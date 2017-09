Orbán vejének cége csinálta a világítást, ami miatt félbeszakadt a Vasas-Haladás

A hétvégi forduló egyik kuriózuma a Vasas-Haladás mérkőzés volt, amit a huszadik percben félbe kellett szakítani a világítás meghibásodása miatt. A beszámolók szerint előbb a reflektorok egy része húnyt ki, majd hamarosan az összes. A stadion világítását 2015 tavaszán az akkor Tiborcz István tulajdonában álló ELIOS Zrt. újította fel egy másik céggel közösen, nettó 110 millió forinttért. A megbízást a Nemzeti Sportközpontoktól, azaz az államtól nyerték el.

Az idei futballszezon eddig nem egy sikersztori a felcsúti kötődésű reflektorok számára. Előbb augusztus végén a Pancho Aréna borult sötétbe a Videoton-Ferencváros mérkőzésen, majd most vasárnap a baleset megismétlődött Újpesten is, ráadásul ezúttal megjavíthatalanul. A hibát háromszor annyi ideig próbálták megszerelni, mint amennyi focit előtte láthatott a közönség, de nem sikerült, a stadionban sötétebb volt, mint Zalaerszegen. Így szégyenszemre be kellett rekeszteni a mérkőzést.

A sportköztévé szerint egy biztosíték meghibásodása okozta a problémát a Szusza Ferenc stadionban, míg a Nemzeti Sport merészen viccelődő publicistája szerint háromból két trafó is elfüstölt Újpesten, komoly riadalmat okozva a klubházban. Érdekes módon egyébként Felcsúton is egy biztosítékot hibáztattak a sötétségért, meg persze a villámot, ami a stadionba csapott.

A 444 régebbi cikke szerint a felcsúti világítás kiépítését pályázat nélkül kapta meg az ELIOS (a generálkivitelező a Mészáros & Mészáros volt), míg Újpesten pályázat útján nyerték el a munkát. Amiben nyilván segített, hogy elég kiadós referenciával rendelkeztek a téren, hiszen a ferencvárosi, a dunaújvárosi vagy a tatabányai stadionba is Tiborczék hozhatták el a fényt, utóbb három megbízás összértéke félmilliárd körül volt nettó.

Bár a Szusza világítása a szerződés szerint 2015 májusában készült el, alig másfél szezont használták eddig, mivel időközben a stadion átesett egy átépítésen (az is elég jól sikerült), ami alatt nem rendezhettek benne meccseket.

A pályát albérletben használó angyalföldiek ügyvezetője alaposan kiakadt az ügyön. Vancsa Miklós szerint:

"Egy biztos, teljesen feleslegesen támaszt az MLSZ túl magas elvárásokat a stadionokat illetően, amikor úgy tűnik, hogy azok az alapvető követelményeknek sem tudnak megfelelni."

A Haladás sem örült, nekik egy újabb túra jön, bár a jelenlegi anyagi helyzetben egymilliós utazási költség, nem számít.