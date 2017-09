Más bőrébe bújhatunk a Sony XZ1 mobillal

A Sony az XZ1 és XZ1 Compact modellekkel frissítette az Xperia mobilok sorozatát, és ezek elsőként érkeznek gyárilag telepített Android 8.0 Oreo operációs rendszerrel. Ránézésre nem lehetne megmondani, hogy ezek új mobilok, mert a Sony következetesen ragaszkodik az évekkel ezelőtt kitalált, és mára kissé unalmassá vált formaterveihez.

Fekete háttérrel kevésbé feltűnő, de az optikai tuning nem fedi el azt a tényt, hogy az XZ1 kijelzőjének jókora kerete van.

Mondhatnánk azt, hogy punk dolog nem követni a piacvezető Samsungot meg az LG-t a kávamentesítésben, de a keskeny perem nem úri huncutság, hanem olyan előrelépés, amiben a riválisoknak nagyon is igazuk van. Akkor jó a nagy kijelző, ha nem lesz tőle böszme nagy a telefon.

Mi az XZ1-et kaptuk meg kipróbálásra, úgyhogy a Compact modellről valamikor később fogunk írni. Az is jó telefonnak tűnik, mert ekkora méretben ritka az erős hardver.

Keserű csoki

A Sony Xperia XZ1 elég lapos, valószínűleg emiatt türemkedik ki a hátlapból a kamerája. Szerencsére épp csak egy picikét, elfogatható mértékben, még csak nem is billeg tőle a telefon. Egyedül a 3,5 milliméteres jack elhelyezését volt nehéz megszokni, az ugyanis a telefon tetejére került. Így amikor az asztalra fektetjük a mobilt, vagy autós dokkolóba tesszük, az orrunk előtt kanyarog a fülhallgató kábele.

Pár nap használat, és rengeteg más telefon kipróbálása után arra jutottam, hogy a Sony egészen elegánsan oldotta meg a bekapcsológomb, valamint a hozzá tartozó ujjlenyomat-olvasó elhelyezését. Ez jobb oldalt található, ami azt jelenti, hogy minden szituációban hozzáférünk. Akkor is, ha a telefon az asztalon fekszik, és akkor is, ha a zsebünkből vesszük elő. Persze a Sony megoldása sem teljesen tökéletes, telefontartókkal, szelfibotokkal lehet gondunk, ha azok pont a gombnál rögzítenék a készüléket. tapasztaltunk már hasonlót, és pont egy Sonyval: a DJI Osmo pont az exponálógombnál fogná meg az Xperia XZ Preimumot.

Kevés dolog változott a külsőségekben, ami jól mutatja a japán cég konzervatív hozzáállását, de annál több újdonságot találunk a burkolat alatt. Az XZ1-ben az idei legbikább Snapdragon 835 rendszercsip kergeti a biteket, 4 GB RAM-mal, ami éppen hogy elfogadható. Ebben a kategóriában a 6-8 GB is gyakori.

A kamera is ugyanolyan MotionEye, mint amilyet az idén megjelent XZ Premium kapott.

Ezzel a kamerával (is) 960 képkockát tudunk rögzíteni másodpercenként

A MotionEye négyszer lassabb felvételt készít, mint az iPhone 7 kamerája, tehát igazán különleges jeleneteket tudunk felvenni vele. Ám azt is tudni kell, hogy ez a mód csak a másodperc töredékéig marad aktív, mert rendkívül pöpec hardver kell ahhoz, hogy a mobil ennyi képkockát el tudjon menteni. Ennek az a magyarázata, hogy a Sony mérnökei a képszenzor alá beépítettek egy gigabitnyi memóriát, amely 25 Gbps sebességgel kommunikál a képszenzorral. A korábbi modulokhoz képest ez ötszörös sebességnövekedést jelent, így lehet 960 képkockát elmenteni másodpercenként. Ezt viszont csak addig lehet kihasználni, amíg be nem telik a gigabites memória. Itt jelentkezik a szűk keresztmetszet, ebből a memóriából ugyanis el kell juttatni a képeket a feldolgozó elektronikához, és itt már csak a régimódi 5 Gbps-es csatorna áll rendelkezésre.

Mást is tud ez a kamera, ami hasznos. Ha például akciót érzékel, akkor magától lő pár képet, pár másodperccel azelőtt, hogy megnyomnánk az exponáló gombot, így ugyanis nagyobb eséllyel kapunk el egy jó pillanatot.

Aki beállításokkal akar bíbelődni, az előbb-utóbb úgyis egy komoly fényképezőgépet fog elővenni a telefon helyett, ezért inkább arra voltam kíváncsi, mit tud az automata mód, amit a felhasználók legnagyobb többsége használni fog. Superior automata módban a készülék okosan kitalálja, hogy mit akarunk lefotózni, és beállítja magát hozzá. Ebben az XZ1 remekül muzsikált. A témafelismerése rájött, ha mozgásban vagyok és menet közben fotóznék, meg azt is, ha a téma kezd mozogni. Megkülönböztette a tájképet a makrótól, a fejet egy kerek pizzától, meg ilyenek, nagyjából minden környezetben jó beállításokat dobott.

Ritkán éreztem úgy, hogy kézzel bele kéne nyúlnom a fénymérésbe vagy a fókuszpontba.

