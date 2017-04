A San Jose törtenete leggyorsabb gólját ütötte

A San Jose alaposan elintézte az Edmonton a két csapat negyedik meccsén, az NHL rájátszásában. A Sharkskapitánya, Joe Pavelski a klub történetének leggyorsabb rájátszás-gólját szerezte azzal, hogy már a mérkőzés 15. másodpercében betalált. Két shutoutos vereség után most alaposan talpra állt a Sharks és nagyon csúnyán odacsapott.

Franchise rekordot állított fel azzal, hogy négy emberelőnyös gólt ütött és hétnél több gólja sem volt még a rájátszásban, csak kétszer is ugyanennyi (1999, 2014). 7-0-s meccs a rájátszásban legutóbb 2007-ben esett meg, akkor a Rangers verte ennyire az Atlantát. A San Jose korábbi leggyorsabb gólja pedig 2011-ben esett, azt Danny Heatley ütötte a Los Angelesnek a 28. másodpercben.

A San Jose-i pontparádét ketten zárták három ponttal: Joe Pavelski 2+1, Brent Burns 0+3, Logan Couture pedig két gólt ütött. A hazaiak kapusa, Martin Jones pályafutása során negyedszer őrizte meg a rájátszásban kapuját a góltól, ezúttal 23 védést mutatott be.

Kilenc gól esett Columbusban is, majdnem egységesen elosztva, de most a Blue Jackets jött ki ebből jobban. A hazaiaknál négyen voltak két pontosak, a Pittsburgh-ben Phil Kessel zárt három gólpasszal. A columbusi Jack Johnson karrierje 22. playoff meccsén már 21 (5+16) pontnál jár. A Rangers is egyenlíteni tudott a Montreallal szemben.

Rájátszás, főcsoport-negyeddöntő:

Kelet:

New York Rangers-Montreal Canadiens 2-1 (1-1, 1-0, 0-0)

Gól: Jesper Fast (1), Rick Nash (2) – Torrey Mitchell (1)

Az állás: 2-2

Columbus Blue Jackets-Pittsburgh Penguins 5-4 (2-0, 1-2, 2-2)

Gól: Jack Johnson (1), Josh Anderson (1), Markus Nutivaara (1), William Karlsson (1), Boone Jenner (1) – Patric Hornqvist (2), Ron Hainsey (1), Tom Kuhnhackl (1), Jake Guentzel (5).

Az állás: 3-1 a Pittsburgh javára

Nyugat:

San Jose Sharks-Edmonton Oilers 7-0 (2-0, 4-0, 1-0)

Gól: Joe Pavelski (1), Logan Couture (1), Patrick Marleau (1), Marcus Sorensen (1), Logan Couture (2), Joe Pavelski (2), David Schlemko (1).

Az állás: 2-2

A párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.