Huszonkét éve várunk az átütő teniszsikerre

A magyar férfi teniszválogatott péntektől vasárnapig játssza az év legfontosabb párharcát a Kopaszi-gáton felépített BudaPart sporttelepen Oroszország ellen. A tét a Davis-kupa világcsoportjába jutás, ilyen fontos meccse 1996 óta nem volt a magyar csapatnak, amelynek az osztályozóba kerülése is hatalmas bravúr volt.

Hosszú utat jártak be a mieink, mire eljutottak eddig. 1995-ben óriási bravúrral, a sokszoros győztes Ausztráliát legyőzve jutottak a világcsoportba, ahol 1996-ban játszhattak is. Az elmúlt húsz évben elmaradtak a sikerek. Többnyire az euró-afrikai zóna II. osztályában szerepelt a válogatott, majd 2013-ban jött el a mélypont, amikor onnan is kiesett. A harmadosztálynál már nem volt lejjebb.

Innen indult el a csúcs felé 2014-ben a Fucsovics Márton vezette csapat, amely évről-évre feljebb kapaszkodott, így tavaly már Szlovákia ellen az világcsoport osztályozójáért játszhatott. Akkor még simán kikaptak Fucsovicsék 3-0-ra. Idén a korábbi eredményeink alapján csupán egy meccset kellett játszani, és ezen februárban óriási bravúrral legyőzték a bőven top100-as játékosokkal felálló Szlovákiát.

A világcsoport osztályozójába kerülő 16 válogatottból nyolc volt kiemelt, Magyarország nem. Az oroszokat a hetedik helyre sorsolták, papíron náluk könnyebb csak a kanadai válogatott lett volna, de ott is van három top100-as (érdekesség, hogy közülük csak Vasek Pospisil kanadai születésű, de az ő szülei is két évvel teniszező születése előtt még Csehszlovákiában éltek).

A magyar csapat gerince az évek óta együtt játszó, a férfi válogatott felemelkedésében óriási szerepet vállaló Fucsovics Márton és Balázs Attila. Mellettük az Australian Open junior tornáját megnyerő Piros Zsombor, valamint Borsos Gábor szerepel majd a csapatban.

A két éljátékosunk is nagyszerű formában van, de mind a ketten más és más utat jártak be eddig. Fucsovics életében először, júliusban bekerült a top100-ba.

Nagy dolog ez, hiszen magyar férfi teniszező 2003 márciusa óta nem volt az elit tagja, akkor az Fucsovics jelenlegi edzőjének, Sávolt Attilának sikerült. Bár Fucsovics azóta kicsúszott a top100-ból (jelenleg a 113. helyen áll), az év hátralévő részében olyan versenyeken szerepel majd, amelyeken nem kell pontokat védenie, így a szezonzáróra előrébb juthat.

A legjobb játékosunk idén 17 tornán indult, 44 meccsből 29-et megnyert, amely hihetetlen jó arány. Ott volt Wimbledonban és a US Openen is, de az első Grand Slam-győzelme még várat magára. Két idei challenger tornát megnyert, a budapestin döntős volt. Négy ATP-tornán is indult, hét meccséből hármat sikerült megnyernie.

Balázs Attila nagyon mélyről kapaszkodott vissza. 2010. október 3-án a világranglista 153. helyezés volt a legjobb eredménye, hatszor nyert egymás után magyar bajnokságot, de 2014-ben, 26 évesen úgy döntött, hogy nem játszik a nemzetközi mezőnyben, ebben sérülései és motivációs hiányai is közrejátszottak. Aztán két éve, az 1876. helyről újraindult és nagyon komoly munkával, Future-tornagyőzelmekkel visszakapaszkodott, és megint ott van közvetlen az elit mögött, a 164. helyen áll. Idén már 67 meccsen van túl, 38-19 a győzelem-vereség mutatója.

Piros Zsombor óriási tettet hajtott végre azzal, hogy Fucsovicshoz hasonlóan egyéni junior Grand Slam-tornát nyert. Két éve szerezte az első felnőtt ranglista pontjait, idén már nyolc felnőtt tornán indult, a két legutóbbi Future-ön döntős volt, és már a 667. helyre jött fel. A jelenleg 903. helyen álló Borsos Gábor 2015 óta tagja a magyar Davis-kupa csapatnak.

Az oroszok győzni jönnek Budapestre. Ehhez megfelelően alakították ki a csapatukat. A világranglistán 36., nagy tehetségnek tartott Andrej Rubljov még csak 19 éves, de az idei US Openen már negyeddöntőt játszott. Már van ATP-tornagyőzelme, idén Umagban nyert. A legjobb a 32. helyen álló Karen Hacsanov. Ő is csak 21 éves, tavaly Csengduban szerezte meg első tornagyőzelmét.

A magyar-orosz sorsolása

Péntek, 16.00: Fucsovics-Rubljov, Balázs-Hacsanov

Szombat, 14.00: Fucsovics, Balázs-Medvegyev, Kravcsuk

Vasárnap, 14.30: Fucsovics-Hacsanov, Balázs-Rubljov.

Szintén 21 éves Danyiil Medvegyev, akinek még nem jött össze siker, viszont a neve ismerős lehet nem csak a teniszrajongóknak, ő volt az, aki az év legnagyobb botrányát okozta július elején Wimbledonban, amikor aprópénzt dobált a bíró elé. A csapat negyedik tagja a 169. helyen álló Konsztantyin Kravcsuk.

Bombaerős az orosz válogatott, de növelheti az esélyeinket az, hogy az utóbbi időben keménypályán versenyző oroszoknak a Kopaszi-gát salakját kell megszokni.

Balázs Attila idén már egyszer legyőzte Rubljovot és Fucsovicsnak is vannak olyan érzései, hogy sikerül megismételni a 22 évvel ezelőtti bravúrt és sikerül véghezvinniük azt, ami korábban még a legjobb magyarnak, Taróczy Balázséknak sem jött össze.

Hetedszer játszunk az orosz/szovjet válogatott ellen, de győzni még egyszer sem sikerült. Az első találkozót 1970-ben rendezték, a Gulyás, Baranyi, Machán hármasnak a világ akkori egyik legjobbja, Alekszej Metreveli jutott, így is sikerült két meccset nyerni. 1970 és 1976 között négyszer játszottunk Szovjetunióval, háromszor lett 2-3. A legutóbbi meccs 1996-ban, Moszkvában volt, amelyen a Krocskó József, Sávolt Attila, Kovács Gábor, Noszály Sándor összetételű csapat 4-1-re kapott ki a Kafelnyikov, Csesznokov, Olhovszkij összetételű orosz válogatottól.

Ha a szlovákok ellen bravúr kellett a továbbjutáshoz, akkor az oroszok ellen hatalmas remeklés kell a győzelemhez. Ez a válogatott már bizonyította, hogy képes talpra állni és meglepetést okozni. 1995-ben sem gondolta senki, hogy Krocskóéknak sikerülhet.

Fucsovics egyébként 4-1-es győzelmet lát lelki szemei előtt. Legyen így.

A Davis-kupa hétvége további programja