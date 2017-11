Dárdai: Ezt gyakrabban szeretném látni

Megszerezte első Európa Liga-győzelmét csütörtök este a Hertha Dárdai Pál vezetésével, 2-0-ra verték a Zorja Luhanszkot. Nem is akárhogy, a magyar edző elég fiatal, 25 éves átlagéletkorú kezdőcsapot nevezett a meccsre, többek között a 20 éves Jordan Torunarigha és Max Mittelstädt és a 18 éves Arne Maier is lehetőséget kapott, de a 22 éves Niklas Stark, Ondrej Duda és Davie Selke is lefelé húzták az átlagéletkort.

A fiatalok új lendületet hoztak a Herthának, ami tetszett is Dárdainak, főleg, hogy a két védő, Torunarigha és Mittelstädt is bátran ment előre.

Az első gól előtt remek kombináció volt, a beadás pedig már sakk-matt volt, ezt gyakrabban szeretném látni

– értékelt Dárdai a meccs után a Kickernek. Selke fejesgólja előtt Torunarigha futott fel a balon, tőle jött a gólpasszt jelentő beadás is.

Dárdai egyébként azt is kiemelte, hogy jó volt látni, milyen jól teljesítettek a fiatalok, ez a légkörnek is jót tesz szerinte.