Senki sem volt olyan nehéz helyzetben, mint Miklós Edit

Miklós Edit múlt vasárnap nagyot bukott a zauchenseei sívilágkupa edzésén, mindkét térde megsérült. Ilyet még az orvosok sem nagyon láttak, de ilyen nehéz helyzetből sem lehetetlen a visszatérése, és alig egy héttel a sérülés után már elhagyhatta a kórházat. Olimpiai bajnok és világbajnok síelők példája van előtte.

Egy síelő karrieradatlapjához a sérülések felsorolása éppúgy hozzátartozik, mint az eredménylistája. Nem sokan versenyeznek végig úgy éveket, hogy megússzák baleset és komolyabb sérülés nélkül, a síelőknél leggyakrabban a térd sérül, szakadnak a szalagok, leválik a porc, de még ezek után is van visszaút a legjobbak közé. A síszövetség közleménye szerint Miklós Edit jobb térdében részleges keresztszalag-szakadás volt, roncsolódott a porc is. A bal térdében elszakadt az elülső keresztszalagja, de sérült a porca és az oldalsó szalagja is.

Már végigolvasni is borzasztó, hogy mi mindenét műtötték meg Miklós Editnek a balesete után.

Jobb térdben: elülső, hátulsó, belső és külső oldalszalag rekonstrukció, belső és külső meniscus (porc) rekonstrukció.

Bal térdben : elülső keresztszalag-rekonstrukció pótlással, belső oldalszalag rekonstrukció, belső meniscus rekonstrukció. (via Miklós Edit Facebook)

„Edit elmondása alapján ismerem a sérülést, azok alapján nagyon súlyosnak mondható. Négy térdszalagja is megsérült. Ennél már csak akkor lehetett volna rosszabb, ha a csont is törik, vagy megsérülnek az erek és az idegek. Ezeket szerencsére már az első vizsgálatnál kizárták” – mondta dr. Tállay András sportsebész, a magyar síválogatott orvosa.





„Sok olyan sízőt láttam már, aki visszajött súlyos térdsérülése után, de olyanra az osztrák válogatott orvosai sem nagyon emlékeznek, hogy valakinek mindkét térde egyszerre sérült volna meg.

Az biztos, hogy nagyon hosszú és fáradságos lesz a felépülés,

de Edit pozitív személyiségét ismerve: ha valaki képes visszajönni, az ő."



A kulcskérdés az, mekkora lesz a síző ízületi mozgékonysága, tudja-e majd rendesen hajlítani a lábát, illetve az mennyire lesz stabil, bár egy bizonyos mértékig a térdrögzítők nagyon jól kompenzálnak.

Tállay András elmondta, nagyjából fél év múlva lehet objektíven nyilatkozni arról, milyen állapotban van a síző lába. Lehet majd mérni a stabilitást, mágneses rezonanciával pedig a szalagok állapotát lehet megvizsgálni. Vannak olyan vizsgálatok, amelyiknél az egészséges lábat használják referenciaként. Jónak mondható, ha a sérült láb a combizmok segítségével a másikhoz képest 90 százalékos állapotba kerül – ez Miklós Editnél értelemszerűen most nem fog működni.





Stefan Abplanalp edző is Miklós Edit fizikumát és izomzatát dicsérte, ez a felépülés és a visszatérés szempontjából is nagyon fontos kérdés. Tállay főorvos már látott és olvasott olyan tanulmányokat, amelyekben kollégái napi többszázalékos erővesztést is regisztráltak mozdulatlanságra kényszerült sérültnél. „Ezért kezdték el mozgatni Edit lábát már a műtét utáni napon, még ha ennek az ízület szempontjából van is rizikófaktora."

Egy ilyen súlyos sérülés után a sportorvos egy hobbisíelőnek bátran mondhatná, hogy hagyja abba, de a profik más dimenzióban léteznek. „Egy sor világsztár, Kjetil André Aamodt, Ivica Kostelić tíz térdműtéten is túl van, sokkal többet kockáztatnak, erre tették fel az életüket, a nagy bravúrra, amiről álmodtak. Teljesen tisztában vannak azzal, hogy rizikót vállalnak. A térdeik jobban kophatnak, még több műtétet vállalhatnak be utána."

Miután hétfőn kiengedték a kórházból a következő időszakban szülővárosában, Csíkszeredán gyógytornászával, Zakariás Évával dolgozik tovább.

Tizenegy műtéttel is jöhet az arany

Miklós Edit előtt sok női síző példája is ott van, hogy a visszatérés és az álmai beteljesítése nem lehetetlen. Nem is kell messzire tekintenie: a vasárnap váratlanul nyerő Christine Scheyer 22 éves kora ellenére már túl van két szalagszakadáson és műtéten – igaz, ő sok versenyt nem hagyott ki, nyáron végezték a rehabilitációját.

A nő sízés legnagyobb egyénisége, minden idők legtöbb világkupafutamát nyerő Lindsey Vonn is egyik sérülés után a másikba esik. Igaz, hogy most kartörés után tért vissza, de háromszor volt már szalagszakadása is, a 2013-as schladmingi világbajnokságon két szalagja szakadt, ami miatt a szocsi olimpiát kihagyta, de 2015-ben már újra a legmagasabb szinten versenyzett, lesiklásban és szuper-G-ben is megnyerte a világkupát.

Miklós Editnek kedvező lehet, hogy egyszer éppen mostani edzőjével, Albplanalp segítségével tért vissza az amerikai. Vonn, ha sérült, akkor elképesztő mennyiségű edzésmunkát végez a konditeremben, mert felsőteste erősségének növelésével is nyerhet néhány századot a sípályán.

Vonn egyik sérülése után arról beszélt, hogy Maria Höfl-Riesch példájából próbál erőt meríteni. A német síző is többször volt kénytelen kihagyni (egyszer tíz hónapig) térdszalagszakadás miatt, de utána is jó versenyző maradt, olimpiát és világbajnokságot is tudott nyerni. Ő hívta fel a figyelmet Vonn sérülésekor, hogy nemcsak fizikai, de lelki tényezők is számítanak abban, hogy ki tud visszajönni. „Saját tapasztalatból tudom, hogy nem könnyű sérülés után teljes gázzal nyomni. De tudom, hogy Lindsey van olyan erős, hogy elkapja ez az érzés, és hamarosan újra kockáztat. Talán először nehéz lesz neki a síléceken, de nem túl sokáig."

Hogy a világbajnok Anna Fenninger, mire lesz képes, az hamarosan kiderül, de jó jel, hogy tavalyi edzésbalesete után (kereszt- és oldalszalagja is szakadt), újra ott van a világkupa mezőnyében.

Ahogy bátyjának, Janica Kostelićnek is rengeteg térdproblémája volt: a horvát sízőt már 17 évesen megműtötték, aztán jöttek a további operációk, meg sem állt tizenegyig. Mégis egyedülálló karriert futott be, ezután lett ötszörös világbajnok és négyszeres olimpiai bajnok. A versenyzés azonban fájdalmakkal járt, amit nem tudott a végtelenségig elviselni, ezért 2006-ban visszavonult.