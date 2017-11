Megakadályozható lett volna a Fradi–Debrecen véres balhéja

A Ferencváros-Debrecen mérkőzés szünetében történt, két súlyos és egy könnyű sérülést eredményező események kapcsán számtalan kérdés felmerül. Ezeket részben a Ferencváros vezetésének kéne feltennünk, ha szóba állnának velünk. De nem teszik. Részben a Fradi-stadion biztonságáért felelős cégnek, ami egyébként 50 százalékban a Ferencváros tulajdona, de ők egyelőre csak közleményekben kommunikálnak. Úgyhogy elmélkedünk egy sort magunkban. (Kérdéseinkkel ennek ellenére újra megkeressük a klubot és a klub biztonsági cégét is.)

Nem az a meglepő, hogy volt balhé

Ahol több ezer ultra és fanatikus szurkoló gyűlik össze, felfokozott hangulatban, és az elfojtott indulatok sem hiányoznak, ott minden fogadkozás és igyekezet ellenére benne van a botrány a pakliban. Az viszont már megmagyarázhatatlan, hogy pont az a balhé tört ki a meccsen, amit leginkább meg lehetett volna előzni.

Az események pontos menete távolról sem tiszta. Ami biztos, hogy a balhé során előkerült legalább egy kés, amit használtak is. Illetve, hogy a végén több ember vert egyet, súlyos koponya- és szemszérüléseket okozva neki.

Bejárók és kint maradók

Teljesen egyértelmű volt már a meccs előtt is, hogy jó esély van a balhéra a csoport által megvert B. főszereplésével. B. ugyanis egy olyan szurkolói csoport vezetője (előénekese) volt, amit az „igazi" Fradi-ultrák pótlására szerveztek meg, vagyis azok helyére, akik a Debrecen elleni meccsig bojkottálták a Ferencváros hazai meccseit.

A bojkottálók közé tartozott a Ferencváros összes számottevő, magát ultraként azonosító csoportja, akik a régi stadionban nagyrészt a kapu mögötti B-lelátón foglaltak helyet (innen a közkeletű név: B-közép).

A radikális és kevésbé radikális szurkolói csoportok vezetője a Fradi legrégebbi, legnagyobb és legerősebb ultra csoportja, a Green Monsters. Hagyományosan ők adják a kápót, azaz előénekest, a B-közép vezetőjét. Ők határozzák meg a koreográfiát (a meccs elején bemutatott látványos élőképet, pirotechnikai bemutatót), és úgy általában, ők döntenek minden fontos kérdésben. A Green Monsters erejéről sokat elmond, hogy a bojkott alatt egy kivetítő elé több embert tudtak szervezni, mint ahányan általában kijártak a Fradi meccseire a stadionba.

Ezen csoportok tagjait azért nevezték az utóbbi években kint maradóknak mert nem fogadták el az új stadionban érvényes pályarendszabályokat, beleértve az atombiztos személyazonosításhoz szükséges vénaszkenner használatát, és ezért az elmúlt három és fél évben nem jártak ki a hazai bajnokikra. Őket, illetve minden bojkottáló szurkolót foglalja magába a Szurkolók Személyiségi Jogok Nélkül ernyőszervezetként értelmezhető csoport.

Voltak ugyanakkor olyan ultrák is, akik elfogadták az új rendszabályokat vagy alkut kötöttek a Ferencváros vezetésével, ne adj' isten odaszervezték őket a távollevők pótlására. Őket nevezik bejáróknak, vagy kubatovistának, vagy szkenneresnek.

A szkenneresek vezetésére, lényegében a Green Monsters szerepének pótlására, a klub vezetésének támogatásával létrehozták a Halhatatlanok nevű csoportot. Ehhez elég súlyos arcokat kellett találni, mivel már a csoport léte is nyilvánvalóan véres rongy volt a B-közép szemében.

