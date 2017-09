Hogyan lehet szarból várat építeni?

Az MTI azt írja, hogy egy kínai tudóscsoport kifejlesztett egy olyan anyagot, ami kiválasztja és magába szívja a nehézfémionokat a szerves trágyából. Mivel a nehézfémek kiváló épület-alapanyagok lehetnek – elég a vasbetonra gondolni –, nem zárható ki, hogy a trágyából kivont fémeket építkezéshez használják, így akár várat is lehetne építeni belőlük (ld. Vasvár, azaz Castrum Ferreum).

A kínai kutatók azonban nem építkezésre, hanem a talajszennyezés mérséklésére használnák az új eljárást. Logikus, hiszen Kína 2011 és 2014 között összesen 6,6 gigatonna cementet használt fel. ilyen feltételek mellett nyilván nem a szarból fognak építkezni, hanem cementből. A kínaiak nanokompozitja (nanoösszetevőkből álló porózus anyag) főleg környezetvédelmi célokat szolgál.

Az új anyagot a Kínai Tudományos Akadémia hofeji kutatóintézetének munkacsoportja hozta létre, Vu Csengjen vezetésével. A kutatók a Journal of Agriculture and Food Chemistry folyóirat friss számában ecsetelték, hogy a háziállatok trágyájának a takarmány miatt magas a nehézfémtartalma, ami szennyezi a környezetet és veszélyes az emberre is.

Vu kutatócsoportja agyagot és faszenet használt a költséghatékony és környezetbarát nanokompozit gyárátáshoz. Ez alkalmas lehet arra, hogy távol tartsa a nehézfémionokat a növények gyökérzetétől. Ha úgy vesszük, ez sem rossz; ez megvédi a növényeket, az építkezésre meg ott a cement. És a ragacsos rizs.