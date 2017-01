Nehezen érthető, miért úszta meg Mikler a piros lapot

A magyar kézilabda-válogatott végig vezetve ütötte ki Dániát a világbajnokság nyolcaddöntőjében. A meccs embere Mikler Roland kapus lett, akit akár ki is állíthattak volna a bírók.

A dánok a második félidő végén felpörögtek, az 51. percben egy rontott magyar támadás után Landin kapus leindítással próbálkozott, Svan robogott a magyar kapu felé. A hosszú átadásra Mikler is kilépett, a hatoson kívül felugorva el is sodorta a szélsőt, aki még estében a kapuba is talált.

Mivel a hatoson kívül történt az eset, Miklert kétségek nélkül ki lehetett volna állítani piros lappal, ezt reklamálta a dán kispad és a pályán lévő játékosok is. A magyar kapus az ütközés után sportszerű volt, elnézést kért Svantól.

Svan a meccs után meg sem említette az esetet, azt mondta, csak maguknak köszönheti, hogy kikaptak.