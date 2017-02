Férfinak érzi magát a transznemű birkózó, de lányok közt nyert

A középiskolás fiúk között akart indulni, de nem engedték, amikor pedig a lányoknál lett bajnok, kifütyülték a transznemű birkózót, Mack Beggst.

Beggs történelmet írt, ő lett az első nemváltó sportoló, aki texasi állami bajnok lett. Persze ő nem így akart győzni.

A most 17 éves Beggs lányként született, de 2015-ben már megkezdődött a hormonkezelése is, ő is többször hangoztatta, hogy ezzel jogtalanul jut előnyhöz, nem sokat ért el vele. Nem indulhatott a fiúk között. Mindig arra a az adminisztrációs szabályra hivatkoztak, hogy mindenkinek a születési nemének megfelelő kategóriában kell indulnia.

Beggs elfogadta végül ezt a szabályt, és végigverte a mezőnyt, korosztályában ő lett Texas középiskolás bajnoka.