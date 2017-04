Gáz van a Samsung új csúcstelefonjával is?

Bár csak pénteken indul be a Samsung új csúcskategóriás okostelefonjának, a Galaxy S8-nak hivatalos forgalmazása a nagyvilágban, a dél-koreai vevők egy része az előrendelésnek köszönhetően már kézbe vehette az új, számítógépnek is beillő készüléket. És a legújabb jelentések szerint valami nem stimmel a Note 7 fiaskóját feledtetni hivatott telefonnal.

Néhányan ugyanis azt állítják, hogy a telefon kijelzője bekapcsolás után pirosas árnyalatban játszik. A jelenségről több fotót is posztoltak az Instagramra, illetve különféle fórumokra.

A Samsung szóvivője gyorsan reagált is a kifogásokra, a hivatalos álláspont szerint nem minőségi kérdésről van szó, a kijelző színárnyalata, színhőmérséklete (sőt, a felbontása is) a beállítások menüben módosítható. A rózsaszínes S8-akról készült képek azonban továbbra is jönnek, és a vevők azt állítják, hogy nem tudták a beállítások menüben megszüntetni a jelenséget.

Az S8 kijelzője egy új, úgynevezett “Deep Red” OLED technológiát használ a képek megjelenítésére, és egyes szakértők szerint elképzelhető, hogy itt lehet a hiba forrása, ami a fehér árnyalatait pirosas színűre festi. Mindez szoftveres kalibrációs gond lehet, amit utólag könnyebb orvosolni, mint mondjuk a végzetesen túlmelegedő és felrobbanó akkumulátorok problémáját.

Az Indexnél lévő teszttelefon kijelzője így néz ki a beállítások menüben lévő színegyensúly babrálása után (a piros a maxon, a kék és a zöld a minimumon). Láthatóan közel sem annyira pirosas, mint a dél-koreai vevők által posztolt képeken:

A Galaxy S8 a felfokozott várakozások alapján több millió példányban fog elkelni, erre utal a kiemelkedően nagy számú leadott előrendelés is. Kérdés, hogy egy újabb botrány – még ha kisebb is, mint az előző, és esetleg kiderül, hogy megalapozatlan is – milyen hatással lesz a várható eladásokra.

(via cnet / ZDNet)