Javítja a Samsung a vörösödő S8-at

A Samsung kedden kiad egy frissítést az S8 és S8 Plus telefonokra, amely az ígéret szerint megoldja a vadi új csúcsmobilok vörösödő kijelzős problémáját – írja az AndroidHeadlines a Business Korea nevű lap nyomán.

Ahogy múlt héten írtuk, a frissen piacra dobott csúcsmodellek első tulajdonosai többen is arra panaszkodtak, hogy a telefon kijelzője bekapcsolás után pirosas árnyalatban játszik. A Samsung gyorsan reagált is, a hivatalos álláspont szerint nem minőségi kérdésről van szó, a kijelző színárnyalata, színhőmérséklete (sőt, a felbontása is) a beállítások menüben módosítható. A rózsaszínes S8-akról készült képek azonban továbbra is jönnek, és a vevők azt állítják, hogy nem tudták a beállítások változtatásával megszüntetni a jelenséget. Az S8 kijelzője egy új, Deep Red OLED nevű technológiát használ a képek megjelenítésére, és egyes szakértők szerint elképzelhető, hogy itt lehet a hiba forrása, ami a fehér árnyalatait pirosas színűre festi.

A frissítés egyrészt automatikusan újrakalibrálja a kijelző színeit, hogy eltűnjön a vöröses hatás, másrészt a felhasználók manuálisan is finomhangolhatják majd a színbeállításokat. A Samsung ugyanakkor továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy hardveres hibáról nincs szó. Ennek ellenére azt is bejelentették – egyelőre csak Dél-Koreában –, hogy ha szoftveresen nem sikerülne elhárítani a problémát, ingyen cserélik az érintett készülékeket.