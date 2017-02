Megvan, mikor jön a Samsung új csúcsmobilja

Már egy hónapot se kell várnia annak, aki a Samsung legújabb zászlóshajójára, a Galaxy S8-ra kíváncsi. A dél-koreai cég a barcelonai mobil világkongresszuson tartott sajtóeseménye után ki is küldte a meghívókat a New York-i bejelentésre, így most már biztos, hogy március 29-én érkezik az új csúcsmobil.

Az S8-at a közönség és maga a cég is nagyon várja, utóbbi azért, hogy feledtesse a Note 7 kigyulladása és visszahívása körüli tavalyi balhét, előbbi pedig éppen azért, mert kíváncsi, hogy mit tud egy ilyen kellemetlen ügy után letenni a cég az asztalra. Az S8 bemutatását nem siette el a Samsung, valószínűleg biztosra akartak menni, hogy ne ismétlődhessen meg a baki.

Akták A Samsung Galaxy Note 7 botrány Az évtized techdrámája: a Samsung új óriástelefonjai két héttel a boltokba kerülés után kigyulladtak, végül leállították a gyártást.

Ahogy korábban írtuk, az S8-ról lehagyták az előlapi gombot, marad viszont a jackdugó, és USB-C csatlakozót is kap. A kijelzője 5,8 hüvelyk lesz, de a hétvégén már a nagyobb, 6,2-es S8 Plusról is szivárogtak ki részletek. Az S8-on fog bemutatkozni a cég saját hangvezérlésű digitális asszisztense, a Bixby is.