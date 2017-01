Federer hatalmas meccsen győzte le Nadalt, megnyerte 18. Grand Slamjét

Roger Federer megcsinálta, féléves kihagyás után visszatérve egy hatalmas meccsen legyőzte 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3-ra nagy riválisát, Rafael Nadalt az Australian Open döntőjében, ezzel 35 évesen az újabb rekordot jelentő 18. Grand Slamjét nyerte.

17 Galéria: Federer és Nadal álomdöntője az AusOpenen Fotó: Thomas Peter

Már önmagában az is hatalmas dolog volt, hogy összejött ez a finálé. A torna előtt valószínűleg kevesen jósolták volna ezt meg, amikor a féléves kihagyás után visszatérő, 35 éves svájci a 17., a tavaly még mindig sérülésekkel küzdő, és hullámzó spanyol pedig a 9. kiemeltként vágott neki Melbourne-nek.

Összességében 9. Grand Slam-döntőjükben találkoztak, utoljára, a 2011-es Roland Garros fináléjában és öt másikban is Nadal nyert. Utolsó egymás elleni meccsüket 2015 októberében Bázelben viszont a svájci tudta hozni. Mindketten két-két ötszettest játszottak a döntőig, de Nadal egy majdnem ötórás elődöntővel a háta mögött érkezett a fináléba, a legtöbben ennek ellenére is őt tartották jobbnak fizikálisan.

A meccs egyik kulcsa volt, hogy Federer fonákja főként a találkozó második felében sokkal hatékonyabb volt, mint a legtöbb korábbi összecsapásuk esetében, rengetegszer tudott gyorsítani. A harmadik szettben elképesztő magas színvonalra emelte a játékát, míg Nadal ugyan passzívabb maradt, de nagyon stabil volt, és a fontos pillanatokban különösen erős volt fejben. Federer azonban eltökélt volt, és a döntő szettben hátrányba kerülve is nyomást tudott gyakorolni Nadalra, és a sokadik bréklabdájánál már nem tudott tökéletesen koncentrálni a spanyol. A döntő alakulását percről percre itt olvashatja vissza>>>

Az első játszmában Nadal nem kezdett rosszul, de nem tudott olyan játékot hozni, mint a Grigor Dimitrov elleni elődöntőben, és többször is voltak problémái. Federer nagyon hatékony volt, ha beütötte az első szerváit, fogadóként Nadal nem nagyon tudott pontokat nyerni. Nem voltak igazán hosszú labdamenetek, ami a svájcinak kedvezett, jókor brékelt, és be is húzta a szettet.

A második játszmában Nadal sokkal inkább a saját játékát tudta játszani, hatékonyabb volt hátulról. Az első szetthez képest túl sokat hibázó Federernek lett volna esélye az elején visszajönni a brékhátrányból, ehelyett Nadal került duplabrékelőnybe. A játszma végére hiába vett vissza egyet Federer, kiegyenlíteni nem volt esélye.

17 Galéria: Federer és Nadal álomdöntője az AusOpenen Fotó: Issei Kato / Reuters

A harmadik szett hihetetlen fordulatosan indult. 40-0-je volt Federernek, de több hiba is becsúszott, összességében pedig három bréklabdát kellett hárítania, és mindegyiket ásszal oldotta meg a több mint 10 perces gémben. Utána nagyon felszabadultan kezdett játszani, és hiába tudott Nadal koncentráltan hárítani bréklabdákat, ennek ellenére kétszer is el tudta venni a svájci az adogatását, és a bomba fonákjai is elkezdtek jönni.

A negyedik szett elejére érezni lehetett, hogy kicsit kifogyott Federer lendülete, megint jöttek hibák, amikkel az inkább passzív, de nagyon stabil spanyol előnybe is került. Federer próbált agresszív maradni, még mindig jöttek nyerők is, de több volt nála a rontás. Nadal a saját adogatásainál jó testre és vágott szervákkal is hozta a pontokat, az utolsó két adogatását már semmire nyerte a negyedik játszmában.

