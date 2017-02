Az olimpiai bajnok Risztov Éva visszavonul

Az olimpiai bajnok hosszútávúszó Risztov Éva visszavonul. Az 1985-ös születésű Risztov az ATV-n hetente jelentkező Hajdú Péter műsorának vendégeként beszélt arról, hogy másodszor is befejezi. A műsor vasárnap kerül adásba.

„Elértem az álmomat, hogy olimpiai bajnok legyek, és ma már más dolgok érdekelnek. Egy menedzsmentcégnél kezdtem el dolgozni, ahol sportdivíziót indítottak. Egyelőre gyakornok vagyok, később pedig sportmenedzserként folytatom a karrierem. Nagyon szeretek kommunikálni, így ez nekem való terep lesz” – idézi a lap az úszónőt, aki Londonban 10 kilométeren nyert bajnoki címet, de Rióban az első tízbe sem tudott beférni.

A döntésről szeretnénk megkérdezni magát a nemcsak olimpiai bajnok, hanem háromszoros világbajnoki ezüstérmes, még csak 31 éves úszónőt, de egyelőre nem értük el.

Elértük viszont edzőjét, Turi Györgyöt, aki azt mondta, azt beszélték meg Risztovval, hogy az úszónő teszi meg a bejelentést, ő pedig addig nem kíván erről nyilatkozni. Risztov amúgy a múlt héten még egy reggeli edzéséről posztolt a Facebookra.

Az idén Magyarország rendezi a vizes világbajnokságot, a 10 kilométeres távot a Balatonon bonyolítják le, és abban a számban eredetileg Risztovval is számoltunk.

Risztov négy olimpián vett részt, 2000-ben Sydneyben még csak tanulni, a légkör megszokása miatt vitték ki.

A 2004-es olimpia egyik legmegrázóbb pillanata viszont az volt, amikor a 400 vegyesen elért negyedik helye után az akkor még hódmezővásárhelyi színekben versenyző Risztov zokogott a kamerák előtt, mert hiányoztak neki a szülei. Csalódott volt, mert olimpiai bajnok akart lenni, és nem jött össze neki. A 2003-as vb-n ugyanis már három ezüstérmet is szerzett, és szeretett volna előrelépni.

2005-ben visszavonult, de mint később kiderült, csak átmenetileg, mert a 2011-es sanghaji vb-n visszatért, de már nem medencés, hanem a nyílt vízi úszásban. Előkelő helyről zárták ki, végül az utolsó pillanatban szerezte meg a 2012-es olimpiára a kvótát.

"Sokkal nehezebb ezt a szeretetet elviselni, mint 10 kilométert leúszni, ha ezt tudom, sokkal hamarabb bajnok leszek" - így köszöntötte a szurkolóit Risztov Éva 2012-es olimpiai győzelme után.

Akkor már nem sírt, pedig egész életében arra készült, hogy bajnok legyen. A Hyde Park tavának tizenkilenc fokos vizében – az esélyesek közül többen nem bírták ezt a hűvöset – ő úszta le leggyorsabban a tíz kilométert. Öt, egyenként két kilométeres kört tesznek meg a versenyzők. Risztov az elején élre állt, és egy ellenőrzőpontot leszámítva végig vezetett.

„Azoknak is köszönöm, akik előzőleg keresztbe tettek nekem, és nem segítettek engem, mert csak erősebb lettem tőle. Talán most majd a tükörbe néznek, esetleg önmagukba. Nem egy rossz érzés” - ezeket a sokszor idézett mondatokat is akkor nyilatkozta.

Risztovnak Egerszegi volt a példaképe, szobája falán most is ott van az a poszter, amelyiken az ötszörös olimpiai bajnokkal látható. Ha erőt akart meríteni, elég volt csak ránéznie.

2016-ban, a riói olimpián nem sikerült a címvédése, akkor úgy értékelt, hogy

bajnok vagyok, az is maradok.

Azon az olimpián izgalom nélkül, lazán jókedvűen úszott, még a rántott húst is szóba hozta, miután teljesítette a távot.

Via 24.hu és Sport365.hu

Borítókép: Huszti István / Index.