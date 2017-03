Már mindenki 50 pontot dobál az NBA-ben

Soha nem dobott még annyi játékos legalább egyszer 50 pontot egy meccsen, mint az idei szezonban. Az, hogy önzők, nem elég magyarázat erre, a hárompontosok, a merészebb és okosabb edzők, no meg az NBA reneszánsza is kellett ehhez.

Devin Booker 70 pontot dobott szombat hajnalban a Boston Celtics ellen, ezzel ő lett a kilencedik játékos idén, aki elérte az 50-es határt – egy olyan eredményt, amit általában olyan nagy játékosokkal társítunk, mint Wilt Chamberlain, Michael Jordan, vagy épp Kobe Bryant.

Csakhogy már nem feltétlenül kell korszakos szupersztárnak lenni az 50 pont eléréséhez, négy folyamat ugyanis az egy-két szinttel lejjebb levő játékosokat (tehát az átlagnál még mindig tehetségesebbeket) is hozzásegíti ahhoz, hogy legalább egy napig minden róluk szóljon. Maga Booker is még csak egy feltörekvő, alig 20 éves játékos, akit inkább a tehetségek, mint a sztárok között emlegetünk.

2010-14 között 17 olyan játékos volt az NBA-ben, aki 50 pontot dobott, az idei kilenccel tehát kevesebb mint egy szezon alatt megvan az akkori öt idény fele. A határ nagyjából 2014-15 környékén szakadt át, azóta folyamatosan növekvő tendenciát láthatunk, és jó kérdés, hogy ennek hol van, vagy hol lehet a vége. Amíg erre nehezen tudnánk választ adni, addig sokkal egyszerűbb azt megválaszolni, hogy mégis mi minden kedvez ennek az egésznek.

Az 50 pontos meccsek száma ráadásul ennél is több, egészen pontosan tizenegy, ugyanis Russell Westbrook és James Harden is kétszer járt 50 fölött idén.

Őrült módjára dobálják a hárompontosokat

A négy tényező közül talán a legfontosabb, hogy soha nem volt még ekkora szerepük a hárompontosoknak az NBA-ben, mint most. Ezt jól érzékelteti egyetlen mutató:

Michael Jordannek hét olyan legalább ötvenpontos meccse is volt, amiben egyetlen triplát sem próbált meg

Stephen Curry már nyolc olyan legalább ötvenpontos meccsnél jár, amiben legalább nyolcszor dobott kosárba a hárompontos vonal mögül

Nem véletlenül Stephen Curryt emeltük ki, a mostani hárompontos-forradalmat lényegében ő robbantotta ki, és tette általánossá a távoli dobásokat. Kobe Bryant is előszeretettel dobott triplákat, de a fénykorában ő inkább a kivétel, sem mint a követendő példa volt, ez pedig Curry esetében már egyáltalán nem igaz.

Most ugyanis már ott tartunk, hogy a bajnoki címre eséllyel pályázó csapatok legerősebb kezdőötösében minimum három, de inkább négy elit tripladobó van, ennek iskolapéldája a Warriors halálsora, amiben Curry mellett Klay Thompson, Kevin Durant és Draymond Green is gond nélkül vállal el bármennyi távoli dobást.

Önmagában már ez is egy hosszabb folyamat és többszörös szerencsés együttállás része egyébként, hiszen kellett elég sok, a hárompontost az átlagnál jobban dobó játékos, bátor edzők, akik meg is bíztak bennük és csapatvezetők, akik elkezdték a hárompontos köré felépíteni a csapatuk keretét.

A triplák hatását legjobban talán James Harden (Houston Rockets) és Isaiah Thomas (Boston Celtics) kettőse erősíti. December 30-31-én nagyjából 28 óra alatt mindketten 50 pontos meccset hoztak össze, mindketten úgy, hogy 9 hárompontost dobtak. Összehasonlításként: a hárompontos 1980-as bevezetése utáni 28 évben, tehát 2008-ig összesen két olyan 50 pontos meccs volt, ahol kilenc sikeres hárompontost dobott volna az adott játékos. Ennyire általános lett, hogy valaki jól tudjon triplát dobni az "egyszer egy évtizedben" korszak után.

