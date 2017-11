Fucsovics: Már azon gondolkodtam, hogy abbahagyom

Karrierje legjobb szezonján van túl Fucsovics Márton, a legjobb a magyar férfi teniszező, aki 2017-ben egészen a 85. helyig jutott a világranglistán. A Davis Kupában a világcsoportba juttatta a magyar válogatottat, miután két top50-es orosz teniszező ellen is nyerni tudott.

Életében először játszhatott a világ öt legjobbja közül kettővel, és két labdára volt attól, hogy a bázeli, ATP500-as tornán legyőzze Marin Cilicet a negyeddöntőben, ami végül nem sikerült.

Erről is beszélt a keddi sajtótájékoztatóján, ahol a 2018-as idény terveiről is mesélt edzője, Sávolt Attila, valamint a szövetségi vezetőinek társaságában.

„Óriási megtiszteltetés, hogy egy volt top100-as játékos irányítja a munkámat, így elsősorban Sávolt Attilának szeretném megköszönni, hogy sikerült eddig eljutnom. Sokat jelentett a szövetség támogatása is, akik akkor is mellettem álltak, amikor már azon is gondolkoztam, hogy abbahagyom a profi sportot. Annyi szeretet érkezett, hogy úgy döntöttem, a pénzdíjaimból vissza szeretnék forgatni egy bizonyos összeget, amellyel a magyar utánpótlásteniszt szeretném támogatni" - mondta Fucsovics.

„Az év legfontosabb sikere a Davis-kupa szereplés, top30-as játékkal vertem két oroszt is. Nagyon szeretek a hosszú versenyek után hazajönni, így számomra óriási dolog Magyarországért, a magyar válogatottban játszani. A másik legfontosabb pillanat az volt, mikor bekerültem a top100-ba. Azt gondolom, a Cilic elleni meccs után már a nagyobb sztárok is meg fognak ismerni" - beszélt az idei év legnagyobb eredményeiről.

Fucsovics egy hetet pihen még, aztán jön a négyhetes, kőkemény felkészülés. Indiában kezdi a 2018-as szezont, majd a főtáblán jön a Australian Open, ahol az első Grand Slam-meccsgyőzelemre vár a teniszező és stábja.

„Több tényező is kellett, hogy elvállaljam az edzőséget. Egyrészt kellett az, hogy Fucsovics higgyen a közös munkában, a célokban, illetve az is, hogy a szövetség megteremtse azt a feltételrendszert, amely ahhoz kellett, hogy a munkát el tudjuk végezni. Kezdetben nehezen álltunk össze, de mindketten akartunk és hittünk az eredményes munkában. Sajnos közben volt egy nagyon makacs térdsérülése, ami nagyon negatívan befolyásolta a munkánkat. Ennek fényében is nagy siker az idei eredmény” - mondta az edző, Sávolt Attila.

„Három nagyon fontos dolog volt, amely meghatározta az idényt. Tavaly decemberben Stanislas Wawrinkáékkal edzettünk, áprilisba sikerült végre felépülni a sérülésből. Egyre eredményesebb volt a játéka, bár még jöttek a vereségek, de egyre szorosabb meccseken. Aztán jött a vicenzai Challenger-torna a győzelemmel, ami végképp óriási lökést adott az egész éves teljesítményhez” - tette még hozzá Sávolt.

Sávolt elmondta, ne várjon most senki túl nagy csodát, 2018 legfontosabb feladata megszilárdítani a helyét a legjobb százban, ha ez megvan, akkor lehet továbbálmodni. A férfi teniszezők életkora már annyira kitolódott, hogy szerencsével akár még 10 év benne van Fucsovics játékában.

A szövetség elnöke, Szűcs Lajos arról beszélt, 2017 a tenisz éve volt, és úgy látja, a sportág visszakerült a világ élvonalába.

(Borítókép: Huszti István / Index)