Mesteri hármassal írt történelmet a Nashville

Hazai jégen megnyerte a hatodik meccset, ezzel a franchise története során először játszhat a Stanley Kupáért a Nashville. A kedd hajnali meccsen egy 23 éves kanadai fiatalember írta a klubja történelmi meccsét. Colton Sissons mesterhármast ütött az Anaheimnek, a Predators 4-2-vel jutott a nagydöntőbe.

Nem sokszor emlegettük Colton Sissons nevét az alapszakaszban. 58 meccse volt 8 gólt ütött és 2 gólpasszt adott. Ebből a nyolc góljából viszont volt egy mesterhármas is, amelyet január 5-én, a Tampa Bay ellen szerzett, valamint egy kétgólos meccs is. A harmadik szezonját töltő csatár eddig 13+7-tel állt az alapszakaszban, a playoffban eddig 2 gólja és 5 asszisztja volt, ehhez tett most hozzá egy triplát.

Elképesztő teljesítmény, főleg egy főcsoport-döntőben. Sisson 2013-ban mutatkozott be az NHL-ben volt egy félig sérült, félig AHL-s idénye, ebben az idényben már komolyabb jégidőt kapott. Sissons Patrick Kane 2013-as mesterhármasa óta az első, amely főcsoport-döntőben esik. Sőt, a liga legutóbbi 40 évében is csak az ötödik.

A Nashville két harmad után 2-1-re vezetett, majd jött egy hatgólos harmad. A Ducks 4-3-ig zárkózott, aztán viszont hat perc alatt kapott hármat. Igaz, az utolsó kettőt az utolsó két és fél percben, kétszer is üres kapura. A Nashville úgy jutott el a Stanley Kupáig, hogy nyugaton csak a nyolcadik helyen került be a playoffba.

Méltassuk egy picit Peter Laviolette főedzőt is, akit korábban a Carolina, majd a Philadelphia is kirúgott, de előtte mind a két csapatát a döntőbe vitte. 2006-ban Stanleyt nyert Hurricanesszel, 2010-ben döntős volt a Flyersszel. 2014 óta dolgozik Nashville-ben, és a negyedik olyan edző lett, amely hrom különböző csapattal eljutott a döntőig: Scotty Bowman (St. Louis, Montreal, Pittsburgh és Detroit), Dick Irvin (Chicago, Toronto és Montreal), Mike Keenan (Flyers, Chicago, Rangers)

Filip Forsberg góllal és gólpasszal járult hozzá a sikerhez és 8+7-nél tart, 15 pontja pedig még senkinek sem volt a Nashville playoff-történetében. Érdekes, hogy ha kapura lövéseket tekintjük, mekkora fölényben volt az Anaheim, Pekka Rinnének, a hazaiak kapusa 38-szor védett a 41-ből, míg az Anaheim kapujára csak 16 lövés ment. Igaz abból hat gól lett és ez a döntő, amely most döntőt ér a Nasville-nek. A csoda tehát folytatódik és az ellenfél már szerda hajnalra kiderülhet.

Nyugati főcsoport-döntő, 6. mérkőzés

Nashville Predators-Anaheim Ducks 6-3 (2-0, 0-1, 4-2)