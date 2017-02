Több millió játékos adatait lopták el

Több millió Xbox- és PSP-felhasználó személyes adataihoz fértek hozzá hekkerek. Két népszerű videojátékos fórumon valaki megszerezte két és fél millió felhasználó adatait, és hozzáférhetővé tette az online profiljuk adatait másoknak.

Troy Hunt weboldala szerint a támadást 2015 szeptemberében követték el, méghozzá kártékony szoftverekkel megfertőzött Xbox 360 és PSP játékok segítségével. Ezek zömmel ISO fájlok voltak, vagyis az eredeti játékok digitális képfájljai. (Ha ön eredeti szoftvert használ az említett konzolokhoz, a személyes adatai valószínűleg nincsenek veszélyben; ISO fájlokkal főleg azok találnak, akik másolt játékokkal játszanak.)

A támadás azért is kockázatos, mert ha a felhasználók nem is adták meg a személyes adataikat – például a bankkártyaszámukat –, a felhasználónevük és jelszavuk ismerete elég lehet ahhoz, hogy más fiókjaikat is feltörjék, ha ott is ugyanazt a jelszót használták.