Jakabos idén már két kiló izmot kapott a vb-re

100 nap van hátra a vizes világbajnokság megnyitójáig. A legnagyobb érdeklődéssel várt medencés úszás majd csak a július 14-iki megnyitó után kilenc nappal kezdődik, de már most elkezdődött a harc. A mostani az egyik legérzékenyebb hét, amikor a legkönnyebb összeveszni a versenyzőkkel. A győri úszókhoz látogattunk.

Egy-egy olimpia után megszokott, hogy az úszók kicsit lazítanak, de az idén ilyesmiről szó sem lehet, hiszen teljesült a sportolók nagy álma: hazai pályán, hazai közönség előtt versenyezhetnek világbajnokságon.

Az úszók életében soha vissza nem térő lehetőség az idei vb. Sokan emlékezhetnek a már olimpiai bajnok Kovács Ági örömére, hogy az itthon nyert bronzok után milyen szeretetet és ünneplést kapott 2006-ban. Akkor Budapest hosszú idő után először rendezett nagy nemzetközi versenyt, Európa-bajnokságot, és bár Kovács már nem volt aranyesélyes, de biztosan a legnagyobb élményei közé került az a pár nap a Margitszigeten.

A magyar csapatból 30 úszó volt a riói olimpián, most legalább hatvanan reménykednek abban, hogy ott lehetnek a Duna Arénában a vb-n. Mi közülük a győrieket néztük meg, hiszen a tavalyi országos bajnokságon a Győr és az Újpest végzett az élen 1835 ponttal.

Győrben jelenleg öt olimpikon készül: Jakabos Zsuzsa, Sebestyén Dalma, Balog Gábor, Gyárfás Bence és Takács Krisztián.

Mindannyian a pesti részvételért harcolnak. Ahogy a klubból Lobanovszkij Maxim, Mészáros Márk és Szentes Bence is. Nemcsak egyszeri képet szeretnénk adni a felkészülésükről, hanem végigkísérjük őket a vb-ig.

Az edzésterv persze hadititok, a lapokat nem lehet felfedni, de igyekszünk minél többet bemutatni abból, hogy mennyi munka van abban, hogy egyáltalán résztvevő legyen valaki.

Jakabos nyilván egy éremről álmodozik, hiszen már eddig is értékes vb-helyezései vannak 2011-ből, 2013-ból, a többiek döntős pozícióért harcolhatnak, vagy azért, hogy továbbjussanak a legjobb 16 közé.

A debreceni országos bajnokságon (április 19-23.) már választ kapunk arról, milyen formában vannak, kinek mennyi esélye bekerülni a vb-csapatba.

Már ez sem lesz könnyű. Sőt, talán sohasem volt annyira nehéz, mint idén, épp a hazai pálya extra motivációja miatt. Csak egy példa: Jakabos Zsuzsa 200 pillangón végig bizonytalanságban készül, mert nem tudják pontosan, hogy a decembertől amerikai egyetemen tanuló Szilágyi Liliána milyen formában van és lesz 200 pillangón. Hosszú ezen a távon az olimpián visszalépett, Jakabosnak így hiába volt megfelelő ideje, nem versenyezhetett.

Most két versenyzőt lehet nevezni, nagy lesz a harc. 200 és 400 vegyesen is van hazai konkurencia a Hosszú Katinka mögötti második helyért is, a mindig esélyes 4x200 méteres női gyorsváltóra pedig újra öt versenyző pályázik.

Az országos bajnokság a második makrociklus főversenye

Az első ciklus az olimpia után a rövid pályás vb volt még tavaly decemberben, a harmadik pedig maga a világbajnokság lesz.

Ha ezt a szót sokszor hallotta, az nem véletlen, Széchy Tamás számtalanszor használta, itthon ő honosította meg. Sőt, kint is, mert amikor az amerikaiak tanulmányozták a módszerét, észlelték, a felkészülést különböző szakaszokra osztja. Az optimális fejlődéshez minden hétnek jelentősége van.

Széchy folyamatosan figyelte, és regisztrálta, mikor hajlamosak leginkább megbetegedésre az úszók. Ha valaki belázasodott, kiesett minimum egy hétre, felborult a nagy gonddal szerkesztett edzésterv.

Ezért februári vagy márciusi időszakokban rendszeresen külföldi edzőtáborozást vezényelt. Akkor Kuba vagy Dél-Afrika volt a sláger, most Florida és Thaiföld.

Vezessünk is gyorsan be egy új fogalmat, ez a mezociklus A nagy egésznek, a makrónak egy része, rövidebb, általában 4 hetes időszakot ölel fel. A betegségektől leginkább sújtott mezociklusok a téli hónapok, ilyenkor az adott négy hét lehet itthon és külföldön természetesen, de valószínűleg az a legszerencsésebb, ha a vírusoktól, baktériumoktól távol, meleg égövben készülnek, így van a legnagyobb haszna. Emellett ott a feltöltődés, az ingerszegény környezetből való kiszakadás is.