A Halhatatlanok egyszerre volt közröhej, megvetés és gyűlölet tárgya a B-közép részéről. Kiröhögték, mert elég hülyén nézett ki, amikor úgy próbáltak tenni, mintha tényleg léteznének, de csak pár összeverbuvált arc állt a drapériájuk mögött. Megvetették őket, mert az általános közvélekedés szerint pénzért vállalták a szerepüket. És gyűlölték, mert lepaktáltak Kubatovékkal és megpróbálták elfoglalni a régi ultrák helyét. A stadionban megkéselt B. volt az, aki a Halhatatlanok csoport megszervezését vállalta, bár korábban a Green Monsters tagja is volt.

Személye szimbolikus volt, épp ezért a megverése, fizikai megsemmisítése komoly vonzerőt jelentett a radikálisabb ultrák, ultra-csoportok számára. A levadászásával nevet lehetett szerezni.

Előjelek éppen voltak

Ha máshonnan nem, az illetékesek akár a visszatérő ultrák kápójának, Hamberger Ádámnak a mérkőzés előtti napokban adott interjújából is rájöhettek volna, hogy a szituációban kódolva volt a balhé.

- Ismeri az előénekest, aki az elmúlt években a kerítésen állt?

- Tudom, hogy ki ő.

- Kicsoda?

- Régebbi szurkoló.

- Megbeszélte vele, hogy jövő szombattól megint ön áll a kerítésen?

- Nem gondolom, hogy erről túl sokat kellene beszélni. Visszatér a tábor, visszatér az előénekes.

- Vajon ezt ő is így gondolja?

- A mérkőzés el fog kezdődni, én állok majd fent.

Az idézettel nem arra akarunk utalni, hogy Hambergernek köze lehetett a balhéhoz, csak arra, hogy a konfliktus lehetősége adott volt.

Azt is tudni lehetett, hogyha B. találkozik a B-középpel, az olyan, mint az égő gyufa meg a benzin egy helyen.

A hírek szerint Hambergerék kifejezetten kérték a klubtól a tárgyalások során, hogy B. ne legyen ott a Debrecen elleni meccsen a stadionban, legalábbis ne mehessen a B lelátó közelébe. Sőt, arról is több forrásból származik információ, hogy miután B. feltűnt a kapu mögötti szektoroknál, és ezt jelentették Hambergernek, az ultrák vezetője üzent a biztonsági szolgálatnak, hogy vigyázzanak.

Az, hogy B.-t beengedték a stadionba, még magyarázhatná a vezetőség azzal, hogy milyen jogon tiltották volna ki onnan. Hogy miként engedhették be a B lelátóra, az már nagyobb rejtély. Az pedig, hogy miként maradhatott lényegében magára, miközben több tucat, láthatólag a beazonosítás ellen eltakart arcú ultra hergelte, arra nincs épeszű vagy jóhiszemű magyarázat.

Valószínűleg a verekedéshez és a késeléshez vezető események kezdeti, de már tetlegességig jutó szakasza látható ezen a felvételen. Meg az, hogy a biztonsági szolgálat háttérben lévő munkatársait egyáltalán nem izgatta a dolog.

Magára hagyták

A Ferencváros-stadion biztonsági szolgálatait a Fradi Security látja el. A bojkottáló ultrák szemében szálka a Kubatov magánhadseregének tartott cég, de ez nem volt mindig így.

A Fradi Security 2009-ben vette át a stadion biztosítását, és egész sokáig viszonylag harmonikus kapcsolatot ápolt az ultrákkal, bár nagyon népszerűek azért nem voltak. Mígnem a Csatáry molinó kihelyezése 2013 augusztusában mindent borított. Egészen addig a vezetés és a biztonsági szolgálat szemet hunyt az ultrák szabálysértései felett – valószínűleg egyeztettek is a meccsek előtt –, a klub pedig kifizette az MLSZ által kiszabott büntetéseket.

Fotó: Belkovics Krisztián

A háborús bűnösnek emléket állító felirat kihelyezése viszont már nem fért bele az európaizálódó klub képébe. Kubatov hajszát indított az elkövetők és az őket rejtegető ultrák ellen, noha nehéz elképzelni, hogy a Fradi Security tudta nélkül bekerülhetett volna a stadionba a méretes felirat. A molinó egyben ürügyet jelentett az új stadion megszigorított pályarendszabályaira is, beleértve a vénaszkennert, ami igazából csak a hab volt a tortán.