Több a hely

Szorosan összefügg a hárompontosok előretörésével, hogy ha sok jó tripladobó van egy csapatban, akkor minden játékosnak több terület jut a dobás előtt, hiszen széthúzzák az ellenfelet. Ez két dolgot eredményez: sok magas hatékonyságú triplát, és nagyjából annyi palánk alatti sima kosarat. Ha nem lépnek fel a védők, dobnak távolról, ha van út betörésre, oda mennek. Az alábbi képen a balon James Harden 53 pontos decemberi meccsének dobásai, a jobbon pedig Klay Thompson 60 pontos december eleji meccsének dobásai láthatók.

A kettő közül Thompsoné az érdekesebb egy fokkal: csak nyolc triplája volt a mesterlövésznek, ellenben nagyon sokszor tudott teljesen üresen bemenni a palánk alá.

Aki jó, azt csapágyasra járatják

Nem lehet mindenki elit tripladobó, az idei ötvenesekből például Jimmy Butler és a menetrend szerint emberfelettit játszó Russell Westbrook is főleg büntetőkre és kétpontosokra építve jutott 50 fölé, de DeMarcus Cousins és John Wall kapcsán sem a hárompontos jutna először az eszünkbe.

Ők máshogy jutottak a csúcsra: annyit játszanak, mint két másik. Az úgynevezett használati arány azt mutatja, hogy egy csapat támadásainak hány százaléka megy bizonyos játékosokon át, vagyis kinek mennyi támadáshoz van köze. Az idei kilenc ötvenes közül csak Klay Thompson és Jimmy Butler nincs ott a liga 20 legtöbbet használt játékosa között.

Ha valakinek a támadások 30 százalékához köze van, igen jó eséllyel indul azért, hogy meglegyen az 50 pontja valamikor a szezon alatt.

Kicsiben, de ugyanez volt a Celtics ellen 70-et szóró Bookerrel, egyszerűen minden ment neki, így a társak hagyták, hogy dobjon. Négy triplája volt csak, de 26-szor dobhatott büntetőt (24 be is ment), és ennyi dobás mellett elég jó volt a százaléka mezőnyből is, 52,5 százalékkal zárt.

Le kell azért szögezni, hogy Booker 70 pontos meccse óriási kivétel: 51 pontot a második félidőben, 18-at az utolsó 4 percben dobott, és mivel a Suns a szünet után végig 10 pont fölötti hátrányban volt, a Celticsnek nem állt érdekében komolyabban védekeznie rajta, a Sunsnál pedig az volt az egyetlen célkitűzés a végén, – amikor látták, hogy fordítani nincs sok esélyük – hogy minél több pontot dobassanak Bookerrel.

Fotó: nba.com/stats

Rég volt ilyen jó az NBA

Ez az állítás nem új, a 2015-ös szezon előtt is azon lelkendeztünk már, hogy Michael Jordan óta talán most a legélvezetesebb a liga, annyi kivételes tehetség érkezik bele évről évre. Az idei ötvenes klubban egyik játékos sem volt még 28 éves a szezon elején, a legfiatalabb, Anthony Davis pedig még csak 23. A kilencből hatnak van már olimpiai aranya, és bár egyik sem az elmúlt egy-két éven belül robbant be a köztudatba, óriási szerepük van abban, hogy az NBA visszanyerte a régi népszerűségét.

A kilenc ötvenesből pedig hamar tíz, vagy akár több is lehet, 23-an jártak már ugyanis a szezonban 40 pont fölött, onnan pedig csak egy lépés az 50 fölötti határ. Ráadásul olyan nevek vannak közöttük, mint a Warriors két ásza, Stephen Curry és Kevin Durant, vagy épp Carmelo Anthony, Kyrie Irving, LeBron James, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Karl-Anthony Towns és Andrew Wiggins – elég meglepő lenne, ha a következő bő két hónapban egyikük se menne 50 pont fölé. Közülük Towns és Wiggins is csak 21 éves, de még Lillard, Irving és Leonard is bőven befér a 28 alatti klubba.

A cikkhez a Sports Illustrated írását használtuk forrásnak.