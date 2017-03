Hat hét után már eldobtam a mankókat

Miklós Edit január közepén szenvedett súlyos sérüléseket a zauchensee-i világkupafutam edzésén. A rehabilitációja jól halad, a reméltnél is gyorsabb a gyógyulása. Célja változatlan, 2018-ban olimpiai bajnok akar lenni Pjongcsangban.

Miklós Edit jobb és bal térde is megsérült, előbbi súlyosabban, több szalagja és a porca is károsodásokat szenvedett. A balesete után azonnal megműtötték, és elég gyorsan mozgatni is kezdte a lábát. „Ha rajtam múlt volna, akkor már az első nap felkelek, de azt mondták, feküdjek még egy napot."

A síelő egyébként nem sietteti a gyógyulást, azt mondta, a testnek meg kell adni az időt, hogy meggyógyítsa magát. A második kontrollon kedvező eredményeket kapott, orvosa szerint a bal térde már száz-, míg a jobb hetvenszázalékos állapotban van.

Amikor bukott, gyorsan világossá vált számára, hogy nagy baj van, attól is tartott, hogy elszakadt az ín a térdkalácsában.

„Nem voltam mérges, már a klinika felé tartva elfogadtam, hogy velem történt ez a baleset. Tíz éve nem voltam lesérülve komolyabban, a szervezetet igénybe vették az utazások, a 110 százalékon teljesített, versenyek, most úgy fogom fel, hogy pihenőt kaptam, amire szükségem volt" – mondta az olimpiai hetedik síelő egy sajtóbeszélgetésen.

Miklós Edit otthon, Csíkszeredán folytatja a rehabilitációt, a gyógytornát és az erőnléti edzéseket. „Nincs már fájdalmam, szinte teljesen le tudok már guggolni, a mankót hat hét után eldobhattam. Egy ereket elszorító japán edzésmódszerrel és lézeres fényterápiával is segítem a rehabilitációt, de elsősorban a testem visszajelzéseire figyelek, nem a gépek adataira. Mentálisan is dolgozom, hogy ne felejtsem el, milyen szinten voltam, és hogy ne legyen bennem félsz."

A síző elmondta, taktikusan kell dolgoznia, mert a jobb és a bal térdének gyógyulási folyamata és terhelhetősége különbözik. Tavaly, a szezon előtt végeztek felméréseket, hogy mennyire hajlékony, milyen állapotban vannak az izmai. Ezek lesznek a referenciaadatok, ha újra rendesen tud edzeni. „Most az a cél, hogy százszázalékosan egészséges legyek, mert csak úgy tudok majd mindent kiadni magamból."

Májustól már indul az erőnléti felkészülés Zakariás Zsolttal, és a tervek szerint a síző szeptemberben már havon lesz. Decembertől pedig újra bekapcsolódik a világkupába. A legnagyobb versenye jövőre lesz, a 2018-as olimpiát meg is akarja nyerni. Sérülése miatt idén nem tudott a következő téli olimpia helyszínén edzeni, de mivel sok riválisa sem volt Pjongcsangban, nem lesz nagy hátrányban.