Legyünk Rózsaszín Cápák, az olyan csajos

Kedd óta tart Budapesten a 17. FINA Masters világbajnokság, melynek vízilabdaprogramja a csapatok elnyűhetetlen szenvedélye és meccsvágya miatt kiváló hangulatban zajlik a Hajós Alfréd Uszodában. Azt valószínűleg mindenki tudja, hogy a Sydney és Athén olimpiai bajnokaival megerősített, Millennium névre keresztelt magyar válogatott csapat egyelőre dominálja a tornát, rajtuk kívül azonban más csapatokról, például az ausztrál Pink Pointers Internationalről is érdemes beszélni, akikről a masters vb oldalán olvashattunk.

Az ausztrál Pink Pointers (Rózsaszín Cápák) női csapata, az 50+-os kategóriában nevezett, majd a végül összevont 50-55-60+-os korcsoportban indult a világbajnokságon. Eddigi két meccsüket fölényesen nyerték meg,

az első napon az amerikai Menlo Parkot verték 11-1-re,

kedden pedig a kanadai Calgary PS ellen értek el 5-1-et a rószaszín cápák.

A csapatnál nem marad el az egyenpóló, egyenfelszerelés, rózsaszín póló a szurkolóknak, családtagoknak is, sőt Pink Pointers feliratú cápájuk is van. A klubot 2008-ban alapították korában különböző klubokban vízilabdázó, akkor már 50-es éveikben járó nők, leginkább azért, mert gyerekeik felnőttek és kirepültek, ők pedig továbbra is aktív életet akartak élni.

Hogy miért Pink Pointers? Biztos hallott már az ausztrál partoknál is őshonos, kistermetű fehér cápáról (white pointer sharks), igaz? Nos, mi lányok vagyunk, ezért úgy gondoltuk, legyen a nevünk Pink Pointer Sharks. Ez olyan csajos.

– mesélte az alapításról a csapat játékosa, szóvivője és mindenese, Susan Skillen. Mint mondta, Budapestre már úgy érkeztek, hogy többen már 60 fölött járnak, de addig akarnak játszani, amíg meg nem halnak. Nem akarnak olyan öreglányok lenni, akik otthon ülnek és nézik a tévét – tette hozzá. Azt is kiemelte, ez az egész rengeteg utazással is jár, amit nagyon élveznek, Ausztráliát elhagyva nagyszerű érzés bárhova eljutni, Európa pedig egészen különleges szerinte. Most egy hónapig vannak távol otthonuktól, ezt pedig csodálatosnak tartja így a nyugdíjas éveikben.

2008 óta öt világeseményen is részt vettek, Budapesten azonban most járnak először. A játékos azt mondta, nyugodt szívvel kijelentheti, hogy a Hajós Alfréd Uszoda egyszerűen fantasztikus, emellett pedig azt is nagy kincsnek tartja, hogy itt három uszoda van egymás mellett, hiszen náluk egy államban összesen csupán hat-hét medence van. Emellett Budapestet is dicsérte, a városnak szerinte fantasztikus öröksége van, főleg mert az otthoni 200 évhez képest itt 1000 év történelmével találkozhatnak.

Skillen elmondta, nem a győzelem a fontos számukra, hanem az, hogy jó meccseket játsszanak és élvezzék a vízilabdát, éljék meg a pillanatot. Ennek ellenére persze szeretnének versenyképesek is lenni, ebben a jelek szerint segített nekik az, hogy a Perth Cockatoos férficsapatával edzettek a legtöbbet az elmúlt hónapokban.