A Wawrinka elleni elődöntőben egy ágyéksérülés miatt ápolást kapott Federer a döntő játszma előtt, és ezúttal is kérte a trénert. Visszatérve nem indult neki jól a döntő játszma, a spanyol rögtön brékelőnybe került. Aztán pedig három bréklabdát hárítva bizonyította, mennyire erős fejben a nehéz pillanatokban. Azonban innentől már érezhető volt, hogy Federer könnyebben hozza az adogatásait, míg folyamatosan nyomás alatt tartotta Nadalt a spanyol szerváinál. Végül a döntő szettben összessen hatodik bréklabdáját megcsinálta Federer.

Az egyenlítés után ment tovább, gyorsan hozta a sajátját, így megint Nadalon volt a nyomás, és a spanyol hiába hárított négy bréklabdát, egészen elképesztő labdamenetek végén Federer az ötödiket kihasználta, és a győzelem kapujába került. Nem volt könnyű kiszerválnia a tornát, két bréklabdával is szembesült, mielőtt két jó szervával befejezte a döntőt.

17 Galéria: Federer és Nadal álomdöntője az AusOpenen Fotó: Issei Kato

Federer 2012-ben nyerte meg 17. Grand Slamjét Wimbledonban, és azóta három döntőt is játszott, utoljára a 2015-ös US Openen, azonban nem sikerült nyernie. A mostani győzelme az előzmények fényében még hatalmasabb teljesítmény: tavaly még jó formában kezdte az évet, de aztán a szezon második felét sérülés miatt ki kellett hagynia, majdnem féléves kihagyás után év elején tért vissza, első éles tornája éppen az Australian Open volt.

Nem volt könnyű útja a döntőig, ugyan a világelső Andy Murray-t kiütötték előle, de 1982 óta ő az első játékos, akinek négy top10-es játékost is le kellett győznie a Grand Slam-trófeához, és végül három ötszettes mérkőzés is kellett a végső győzelemhez. 1974 óta nem jutott döntőbe sem Grand Slamen ilyen idős játékos, és Federer lett az ausztrál Ken Rosewall után a legidősebb játékos, aki GS-et tudott nyerni. Rosewall 35, 36, és 37 évesen is nyert még a 70-es évek elején.

.@rogerfederer does a lap of honour with the Norman Brookes Challenge Cup #AusOpen pic.twitter.com/nBuc6EIoNB — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2017

Federer nemcsak tovább növelte eddigi rekordját 18 tróefával, hanem ő lett az első teniszjátékos a történelemben, aki három különböző GS-et tudott megnyerni legalább ötször. 5 Australian Open, 1 Roland Garros, 7 Wimbledon és 5 US Open van a trófeái között. Emellett azt is elmondhatja magáról, hogy az Open-érában senki nem nyert ekkora kihagyással, 7 éves kihagyással Australian Openeket.

Mindketten nagy utat tettek azonban meg, Nadal továbbra is sérülésekkel bajlódott tavaly, és hiába játszott jól a riói olimpián, egyik Grand Slamen sem sikerült negyeddöntőbe verekednie magát. A 2014-ben megnyert Roland Garros óta elődöntőbe sem tudott jutni egyik nagy tornán sem, de az Australian Openen ő is vitathatatlanul visszatért.

Federer a döntő előtt felidézte, hogy néhány hónapja jelen volt Nadal teniszakadémiájának megnyitóján, ahol ő egy lábon bicegett, Nadal pedig a teniszütőt is alig tudta megtartani csuklósérülése miatt. Beszéltek róla, hogy játszhatnának egy bemutató meccset, de végül csak rövidebb ütögetés lett a vége a közönség óriási biztatása mellett a gyerekpályán. Ebből lett végül egy újabb történelmi Grand Slam-döntő, ami a nőknél a Williams testvérek fináléjával együtt megadta az alaphangot az idei szezonnak.

Federer és Nadal visszatérése mellett több fiatal, például Grigor Dimitrov is jelezte, hogy számolni kell vele, és ha az Australian Openen ugyan korán búcsúzott Murray és címvédő Novak Djokovics is újra tudja hozni a legjobbját, akkor a megint GS-elődöntőt játszó Stan Wawrinkával kiegészülő egykori nagy négyes és feltörekvő kihívóik elképesztő izgalmassá tehetik a 2017-es teniszszezont a férfiaknál.