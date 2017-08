A sör jót tesz a kreativitásnak

Az enyhe alkoholos állapot segítheti a kreatív gondolkodást – írja a CBS Boston.

A Grazi Egyetem kutatói viszonylag kis mintát, 70 önkéntest vizsgáltak, akik 19 és 32 év közöttiek voltak. Különféle teszteket kellett elvégezniük, amelyek előtt hol rendes, hol alkoholmentes sört itattak velük. Bár a koncentrációt és memóriát igénylő feladatokban akadtak problémáik, a szójátékok terén jobban teljesítettek egy korsó rendes sör után, mint amikor csak alkoholmenteset ittak.

Míg sok tevékenységnél előnyös a magas kognitív kontroll, néhánynak valójában rosszat tehet a túl nagy összpontosítás

– vonta le a tanulságok a kutatást vezető Mathias Benedek.

Benedek szerint az alkohol lazíthat a figyelem összpontosításán, ezzel szélesebb asszociációs teret nyit, így segíthet a kreativitást igénylő problémák jobb megoldásában.

Arra azonban a kutatók is felhívják a figyelmet, hogy ez a részleges pozitív hatás csak kis mennyiségű alkoholnál jelentkezik, ha többet iszunk, a hatás a visszájára fordul, és a kreativitás is megszenvedi a részegséget – újabb ok, hogy mértékletesen bánjunk az alkohollal.

A kutatást bemutató tanulmány a Consciousness and Cognition szaklapban jelent meg.