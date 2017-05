Gyakran fáradt?

Aludjon többet!

Na jó, de mi van, ha eleget alszik, mégis állandóan ásítozik munka közben, vagy csak kimerültnek érzi magát, nem tud rendesen koncentrálni? Az AsapSCIENCE nevű Youtube-csatorna szedte össze, milyen okok járulhatnak hozzá ehhez, amiből persze az is következik, hogy hogyan lehet javítani a helyzeten.

Az egyik leggyakoribb ok, ha túl passzív az életmódja, egész nap ül, nem mozog eleget, amitől könnyen válhat enerválttá és erőtlenné. A heti néhány alkalommal végzett könnyebb testmozgástól már akár hat hét alatt energikusabbá válhat, és jobban fog aludni, még ha összességében nem is tölt több időt éjjel az ágyban. Hát simán megéri, nem?

Egy másik klasszikus probléma a koffein. A kávé mérsékelt mennyiségben kifejezetten egészséges, és persze az is jól jön, hogy rövid távon segít ébren maradni, de könnyen bekavarhat akkor is, amikor viszont már inkább aludnánk. Azt nyilván mindenki tudja, hogy lefekvés előtt nem érdemes kávézgatni, de valójában már hat órával az ágyba bújás előtt se tanácsos. A koffein ugyanis blokkolja az adenozin nevű neurotranszmittert, amely alaphelyzetben a nap folyamán felgyülemlik a szervezetben, és felkészít az alvásra, vagyis elálmosít – ha ezt a koffein nem engedi neki, nehezebben fogunk elaludni, és rosszabb lesz az alvás minősége is, vagyis reggel kevésbé kipihenten ébredünk.

Vizet viszont egész nap érdemes inni, mert a megfelelő hidratáltság is fontos lehet. Már a minimális kiszáradás is ronthatja a koncentrációt és fáradékonyságot okozhat. Viszont inkább vizet vagy üdítőt válasszon, mert az alkoholtól megint csak nem fog tudni rendesen aludni, és bár könnyebben álomba zuhan, korábban is ébred fel.

Az is segít, ha nem össze-vissza alszik, vagyis például a hétvégén se borítja fel radikálisan a megszokott alvásrendjét. Ha sikerül vasárnap is tartani a megszokott ritmust, a hétfői kelés – és munkanap – is könnyebb lesz. A délutáni alvás is jót tehet, de érdemes pontosan megtervezni, nem ám csak úgy belealudni a világba.

Nem csak az életmódbeli döntések vannak persze hatással az alvásra. Ronthatnak például a minőségén olyan fizikai problémák is, mint a vashiány vagy bizonyos pajzsmirigyproblémák; illetve mentális betegségek, főleg a tartós szorongás és az azzal járó folyamatos stresszhelyzet, és a szintén fizikai kimerültséggel is járó depresszió.

Az se mindegy, hogy ön pacsirta vagy bagoly. Ha utóbbi, vagyis későn fekvő, éjjel aktív típus, akkor nincs szerencséje, hiszen a társadalmi berendezkedésünk, a reggeltől délutánig tartó munkanapok nem éppen az ön igényeire vannak szabva. Akinek lehetősége van az egyéni kronobiológiájához jobban passzoló életmódot folytatni, hatékonyabb lesz és jobban fog aludni. Akinek meg nincs, azt az angolul social jetlagnek hívott jelenség sújtja, vagyis többé-kevésbé folyamatosan úgy ki lesz ütve, mintha időzónaugrás miatt kóvályogna. Ezzel persze reálisan nem sok minden lehet kezdeni, hacsak nem hajlandó elmenni éjszakai biztonsági őrnek. Akkor viszont reggel ne igyon kávét, különben az egész munkahelyváltással nem ér el semmit.