BL: C. Ronaldo visszatért, de a bírói hibák is

Szerdán, a BL-csoportkör 1. fordulójának 2. játéknapján újabb nyolc meccset rendeztek szerte Európában. Nézzük a tanulságokat.

Cristiano Ronaldo nem érezte meg a kihagyást

Augusztus közepe óta nem játszott tétmeccset a Realban, akkor tiltották el Spanyolországban öt meccsre - egy van még belőle -, amiért ellökte a bírót a Barca-Realon. Egy hónap után léphetett újra pályára a klubjában, a ciprusi APOEL ellen, és 12 perc alatt gólt lőtt, majd a második félidő elején büntetőből duplázott. A tizenegyes nem volt jogos, a védő válláról pattant le a labda, de Benoit Bastien bírót ez nem zavarta, simán befújta. Utána Sergio Ramos még ollózott egy kissé sutát, de így is igen szép gól lett belőle.

A ciprusiaknál Sallai Roland kezdett, a szünet után kapott egy sárgát, a 60. percben lecserélték.

A duplán BL-címvédő Real jól rajtolt, megindult a triplázás felé, az ellenfél mintha ott sem lett volna, legalábbis támadásuk nem nagyon volt. Kellett Ronaldo, a Real a bajnokságban háromból kétszer ikszelt nélküle, ráadásul hazai pályán mindkétszer.

Guardiola idén komolyan gondolja a BL-t is

Legalábbis 10 perc alatt kettőt, 25 alatt hármat, egy bő óra alatt négyet rúgtak a holland bajnok Feyenoordnak Rotterdamban. Stones, Agüero, Gabriel Jesus, majd újra Stones talált be. A duplázó középhátvéd egészen szenzációsan, tényleg hibátlanul futballozott: 96/96 passza volt jó!

A Liverpool a BL-ben is megtorpan

Amikor 4-0-ra kiütötték az Arsenalt a bajnokságban, úgy tűnt, nagy szezont indítottak, majd a hétvégén jött egy 0-5 a Citytől. Most a tavalyi EL-döntős ellenfelüket, a Sevillát kellett volna verniük otthon, de ahogy abban a döntőben, úgy most sem sikerült nyerniük. Lovren óriási - szokásos - hibája után már az 5. percben gólt kaptak, majd fordítottak egy olyan góllal, amit nem szabadott volna megadni: Salah szabálytalanul szerelte N'Zonzit, majd a lövése durván megpattanva ment be. Még az első félidőben el is dönthették volna, Mané kiharcolt egy büntetőt - tiszta kéz volt és visszahúzás -, de Firmino kapufára rúgta. Correa a 72.-ben a nap labdaátvétele után egyenlített, a vége 2-2 lett.

Tottenham-BVB: videóbíróval (ez is) más lenne

Tavaly a csoportból sem mentek tovább az angolok, most a nyitómeccsükön 3-1-re verték a Borussia Dortmundot. Szon és Kane majdnem tök ugyanolyan gólt rúgott, az angol válogatott csatár duplázott is.

Némi szépséghiba viszont, hogy az állásnak 2-2-nek kellett volna lennie a második félidőben, amikor Aubameyang nagyon technikás gólt rúgott, de a partjelző, illetve a bíró nem adta meg. Köze nem volt a leshez. Kane harmadikja csak ezután jött, a vége 3-1.

A nap meglepetése: Sahtar-Napoli 2-1

Nem véletlenül gyújtott rá Sarri edző a kispadon, az ukránok 2-0-ra elmentek, így az olasz tréner csapata már az ikszet sem tudta megmenteni.

16 Galéria: A 2017-18-as BL-csoportkör második játéknapja Fotó: Sergio Perez / Reuters

A nap meglepetése 2.: Porto-Besiktas 1-3

A nap balhéja a Maribor-Szpartak Moszkván (1-1) volt

Gulácsi végigvédte a Leipzig-Monacót, 1-1 lett, a gólt majdnem kifogta

Bajnokok Ligája, csoportkör, első forduló:

E csoport:

Maribor (szlovén)-Szpartak Moszkva (orosz) 1-1 (0-0)

gól: Bohar (85.), illetve Szamedov (59.)



FC Liverpool (angol)-Sevilla (spanyol) 2-2 (2-1)

gól: Firmino (21.), Szalah (37.), ill. Ben Yedder (5.), Correa (72.)

kiállítva: Gomez (94., Liverpool)



F csoport:

Feyenoord (holland)-Manchester City (angol) 0-4 (0-3)

gól: Stones (2., 63.), Agüero (10.), Jesus (25.)



Sahtar Donyeck (ukrán)-SSC Napoli (olasz) 2-1 (1-0)

gól: Taison (15.), Ferreyra (58.), ill. Milik (72., 11-esből)



G csoport:

RB Leipzig (német)-AS Monaco (francia) 1-1 (1-1)

gól: Forsberg (33.), ill. Tielemans (34.)



FC Porto (portugál)-Besiktas (török) 1-3 (1-2)

gól: Tosic (21., öngól), ill. Talisca (13.), Tosun (28.), Babel (86.)



H csoport:

Real Madrid (spanyol)-APOEL (ciprusi) 3-0 (1-0)

gól: Ronaldo (12., 51. - a másodikat 11-esből), Ramos (61.)



Tottenham Hotspur (angol)-Borussia Dortmund (német) 3-1 (2-1)

gól: Szon (4.), Kane (15., 60.), ill. Jarmolenko (11.)

kiállítva: Verthongen (92., Tottenham)

Borítókép: Gabriel Bouys / AFP.