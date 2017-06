Világbajnok kamerával jött a HTC U11

Ahogy az autógyártók különleges életérzést próbálnak kelteni bennünk a zoomorf lámpatestekkel és más látványelemekkel, úgy küzdenek a mára éretté vált mobilipar szereplői, hogy a tök ugyanolyan alkatrészekből összeállított, sablonos formájú telefonok pár egyedi részletével felkeltsék a vevők érdeklődését.

Mindig az a kérdés, hogy a parasztvakítást milyen arányban vegyítik hasznos újításokkal.

Mindkét kategóriával bőven találkoztunk az idén megjelent mobilokban, és ezalól a HTC U11 sem kivétel.

A tajvani gyártó idén összeszedte magát, és úgy tudott újat mutatni a formatervezésben, hogy közben nagyon alapos munkát végzett az igazán fontos dolgok terén. Az U11 szép, erős, remekül fényképező és könnyen használható okostelefon. Igazából már annak örülünk, hogy nem a bizarr U Ultra lett a HTC idei zászlóshajója, mert az a mobil olyan, mintha ész nélkül egybeépítettek volna minden létező alkatrészt, ami csak kapható. Ezzel szemben az U11 teljesen kiegyensúlyozott.

17 Galéria: HTC U11 okostelefon Fotó: Index

Jót és rosszat egyaránt mondhatunk a HTC U11 borításáról. Szép a színes fémkeret, ahogy az előlap és a hátlap domborodó üvege sem csak az egyedi látványhoz ad hozzá, hanem a készülék fogását is kényelmessé teszi.

Na de mégiscsak üvegről van szó, kevés olyan anyagot találunk, ami ennél törékenyebb lenne.

Az ujjlenyomatainkat is egy bűnügyi helyszínelő vehemenciájával gyűjti össze. Még jó, hogy adtak hozzá egy áttetsző műanyag védőtokot, hogy legalább az asztalra téve megkíméljük a karcolásoktól. Sajnos a kijelzővédő fólia kimaradt, azt kénytelen lesz minden vevő magának beszerezni. Egy törlőkendő azért volt még a csomagban, nehogy már lenyomatos mobilról készüljenek fényképek.

Az U11 jól bírja a vizet.

Ez fontos, sőt szinte alapelvárásnak mondható 2017-ben, hiszen a legtöbb gyártó idén már vízálló csúcsmobillal állt elő. A külsőhöz tartozik még a lenyűgöző kijelző is, egy 2560×1440 pixeles és 5,5 colos lcd. Ennek elég jó a fényereje, erős napsütésben is jól látható, nagyon részletes és szép. A HTC azt mondja, hogy azért használt lcd-t a többek által preferált amoled helyett, mert ennek sokkal jobb a képfrissítése, a reakcióideje, és bizony ez is sokat hozzátesz ahhoz, hogy amikor a menüben lépkedünk, akkor minden mozdulatunkra azonnal reagál az interfész. Legfeljebb az amolednél látható színek élénkségéről kell lemondani, de ezzel azért még együtt lehet élni.

És akkor ott van még a mobilgyártók legújabb mumusa, az analóg jackdugó, pontosabban nincs ott, mert a HTC sem tartotta fontosnak megtartani. Mindenki eldöntheti, hogy mennyire borul ki a jackdugó hiányától, nekünk ez már nem okoz akkora fájdalmat, mert vannak

hd hangot kiadót aptX HD bluetooth fülesek;

adnak egy DAC-cal felszerelt jackdugós adaptert az U11-hez;

usb-re csatlakoznak a profi külső erősítők és DAC-ok, amelyekkel elképesztő hangminőséget érhetünk el a mobilokkal.

Arról nem is beszélve, hogy a HTC egy különleges fülest ad az U11-hez. Ezen a bedugós fülhallgatón van egy picike mikrofon a fülnél, ezáltal képes bemérni a hallójáratunk akusztikus tulajdonságait, hogy mindkét oldalhoz hozzáállítsa a hangerőt. Az biztos, hogy amikor kikapcsoljuk ezt a USonic nevű hókuszpókuszt, akkor sokkal szarabbul szól a gyári füles, úgyhogy inkább mindig bekapcsolva hagytuk.

Egyedül az a kellemetlen ebben a jackdugó nélküli világban, hogy a mobilokon kívül minden más hangeszközünkön a régimódi analóg port található meg, és hogy a HTC fülese ráadásul még annyira speciális is, hogy azt más usb-c porttal ellátott eszközre sem tudtuk rákötni. Nehéz mindig a legfrissebb csúcstechnikával együtt élni, de aki ezt az utat választotta, az nyilván valahogy kibírta a vinil-kazetta-minidisc-mp3-aac-flac-spotify átmeneteket is.

17 Galéria: HTC U11 okostelefon Fotó: Index

A hang mellett még a kép különösen fontos egy csúcskategóriás mobilnál, és az U11 a fotózás terén túlteljesít, a DxO Mark szakértői tesztjén elnyerte az eddigi legjobb mobilos kamera címét.

Egyébként a HTC gyártja a három legjobb mobilos kamerát.

Mi is meggyőződtünk róla, hogy ezt az osztályzást nem pacsira adják, egészen kivételes képeket tudtunk készíteni az U11-gyel. Gyorsan fókuszál, jól reagál az exponálógomb érintésére, részletes és színekben gazdag képeket ment el. Ehhez nem a megapixelek számát tupírozták az egekig, csupán 12 megapixelt kapunk, viszont a rekesz f/1.7-es, és a háttérben optikai stabilizátor dolgozik. A négy mikrofonnak hála a videókhoz felvett hang is térhatású, de hogy ez hallgató is legyen, ahhoz vagy a gyári fülest kell használni, vagy valami rendes házimozirendszert.

