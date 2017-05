PC-n és tableten is kicsöngenek a T-Mobile hívószámai

Kezdjük a rossz hírrel, és talán már a névből kitalálta, hogy nem hazai innovációról van szó, hiszen a T-Mobile nevet itthon rég lecserélték Telekomra. Ezt a szolgáltatást az Egyesült Államokban vezette be Digits néven a T-Mobile USA, és nagyjából úgy működik, mint a Google Voice.

A telefonszám nem SIM-kártyához kötődik, hanem felhasználói fiókhoz.

Merész húzás ez egy mobilszolgáltatótól, és sokkal innovatívabb, mint bármelyik díjcsomag, amit a mobilszolgáltatók az elmúlt évtizedekben kitaláltak.

Innentől a T-Mobile USA ügyfeleinek elég lesz belépniük a fiókjukkal egy pc-n futó szoftverbe, egy mobilon vagy tableten futó appba, hogy üzeneteket küldjenek és telefonáljanak. A T-Mobile azt mondja, hogy a szolgáltatás gördülékenyen működik a Samsung mobiljain, Androidot és iOS-t futtató eszközökön, valamint egy böngészőben megjelenő interfészen.

Ez valódi válasz az online csevegőprogramokra és a netes telefonszolgáltatásra, hiszen a T-Mobile USA gyakorlatilag bármilyen platformon megjelenhet, nincs többé a SIM-kártyához kötve. A vevők is nyernek ezen, mert így akár lemerült vagy otthon felejtett mobillal is tudunk telefonálni.

A mobilcég ügyfelei az első telefonszámot ingyen megkapják, a továbbiakat tíz dollárért igényelhetik, vagy feliratkozhatnak a havi 5 dolláros T-Mobile One Plus csomagra, és abban mobil hotspotot meg repülőgépen használható nethozzáférést is kapnak.

A szolgáltatást bemutató Ars Technica néhány tippet is ad az extra telefonszámok használatára: ezt nyugodtan meg lehet adni az online társkeresőkben vagy az apróhirdetésekben. Egyetlen eszközről legfeljebb öt vonalat lehet majd kezelni.