Széchy ezekben az edzőtáborokban Darnyi Tamás vagy Szabó József eredményét folyamatosan nézte és analizálta, az év közben úszott időkből következtetett arra, mire lehet képes a tanítványa az év legnagyobb versenyén. Ezért tudta például megjósolni, hogy képes-e világcsúcsra.

Nincs ez másként most sem. Átlagban ilyenkor 50 méterenként, azaz medencehosszonként egy egész másodperccel is lassabbak lehetnek az úszók, mint az év fő versenyén. De ha annyival lassabb valaki, az már egy fontos jelzés, megvan a sebessége.

A győri különítményt Petrov Iván vezetőedző segítségével mutatjuk be. Mivel két hét múlva már országos bajnokság van, most nem olyan jelentősek az edzésadagok, mint az év elején, mert elkezdődött a könnyítés, a formába hozás. Januárban nem volt ritka, hogy 80 kilométert úsztak,

„Ebben az időszakban a legkönnyebb összeveszni a versenyzővel, mert neki már elege van, lehetnek jelek, amik alapján úgy gondolja, neki már nincs szükség a munkára. A formába hozás egyébként is a legérzékenyebb és legkifinomultabb terület. A kötött izomzatúaknak többet kell pihenniük, mint a lazábbaknak.”

A csapat bemutatása:

Jakabos Zsuzsa: neki van a legnagyobb monotóniatűrése a csapatból, ahogy a legnagyobb tapasztalata is. A magassága a hátránya, de ezt szorgalommal kompenzálja. Ha az úszókat a halhoz hasonlítjuk, a hal nem olyan kecses alkatú, mint ő. Két kiló izmot kapott az olimpia óta

Sebestyén Dalma: Kovács Ági a 2000-es olimpián 200 mellen elért győztes ideje van nála a célkeresztben, ehhez még 2 másodpercet kell javulnia. Jól mentek az eddigi tesztek, meg is lehet a 2:24-es idő. Sokoldalú versenyző, 200 vegyesen is van A szintje, de ott igen nagy a konkurencia, és egyébként is a mellúszásban a legjobb.

Balog Gábor: Szép technikával úszik, remek fizikuma van. Amióta nálunk van 1 másodperccel jobb 100 háton. Döntő közelében lesz reményeim szerint, 200-as alkat, de százon is benne lehet egyéni csúcs, illetve a vegyes váltó hasznára is válik.

Gyárfás Bence: A vállsérülése után az olimpiára éppen csak felépült, két külföldi edzőtáborban volt a Győr költségén. Remélhetőleg a bizalommal élni tud, 50 pillangón esélyes lehet a részvételre.

Mészáros Márk: Nagyon jó alapokat kapott előző klubjában Horváth Tamástól, sokoldalú versenyző, 200 vegyesen meglepetést okozhat.

Takács Krisztián: Az egész nemzetközi sportban ritka az, amit tőle látunk, Ilyen alkattal egyedülálló, amit képes megoldani a sprinterek között. Mindig képes a megújulásra, olyan mozdulatgyorsasága van, ami egyedülálló.

Lobanovszkij Maxim: Az anyukája magyar, az édesapja orosz, de már magyar állampolgár. Ő a jövő embere. 203 centi magas, klasszis vízilabdázó lett volna belőle, ha itt nő fel. Ilyen paraméterekkel nem könnyű versenyzőt találni. Egy másodpercet már sikerült javítani az úszásán, ami 50 gyorson nem rossz.

„Szezontól függően akár 16 hét is lehet egy makrociklus, és mivel az úszás eredményei jól dokumentálhatók évekre visszamenőleg, természetesen mi is figyelni szoktuk azokat. A jelen eredményeit, legyen az edzés vagy verseny, összehasonlítjuk az előző évek ugyanezen szakaszaival. Az eredmények jól reprodukálhatóak, hiszen - bár létezik gyors és lassú medence is - gyakorlatilag laboratóriumi körülmények között készülünk. A terhelés persze lehet eltérő, de már minimális következtetéseket le lehet vonni” - magyarázta Petrov.

A 35 éves edző a stábjába egy igazi nagyágyút is igazolt. Hazahozták Olaszországból azt a Gyertyánffy Tamást, aki a 2000-es olimpiára Zubor Attilát, Horváth Pétert készítette fel, ő készítette fel a mellúszó Fabio Scozzolit, aki világbajnoki ezüstérmes (2011), olimpiai döntős.

Ha már sikerült megalakítani egy fellegvárat olyan helyen, ahol korábban nemigen létezett az úszás, kötelességük tovább építeni. Tavaly Hosszú Katinka kihagyta az országos bajnokságot, az idén viszont nem fogja, így átrendeződésre lehet számítani, bár az Iron Aquatics még leginkább csak egy embert jelent.

Gyertyánffy a régi Széchy iskolában tanult, ennek megfelelően közelről ismerte Darnyit, és az idősebbek eredményeit.

