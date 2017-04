Az Anaheim már főcsoport-elődöntős

Az Anaheim a negyedik meccsen is legyőzte a Calgaríyt az NHL rájátszásában, a Flames az 1997-es playoff óta nem zárta nyeretlenül az utószezont, ennél azért jobb eredményben reménykedtek a kanadai városban. Rosszul indult ez a meccs, 68 másodperc alatt két gólt kapott Brian Eliott, akit gyorsan le is kaptak a jégről. Nem is olyan meglepő az Anaheim fölénye, a Ducks 2015. január 22-e óta 13 alapszakasz- és 9 rájtászás meccset játszott a Calgary ellen, ebből csak 2+1-szer kapott ki. Ráadásul az Anaheim 20-3-ra áll a playoffban a kanadai csapatok ellen.

Két olyan kapus volt, aki nem kapott gólt a játéknapon. A minnesotai (pontosabban St. Pauil-i) Devan Dubnyk 28 védéssel a második, az ottawai Craig Anderson 22 védéssel a negyedik playoff-shutoutját hozta. Ráadásul a Minnesota sikerével megúszta a söprést, szépített a St. Louis ellen, míg az Ottawa már 3-1-re vezet. Ha már kapusok, a Bluesban Jake Allen a negyeddöntő négy meccsén eddig 117 lövést kapott és 114-et meg is fogott.

Az Ottawában amúgy Bobby Ryan tíz év óta az első hokis, aki egymás két meccsen szerzett győztes gólt, 1997-ben Daniel Alfredssonnak sikerült mindez. Anderson pedig a Patrick Lalime és Ray Emery után a harmadik legtöbb shutoutot érte el.

Hatalmas meccset játszott egymással a Toronto és a Washington és gyakorlatilag az első harmad pocsék védekezése miatt bukta a meccset a kanadai csapat, 16 perc alatt négy gólt ütött a T. J. Oshie és Tom Wilson dupláival végül győztes Capitals. A Caps a playoffban 1990 óta nem szerzett négy gólt az első harmadban. Wilson nem csak azért külön dicséretet, mert harmadik sorosként ütött három lövésből két gólt, hanem azért is mert a nap védését is ő mutatta be. A tavalyi 1/1-es, Auston Matthews a második gólját is megszerezte.

Érdekesség még a Torontóval kapcsolatban, hogy 1940 óta először fordult elő, hogy öt újonc is gólt ütött a playoffban: Auston Matthews, Kasperi Kapanen, Mitchell Marner, William Nylander, és most a Washington ellen Zach Hyman. Akkor így nézett ki a névsor: Hank Goldup, Red Heron, Wally Stanowski, Billy Taylor, Jack Church.

Nicklas Bäckström a 45. gólpasszát adta, ezzel a rájátszások történetében a klub örökrangosrában a második helyre jött fel:

47 - Dale Hunter

45 - Nicklas Bäckström

44 - Scott Stevens

Ma hajnalban az is eldőlt, hogy Patrice Bergeron, Ryan Kesler és Mikko Koivu lett a Selke Trophy három jelöltje.

Rájátszás, főcsoport-negyeddöntő:

Kelet:

Toronto Maple Leafs-Washington Capitals 4-5 (1-4, 1-0, 2-1)

Gól: Zach Hyman (1), James van Riemsdyk (2), Auston Matthews (2), Tyler Bozak (2) – T.J. Oshie (1), Alekszandr Ovecskin (3), Tom Wilson (2), Tom Wilson (3), T.J. Oshie (2).

Az állás: 2-2

Boston Bruins-Ottawa Senators 0-1 (0-0, 0-0, 0-1)

Gól: Bobby Ryan (3).

Az állás: 3-1, az Ottawa javára.

Nyugat:

St. Louis Blues-Minnesota Wild 0-2 (0-1, 0-1, 0-0)

Gól: Charlie Coyle (2), Martin Hanzal (1).

Az állás: 3-1, a St. Louis javára.

Calgary Flames-Anaheim Ducks 1-3 (0-2, 1-0, 0-1)

Gól: Sean Monahan (4) – Patrick Eaves (1), Nate Thompson (2), Ryan Getzlaf (3).

A végeredmény: 4-0, az Anaheim javára.

A párharcok az egyik csapat negyedik győzelméig tartanak.