Voltak azért esetek, amikor szoftveresen próbált túlkompenzálni valamit a kamera. Például egy olyan szituációban, ahol felismerte, hogy egy fej van előttem, és megpróbálta minél jobban kiemelni az arcot, még akkor is, ha az alany valójában árnyékban ült. Ilyenkor bekapcsolt a HDR, egy kicsit túl is exponált, hogy minél fényesebb legyen az arc, és a végeredmény egy szép, világos kép lett, aminek az emberek többsége örülne, mondván: "nézdmilyenszépenkihozta, aztamindenit".

Én viszont egy olyan sötét portrét akartam, ami visszaadja a valóságot, erre viszont az automata nem volt hajlandó.

Az XZ1 arra is jó, hogy 3D modellt készítsünk emberekről vagy tárgyakról. Ezt egy 3D Creator nevű szoftverrel valósítja meg, ami gyárilag fel van telepítve a mobilra. Ez a fajta 3D szkennelés eddig is létezett, többféle ilyen appot letölthetünk a Play Áruházból, egy magyar cég is kiadott egyet Scan3D néven. Az viszont mindenképpen a Sony érdeme, hogy elég profin tálalja a dolgot, részletes bevezetővel, oktatással, hogy a kezdő júzerek se adják fel csalódottan. Először csak arcot enged szkennelni, utána fejet, és csak ezt követően léphetünk tovább bármilyen más tárgyra.

Ezt az egészet nyilván az teszi eladhatóvá, ha a beszkennelt fejeket viccesen tudjuk felhasználni, és itt megint beüt a Sony profizmusa. A fejünket többféle álló vagy mozgó 3D modellre tudjuk ráhúzni, ami egyértelműen Instagram- és Snapchat-kompatibilis tartalom. Mi a táncoló dinót választottuk, íme:

A szokásos videós eszközök és felbontások is elérhetők, akár 4K-t is rögzíthetünk 30 képkockás sebességgel, míg a kamerával tudunk készíteni panorámákat, és 13 megapixeles szelfiket. Csak a szoftveresen szimulált mélységélességet kéne elfelejteni. Oké, a Sony nem a kamera alapkészletébe tette bele a háttér elmosását, hanem pluginként, utólag lehet azt letölteni, de ez sem segít a helyzeten, és a végeredmény láttán spontán kitört belőlünk egy “hú, de ostoba ez a kamera” felkiáltás. Tessék, ez váltotta ki:

26 Galéria: Kipróbáltuk a Sony XZ1 mobilját Berlinben Fotó: Index

Van képe hozzá

Ennél a telefonnál a kijelző minőségét sem csak a felbontás vagy a méret határozza meg, az 5,2 colos képátló és a full HD felbontás ma már elég átlagosnak mondható, ám az elég ritka, hogy HDR minőségben jelenjenek meg rajta a tartalmak. Ez persze csak akkor előny, ha előfizetünk a Netflixre vagy Amazonra, és amúgy is gyakran nézünk mobilon filmeket.

Elismerően csettintettem, amikor egymás mellé raktam az iPhone 7-esemmel. A Sony kontrasztosabb, élesebb és élénkebb - sokkal több vörössel, ami csak akkor tűnt fel, amikor egymás mellett nézegettem ugyanazokat a képeket a két készüléken. Szó sincs arról, hogy ne lenne színhelyes, csak máshogy szép. Sőt, annyira szép a kijelző, hogy az élőkép fotózás közben jobban néz ki, mint utána az elkészült fotó, amit a kamera még feldolgoz és tömörít. Ez pedig, elég furcsa érzést ad a fotózáshoz, amit nehéz hova tenni. Egy kicsit olyan, mintha elrontottunk volna valamit, mert nem sikerült azt és úgy elkapni, ahogy a kijelzőn korábban láttunk.

Az Android 8.0 Oreo rendszer alig pár hete jelent meg, és talán még a Google Nexusok és Pixelek tulajdonosai sem végeztek mind a rendszerfrissítéssel. A Sony pedig máris Oreóval szállítja a mobilját, hogy ne is kelljen ezzel foglalkozni. Ez a verzió jobban kezeli az appok energiafogyasztását, és erre szükség is lesz, mert a Sony valamiért igen szerény kapacitású, csupán 2700 mAh-s aksit szerelt az XZ1-be.

Az Oreo másik hasznos újítása az értesítő pötty, ami az appok ikonján jelenik meg, és láthatóbbá teszi az értesítéseket, frissítéseket. Természetesen a Google Asszisztens is megtalálható a készüléken, és fürgén dobálja a válaszokat a feltett kérdéseinkre.

Ezen az Androidon a Sony szokásos menürendszerét találjuk meg, ami viszonylag minimalistának mondható, főleg a minden szegletében egyedi Samsung interfészhez képest. Tudunk saját témákat letölteni, és az appok ikonját név, dátum, vagy a használat gyakorisága szerint tudjuk sorba állítani.

A Sony nagyjából két héten belül piacra dobja az XZ1-et, ami egy jól összerakott, stílusos, jó kamerával ellátott telefon. Körülbelül 700 dollárt kérnek el érte, azaz jóval olcsóbb lesz, mint például a nemrég bejelentett Samsung Note 8.