„Az ő tudásának, tapasztalatának integrálásával meggyőződésem, hogy a teljes magyar úszósport nyerhet. Olyan kérdésekre ismeri a választ, amire más nem. Emellett a régi hagyományokat is újra lehet éleszteni, ehhez itt Győrben minden feltétel adott.”

A versenyzőket érdekli is, mit miért csinálnak, néhányan már rendelkeznek OKJ-s edzői végzettséggel, ezért az érdeklődés olykor nem egyszerű kíváncsiság, hanem szakmai teszt is. Hogy aztán ezt a végzettséget használni fogja-e a jövőben, vagy éppen melyik korosztálynál fogja használni, azt nem tudni.

Az egész úszásnak a legfontosabb kérdése, hogy lehet megtörni a faltól falig tartó monotóniát.

„Kultúrával. Már kis kortól ahhoz szoktatom a gyerekeket, hogy tanuljanak és alakítsák ki az érdeklődési körüket, mert ha vége az úszásnak, akkor is lesz valami. Ha az úszókarriernek vége, akkor nemhogy súlyos hendikepben lesznek azokkal szemben, akik nem voltak élsportolók, éppen ellenkezőleg: a sport mint testkultúra, vértezze fel őket egy teljesebb életre. A legtöbb szülő szemében a gyerek jövője a Nobel díj mellett legalább egy Oscart és egy o limpiai aranyérmet tartogat, persze világcsúccsal. Az igazság azonban az, hogy a gyerekeink nagyrészt ugyanolyan átlagemberek lesznek, mint mi magunk, csak ezt fáj beismerni. Ez persze nem azt jelenti, hogy eleve feladjuk a reményt.”

Petrov környezetébe tartozó embereknek kötelező olvasniuk, színházba járniuk. Edzőként nagy öröm, ha a versenyző gyorsabban elúszik egyik faltól a másikig, mint mások, de legalább ugyanekkora az öröm, amikor valamit meg tud benne mozdítani az edző.

„Mondjuk kezébe adod az első könyvét. De hasonlóan fontos része a kultúrának a zene. Ez lehet éppen opera vagy a Nirvana is, de mondjuk Stan Getz sem rossz irány. Ezekről is beszélgetünk,

nagyon fontos hogy az ember nyitott legyen az új dolgokra, képes legyen a befogadásra,

majd a fiatal korban megszerzett sokrétű tapasztalat birtokában, tudatos felnőttként éljen tudatos életet.”

Az elit versenyzőknek nyilván már más problémáik vannak, a feszültség és a nyomás rajtuk óriási, de az aktív kikapcsolódás a regeneráció egyik legfontosabb része. A megfelelő regeneráció ugyanolyan fontos az úszásban, mint a kemény meló, a kilométerek gyűjtése.

„Az egyik nem létezik a másik nélkül. Olykor a pihenés minőségével is csatákat kell vívni, egyáltalán nem mindegy, hogy az ember szabadidejében nyújt, jógázik, olvas vagy számítógépezik” - jelentette ki Petrov.

Az étkezés és az étrend fontosságát természetesen felismerték már itthon, de még mindig nincs megfelelő szakembergárda a sportban. Általánosságban elmondható, nem lehet egyértelmű igazságokat megfogalmazni semmilyen területen, ugyanakkor vannak olyan mankók, amikre támaszkodhatunk. Ilyen mankó például, hogy kerüld a csomagolt, ismeretlen eredetű ételeket, vagy az, hogy a kemény munkára, bármilyen formában, de szükség van.

Petrov azzal nem ért egyet, hogy két azonos képességű úszó közül az intelligensebb nyer, de a mentális felkészítés nélkül már a döntőbe kerülés is gondot okozhat még a legjobb úszóknak is.

És hogy pontosan mit értünk a mentális felkészítés alatt a felkészülési jelenlegi fázisában?

Az edzések fő célja, hogy adott versenyszámban, versenykörülmények között, beleértve annak minden szegmensét - mint logisztika, infrastruktúra, mentális állapot - a versenyző önmagához képest a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. Ebből táplálkozik későbbi önbizalma. Az önbizalom megalapozhatja a szárnyalást, de az önbizalom semmire sem elég, a januári kilométergyűjtés nélkül semmit sem ér.

Minden versenyzőnek van egy maximuma, egy potenciálja, nem lesz mindenkiből világbajnok, sőt, nem is lehet. A sportolók sikerességét elsősorban az önmaguk által meghatározott célok elérése határozza meg. Persze a szurkoló komoly elvárásokkal nyomaszthatja, ezt a küzdelemben meg kell tanulni kizárni.

„A sportnak elsődleges célja, hogy abban a sportoló kiteljesedjen, elsősorban szellemi, másodsorban pedig fizikális értelemben. A sportoló az, akinek erőfeszítései követendő példaként, motivációként szolgálnak a gyerekeknek, idősebbeknek. Igyekszem ezt tudatosítani a versenyzőimben."