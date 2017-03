Gyönyörű lesz a Samsung S8

Evan Blass profi szivárogtató, a számát sem tudjuk azoknak a mobiltitkoknak, amelyeket ő hozott nyilvánosságra először. Most az év egyik legjobban várt telefonjáról, a Samsung Galaxy S8-ról rántotta le a leplet.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R — Evan Blass (@evleaks) March 1, 2017

Valószínűleg a sajtónak szánt fotóról van szó, amelyet még persze nem küldtek szét az újságíróknak. Erre abból következtethetünk, hogy a mobilon a bemutató napja, március 29. szerepel dátumként. Az már korábban kiderült, hogy ezen a napon fogják bemutatni a Samsung új csúcskészülékét New Yorkban.

A Galaxy S8-at a cég is, a közönség is nagyon várja. A dél-koreai gyártónak azért nagyon fontos a siker, mert szeretnék elfeledtetni a Note 7 körüli balhét. A felhasználók pedig kíváncsiak arra, mivel szeretne kimászni a Samsung a botránysorozat után. Nem is siették el a bemutatót, biztosra akartak menni, hogy ezúttal semmilyen baki nem csúszik a gépezetbe.

Mivel ennyien várják az S8-at, az utóbbi időben sok a pletyka, szivárogtatás ezzel kapcsolatban. Az egyik megerősített információ, hogy a Samsung az AKG-t bízta meg a fülhallgatók gyártásával.

Az S8-ról annyit szivárgott ki korábban, hogy nem lesz fizikai gomb az előlapon, ezt a mostani fotók megerősítik. Ezzel a cég csatlakozik azokhoz a gyártókhoz, akik a virtuális gombokban hisznek. Dizájnja hasonlít a Note 7-hez, kijelzője kitölti a vázat, szélei erősen lekerekítettek lesznek.

Lesz rajta ujjlenyomat-olvasó (valószínűleg a hátlapon), USB-C port és jack dugó, vagyis nem követi az Apple abban, hogy elhagyja ezt a csatlakozót. Ha minden igaz, akkor vízálló lesz (IP68 szabvány), 12 megapixeles hátlapi és 8 megapixeles előlapi kamerát kap, belső tárhelye pedig 64 gigabájtról indul és ezúttal lesz benne microSD slot is.

A koreai lapok 4k kijelzőről (2160*3840) írtak az utóbbi hetekben, mások azonban ennél kisebb felbontást várnak. A kijelző mérete 5,5 hüvelykes lehet a sima S8-nál és 6,2 az S8 Plusnál. Akkumulátora is viszonylag nagy lesz, a kisebbik mobilban 3000 mAh-eset, a nagyobbikban 3500 mAh-eset tesznek. Arra valószínűleg nagyon vigyáz a cég, nehogy most is baj legyen az akkumulátorokkal.

Természetesen mindkettő a legújabb Androiddal, a 7.0 Nougattal jön majd, de ezt a Samsung szokása szerint saját képére formálja majd. Arról még nincsenek hírek, hogy a Google Assistant beleépül-e, az is lehet, hogy saját mesterséges intelligenciát épít bele a dél-koreai cég.

A Galax S8 és S8 Plus április végén kerül a boltokba, egészen pontosan április 21-től lehet megvásárolni. Az árról is csak pletykákat hallani még, de elérheti a 800 dollárt is a csúcskészülékek ára.