Telefonnak erős, pc-nek fapados a Mate 10 Pro

Mostanában elég jó telefonokat rak össze a Huawei a csúcskategóriában, és miközben innen-onnan átvesz néhány ötletet, egyre határozottabban megmutatkoznak a saját elképzelései. A Mate 10 Pro formája szemérmetlenül idéz a rivális gyártóktól, ezzel persze együtt lehet élni, az elmúlt évtizedben senki sem talált fel radikálisan új felépítést a mobiloknak. Mármint olyat, ami működik is. Eközben viszont ott van a telefonban egy mesterséges intelligenciát támogató csip a hozzá tartozó szoftverekkel, és ez már a Huawei egyedi szemléletét tükrözi.

9 Galéria: Huawei Mate 10 Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Idén a mindent beborító kijelző trendi, ilyet látunk az iPhone X-en, a Samsung Galaxy S8-on és Note 8-on, az LG G6 és V30 mobilokon, és ebből elég egyértelmű volt, hogy a Huawei is beáll a sorba. A szélekig nyújtózkodó kijelzőnek gyakorlati haszna van, ugyanakkora képátlóval kisebb a készülék teljes mérete. Meggyőzőek a Huawei számai: a Mate 10 a tavalyi Mate 9-hez képest 6,4 milliméterrel lett rövidebb és 1,1 milliméterrel keskenyebb. Csupán a tartalmak és az appok nem igazodtak még az új kijelzők szokatlan, 18:9-es képarányához, ami azt eredményezi, hogy pár appnál rá kell nyomni az alsó sávra, és csak ezután használják ki a teljes kijelzőt. Videóknál is kellemetlen, hogy a 16:9-es képarány miatt fekete sávok foglalják el a kijelző egy részét.

Felbontásban nem lépett előre a Mate 10, az 1080x2160 pixel épp csak annyival nagyobb a full HD-nál, hogy megfeleljen az új képaránynak. Nagyobb minőségi javulást eredményez, hogy a panel már OLED, és a dinamikatartománya megfelel a HDR10 nyílt szabványnak. Magyarán a feketék iszonyúan sötét feketék, és elég szépek a színei.

A Mate 10 Pro anyagában is megfelel a trendeknek, a hátlap többrétegű üvegből van. Ennek csak esztétikai okai vannak, a Huawei nem tett mögé Qi szabványú vezeték nélküli töltőt, mint az Apple az iPhone 8-ban.

A Mate 10-hez adott áttetsző gumitokra még nagyobb szükség van, mint valaha.

És még mindig nem értünk a másoktól örökölt hardveres újdonságok végére. A Mate 10 Pro vízálló lett, IP67 fokozattal, vagyis pont annyira bírja az elázást, mint az iPhone 8. Ennek azonban járulékos áldozata lett a jack aljzat. Vagy átállunk bluetoothra, vagy usb-c fülest dugunk a telefonba, vagy pedig egy átalakítót, és arra csatlakoztatjuk a jó öreg jackdugós fülest. Az utóbbi kissé körülményes, és fennáll a veszélye, hogy elhagyjuk az adaptert, de ennyire veszélyes életet még el bírunk viselni.

Sokkal kaotikusabb lesz az adapterhelyzet, ha a telefont asztali számítógép helyett, monitorra, egérre és billentyűzetre kötve akarjuk használni. A Mate 10 ezt is lehetővé teszi, ám a Huawei ebben (még?) nem nyújt nagy segítséget, nincs neki semmiféle dokkolója, mint a Samsungnak az S8-hoz. Látjuk az előnyeit a Huawei-féle módszernek, hiszen elég csak egy hdmi-usb-c kábelt magunknál tartani, és máris leülhetünk a monitorunk elé (az egér és a billentyűzet lehet bluetooth, az sokkal praktikusabb). Ugyanakkor a Samsung módszerének is megvannak a maga előnyei, a dokkolója jóval többet tud: a mobillal csatlakozhatunk a szupergyors vezetékes netünkre, és akár terabájtos külső merevlemezt is a mobilhoz köthetünk. Így még inkább olyan érzésünk van, mintha egy számítógép előtt ülnénk. Azért is kell a Huaweinek saját dokkolót késztenie, mert a Mate 10 simán felismeri adapterként a Samsung Dexet, az meg elég ciki, ha a Mate 10 felhasználói a fő riválistól vesznek hardvert. Arról nem beszélve, hogy a Dex csak a Samsung töltőjével akar működni, és nem biztos, hogy ez jót tesz a telefon aksijának. Annyi biztos, hogy kivetítős módban igencsak felmelegszik a Mate 10.

Szoftverben is gyengébb a Mate 10, az asztali nézet nagyon fapados. Alig vannak elérhető, asztali nézettel kompatibilis appok, és a kinézeten is lenne mit csiszolni. A gyári naptár, amit még használnánk ilyen nagy kijelzőn, kifejezetten csúnya 24 colon. Ezt muszáj lesz sürgősen továbbfejleszteni, hogy valóban hasznos legyen.