Az U11 kamerája nincs túltöltve szórakoztató funkciókkal, az alaptartozéknak tekinthető panoráma és pro módon kívül csak gyorsított és lassított felvétel, illetve szelfipanoráma van mint különlegesség, és csak egy eldugott gombbal tudjuk kicsinosítani az önarcképeinket.

6 Galéria: HTC U11-gyel készült képek Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Érdemes lenne tölteni

Kissé szerényre méretezték az U11 aksiját a 3000 mAh-s kapacitással, ennek ellenére mindig végigbírta a napot. Az viszont nem lehet véletlen, hogy a HTC saját digitális asszisztense, a Sense Companion már az első napokban arra figyelmeztetett kora délután, hogy érdemes lenne töltőre dugni a telefont. Még bőven volt benne szufla, csak előre szólt, hogy senki sem szeret estefelé mobil nélkül maradni, és ezt érdemes megelőzni. A Sense Companion igyekszik a háttérben maradni, néha az időjárással kapcsolatban jelez, és bizonyos appokon belül is képes előbukkanni egy lebegő buborékkal, ami magától eltűnik, ha nem foglalkozunk vele. Emellett elérhető még az Android „Ok, Google” paranccsal indítható alapértelmezett asszisztense is.

Kíváncsian várjuk, hogy a HTC mihez kezd majd a Sense Companionnal, mert nagyon azt mondja, hogy igyekszik ezen keresztül mindenféle más asszisztenst elérhetővé tenni, hogy mindenből a legjobbat kapják a felhasználóik. De ez még a jövő zenéje, és nincs semmi nyoma az U11-ben.

17 Megvan még a klasszikus HTC-féle óra Galéria: HTC U11 okostelefon (Fotó: Index)

A HTC jó ízléssel, de azért igen alaposan belenyúlt az Android interfészébe, hogy a saját képére szabja. Szerencsére a Sense felület villámgyors és átlátható, segíti a mobil használatát, és tud néhány jó trükköt. A Play Áruházat például sohasem kell keresgélni, mert bérelt helye van az alkalmazások menüjének fejlécében, rögtön a kereső és a beállítások ikonja mellett.

A HTC témákkal is segíti a kinézet testreszabását, és vannak egészen extrém megoldások is, a freestyle elrendezésű témák, amelyeken különböző méretű, bárhol elhelyezhető rajzok veszik át az ikonok szerepét, és ezekhez a rajzokhoz lehet appok indítását hozzárendelni. Egy születésnapi témánál például a gyertyákra és ajándékcsomagokra lehet rábökni, ha appokat akarunk elindítani.

Az alapértelmezett dőlt betűtípust testreszabással tudjuk kiegyenesíteni, és ugyanebben a menüben lehet a témák által meghatározott részleteket, a csengőhangot, értesítéseket és háttérképeket is módosítani, ha valamivel nem vagyunk tökéletesen elégedettek.

A HTC még egy Boost+ nevű appot adott hozzá az Androidhoz, hogy gyorsítani tudjuk a rendszert, tisztítani a memóriát és jelszóval zárolni az általunk kiválasztott appokat, hogy azokhoz senki se férjen hozzá.

Nagyon hiányoltuk az adatforgalom részletes szabályozásának lehetőségét.

Még a jóval kedvezőbbé váló, de továbbra is adatkorlátos uniós roamingolás közben is hasznos lenne bizonyos alkalmazásokat teljesen letiltani a mobilnetről. Erre sok más gyártó mobiljában lehetőségünk van.

A végére maradt a HTC U11 legfurcsább egyedi megoldása, az Edge Sense nevű nyomógomb, a mobil összepréselését érzékelő láthatatlan szenzor. Nagyjából úgy működik, mint egy félrecsúszott force touch, amely a kijelző helyett az oldallap erősebb benyomását érzékeli. Az a legjobb benne, hogy tudomást sem kell venni róla, ha nincs rá szükség, és egyáltalán nincs útban. Néha viszont jól jöhet.

17 Galéria: HTC U11 okostelefon Fotó: Index

Sokféle parancsra beprogramozható az Edge Sense, például a lezárt kijelzőről megnyithatjuk vele a kamerát, és ezután fényképezni is tudunk a perem nyomásával. Bizonyos esetekben jobb, mint a dedikált exponálógomb, mert nem tud véletlenül benyomódni. Sajnos a használata nem lett teljesen következetes. Bizonyos programok megnyitása ugyanis a kijelző feloldását igényli, ami azzal jár, hogy a megszorongatott peremet el kell engedni, át kell helyezni a mobilt a kezünkben, hogy ujjlenyomattal vagy PIN-kóddal feloldjuk a zárat. Ennek pedig így semmi értelme.

Mindent összegezve a HTC U11 egy hasznos és elég menő okostelefon. A dizájnerek a hagyományos formából igyekeztek sokat kihozni, a kijelző hagyományos 16:9-es képarányú és teljesen lapos, csak a fedlapként használt üvegborítás széle van lekerekítve. A látvány csiszolásánál sokkal fontosabb, hogy a hardver a lehető legmodernebb: az idén debütált Snapdragon 835 rendszercsip biztosítja a kellő erőt, hogy gördülékenyen működjön minden, a kamera kimagasló, az usb 3.1-es adatporton gyorsan tudunk fájlokat átvinni, és az LTE kapcsolat is képes lesz gigabites sebességre, amikor már lesznek ilyen gyors 4G mobilhálózatok.

A csúcstechnika ára persze elég magas, a szolgáltatóknál most 235 ezer forintért lehet megvenni a HTC U11-et.