A világcsoport a tét a Davis-kupa vasárnapi meccsein

A most 21 éves Hacsanov már 2013 óta profijátékos. Volt már 29., most a 32. helyen áll a világranglistán. Nagyon gyorsan, már 18 évesen elérte a top100-at, azóta nem is esett ki onnan. Pályafutása során 5 Future, 2 Challenger és egy ATP250-est nyert, ez utóbbit tavaly Csnegduban. Hétszer nyert pályafutása során top10-es játékos ellen. Balázs az első szettben verte őt pénteken, aztán egy sima szett után 14-12-re nyerte a harmadikat. Utána Balázs mintha feladat volna, így 3-1-re hozta az első meccsét.