Az alapszoftverrel egyébként nincsen gond, a Mate 10 megkapta a legfrissebb Android 8.0 Oreót. Ezen fut az EMUI 8 nevű grafikus interfész, amelynek vannak ügyes részei, jól személyre szabható. Az igazat megvallva örülnék egy sztenderd, Google-féle kinézetnek, az eredeti ikonokkal, mert mindig megakadok pár pillanatig a menüben, mielőtt felismerném a keresett applikáció Huawei-féle ikonját. Vagy legalább kiadhatnának ilyen ikoncsomagot, ha már profi témakezelő appot tettek a készülékre. Volt pár ügyes ötlete a Huaweinek, például a főmenüben lefelé húzott ujj megnyitja a keresőt, és ilyenkor rögtön előugrik a billentyűzet (amit a Samsugnál nem tudtak megoldani, külön rá kell bökni a keresőmezőre).

Bekapcsolhatunk egy lebegő navigációs gombot, amely a kijelző alján lévő androidos gombokat tudja helyettesíteni a kijelző bármely részén. Ez kimondottan hasznos, mert ezeknél az óriáskijelzőknél nagyon nem esik kézre a kijelző alján lévő navigációs sáv. Ha viszont van egy ilyen gombunk, nyugodtan ki is kapcsolhatjuk a navigációs gombokat, és még több hasznos felületünk lesz.

A mesterséges intelligencia (MI) elvileg részt vesz a szoftver karbantartásában, hogy mindig gyors maradjon a telefon, ám ez nem olyan, amit felhasználóként észre is fogunk venni. Pont ez a lényeg, hogy ne lassuljon észlelhetően a telefon. Ha mindenképpen az MI tudását akarjuk tesztelni, a kamerát kell megnyitni. A Mate 10 automatikusan felismeri az elé kerülő tárgyakat, ennek megfelelően állítja be a kamerát, és a képfeldolgozó csip munkáját is ehhez igazítja. Ezt leginkább az ételfotókon sikerült tetten érni, amikor már a reptéren – szóval nem a bemutatón, a Huawei által gondosan kiválasztott kajákkal – a kávé mellé adott sütit ételként azonosította, és kicsit felhúzta a színtelítettséget, hogy jobban mutasson.

Az MI most tizenhárom témát ismer, például a tájfotózást, ételeket, a napsütéses, havas és az éjszakai fotózást, a portrékat, virágokat, kutyákat és macskákat, valamint a szöveget. Később a lista bővülni fog, a felhasználók által a felhőbe feltöltött képek elemzése alapján, és a frissen szerzett tudást időnként szoftverfrissítésekben küldik vissza a készülékekre. Legalábbis ezt ígérik most, majd meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet fél év múlva.

MI dolgozik a mélységélesség szimulálásán is, és egészen jól teszi. Van egy nagy rekesznyílású fényképezési mód, amit akár makrózáshoz is jól tudunk használni, és van a portrémód, amikor az emberek feje marad éles, és minden homályos lesz, ami a háttérben van. A szemközti kamerán is működik a portrémód mélységélesség-hatása, egyetlen kamerával. A szelfik elég jól sikerültek, mármint olyan értelemben, hogy a telefon elég pontosan megtalálta a fej határvonalát, nem mosta szét a hajszálakat. Persze oda kell figyelni a kép kompozíciójára, hogy a megfelelő szögből nézzen felénk a kamera, jó irányból essen ránk a fény – ez teljesen alapvető a fotózásban, profi kamerák használata során ugyanezekre a dolgokra kell figyelni.

13 Így fényképez a Huawei Mate 10 Pro Galéria: Így fényképez a Huawei Mate 10 (Fotó: Tóth Balázs / index.hu)

A készülék meglepően gyorsan azonosítja a témákat, a másodperc törtrésze alatt megjelent az ételt jelző ikon a kijelzőn. Erről az MI-t meghajtó Kirin 970 rendszercsip gondoskodik, ebben van a hagyományos CPU mellett az NPU-nak (Neural Processing Unit) nevezett, mesterséges intelligenciára kihegyezett csip. Ezt a Huawei alapalkalmazásain kívül egyedül a Microsoft Bing Fordító használja a kamera előtt megjelenő idegen nyelvű szövegek valós idejű fordításához.

Mindezt a tudást a Huawei egy igen nagy kapacitású, 4000 mAh-s aksival támogatja meg, ebből normál használattal akár másfél napot kihozhatunk töltés nélkül. Komolyabb használat mellett nem árt, ha kéznél van a töltő. A Huawei valószínűleg máshogyan képzeli el a hardcore használatot, mint mi, mert nekünk azért sikerült durván lemeríteni az aksit. A gyorstöltő viszont tényleg nagyon fürgén tölti az energiát a telefonba, fél óra alatt 58 százalékra hozható fel a töltöttség.

Hivatalos magyar árakat még nem tudunk, euróban 699 lesz a Pro, erre viszont nemcsak az áfa jön rá, hanem még az Artisjus díja is, ami a 128 GB-os tárhelynél már tetemes állami sarcot jelent. Ezért a pénzért egy szép, sokoldalú és erős telefont kapunk, melynek a szolgáltatásai nagyjából indokolttá teszik a magas árat. Van némi igazság a Huawei reklámszlogenjében, hogy ez már nem csupán okostelefon, hanem intelligens eszköz. Már csak az a kérdés, hogy ez mennyire számít a telefonra vágyó vevőknek, és hogy a Huaweinek mennyire erős a márkaneve ahhoz, hogy sokat el tudjon adni belőle.