Az ultrák és a Fradi Security kapcsolatának felidézése azért fontos az események megértéséhez, mert B. az információink szerint jó kapcsolatot ápolt a Fradi Security több emberével is. A Fradimob nevű ultra-oldal egyik 2015-ös bejegyzése még egy fényképet is közölt, amin állításuk szerint B. a Fradi Security vezetőjével beszélgetve sétál be a stadionba. De a szombati meccsre is egy külön kapun keresztül jutott be.

B. tehát joggal számíthatott arra, hogyha kimegy a meccsre, akkor meg fogják védeni. De nem így történt.

Ezt a videót a Magyar Nemzet tette közzé kedden, a felkavaró felvételen az látható, hogy vagy harminc ember üti rúgja a földön fekvő B.-t. Ami viszont nem látszik rajta, hogy a biztonsági szolgálat közbelépett volna. Az utolsó másodpercekben feltűnnek ugyan a háttérben, de nem csinálnak semmit.

Az Frady Security volt szurkolói koordinátora, „Szőke" Ferenc, akit 2015-ben rúgtak ki pozíciójából, miután a Fidesz-székháznál vállalt szerepe ráirányította a figyelmet börtönviselt múltjára, és aki testi sértésig menő ellentétbe került volt jóbarátjával, a helyét átvevő Fölgye Pállal, ezt posztolta a Facebookra még a Fradi-Debrecen alatt:

Összeesküvés-elméletek és kések

Ahol ennyi megmagyarázhatatlan, ugyanakkor elkerülhetőnek tűnő véletlen vezet egy esethez, ott joggal merül fel mindenkiben a kérdés: kinek állhatott ez érdekében.

Egy kisebb balhé mindenkinek jól jött volna. Ez csak egy elmélet, de tegyük fel, hogy a klubvezetés és a Fradi Security beáldozta B.-t. Előbbi számára már csak egy zavaró tényező volt a kiegyezés után, ráadásul egy kisebb balhé javította volna a pozícióikat a Green Monstersszel szemben, illetve a nagyközönség szemében, hogy lám, okkkal tartottunk tőlük.

A Fradi Security számára szintén létkérdéssé vált a kapcsolatok normalizálása a Green Monstersszel, mi lehetne alkalmasabb gesztus erre, mint tálcán kínálni a lehetőséget a gyűlölt és megvetett B. elkapására .

A GM számára pedig fontos lett volna megmutatni egy szimbolikus tettel mindenkinek, hogy az egyezségtől még ugyanolyan kemények maradtak, mint voltak.

Ha csak annyi történik a szünetben, hogy B. találkozik a büfénél pár ultrával, összeverekednek, aztán valaki gyorsan leüti, az eset simán elsikkadt volna a hírekben. Kubatov az ultrák orra alá dörgölheti, hogy nem bírják fegyelmezni az embereiket, a Fradi Security szerez egy jópontot a B-középnél, a GM pedig megmutatta, hogy nem csicska.

Csak azzal az eggyel nem számolt senki, hogy B.-nél kés lesz, amit használni is fog. Pedig az erőszakos cselekményekért korábban börtönben is ülő férfitől ez talán nem akkora meglepetés, különösen ha a kilátástalannak tűnő helyzetére gondolunk. Akárhogyis, a kések előkerültek, több embert megvágtak és megszúrtak, a verésből pedig kis híján végzetes lincselés lett.

A Fradi Security vezetője pedig hétfőn azzal állt a nagyközönség elé, hogy a kés behozását nem lehetett megakadályozni, akár a fenekében is bevihette akárki (mert a füstbombákat és a görögüzet is ott csempészték be százával nyilván). Különösen megnyugtató magyarázat jelen helyzetben, egyben milyen érdekes, hogy a balhé megakadályozásának lehetőségéről egyetlen szó sem hangzott el.

Kérdéseinkkel megkerestük a Ferencvárost, de csak a szokásos választ küldték.