zinedine Zidane máris rájött, hogy mit rontott el a nyáron:

nem vett cserecsatárt a Chelsea-nek 62 millió euróért eladott Álvaro Morata helyére.

A felismerés a szombati, Levante elleni 1-1-es döntetlen után jött, hiszen így három forduló után csak öt ponttal, egy győzelemmel és két döntetlennel áll a címvédő Real, amely jelenleg csak a hetedik.

A Don Balón információ szerint a francia edző ezért már a szombati meccs után arra kérte az elnök Florentino Pérezt, hogy januárban egy tapasztalattal rendelkező cserecsatár legyen a legfontosabb igazolásuk.

A Real Madrid a Deportivo 3-0-s legyőzése után az első osztály két valenciai klubjával ikszelt, Valenciában 2-2-t játszott a Valenciával, a Levantét viszont otthon nem tudta legyőzni most szombaton. A két döntetlenen Marco Asensio és Lucas Vázquez lőtték a csapat góljait, Karim Benzema, az egyetlen igazán erős középcsatáruk még nem talált be a bajnokságban, megfelelő cseréje pedig nincs, ráadásul a Levante ellen meg is sérült, a 28. percben Gareth Bale-t kellett beállítani a helyére, így amíg nem tér vissza az eltiltásából Cristiano Ronaldo, kényszermegoldást kell alkalmaznia a bajnokságban Zidane-nak.

A francia edző egyébként januárban egy Moratához hasonló játékossal szeretne erősíteni, neveket viszont nem említettek.