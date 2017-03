Hol épüljön fel az új Közlekedési Múzeum?

A Liget-projekt keretében egy darabig úgy volt, hogy helyreállítják a Közlekedési Múzeumot, de aztán végül úgy döntöttek, hogy inkább lebontják. A jelenlegi tervek szerint egy kicsivel arrébb építenek fel egy majdnem ugyanolyat, mint amilyen ez volt.

Bardóczi Sándor tájépítész korábban többször is bírálta a tervet, mivel szerinte egy feleslegesen historizáló, ugyanakkor nem praktikus házról van szó, aminek a megépültét semmi sem indokolja ezen a helyen. Persze könnyű valami ellen tiltakozni, ám sokkal nehezebb alternatívát kínálni: ha ne itt, és ne ilyen legyen a múzeum, akkor hova kerüljön a gyűjtemény?

Összeállított hát egy térképet néhány javaslattal, többek közt olyanokkal is, amelyeket az elmúlt években a közlekedéstörténeti szakma is lelkesen ajánlgatott. Nem véletlenül: majdnem mind kapcsolódik a magyar közlekedés történetéhez. Nekem tulajdonképpen mindegyik szimpatikus valamiért, csak az Operát nem engedem, hogy kitegyék az Északi Járműjavítóból: az Eiffel-csarnokban épül ugyanis ki a műhely- és raktárházuk illetve próbacentrumuk (idén nyitják meg), ami számomra igazi sikersztori. Szerencsére a telep elég nagy, szóval akár több kulturális funkció is elférne.

Szóval akkor át is adom a szót Bardóczi Sándornak, aztán pedig tessék kérem szavazni!

Lehetséges helyszínek 0. Volt Közlekedési Múzeum. Semmi nem indokolja az itteni megtartását. Nincs jó tömegközlekedési megközelítése, a zöldfelülettől veszi el a helyet, akadályozza a park történeti rehabilitációját. Csak igen erős kompromisszumokkal lehet itt múzeumot fejleszteni, akkor sem jót. Ide parkot kérünk. Köszike. 1. Józsefvárosi pályaudvar. Három villamosmegállóra a Blahától, 3 villamoscsalád, busz és trolivonalak szomszédságában. A közeli Ganz telep régi csarnokai további depólehetőségeket biztosítanak. 2005 óta nem üzemel. 2. Rákosrendező. A Vasúttörténeti parkkal mint depóval közlekedési múzeumot is tartalmazó témaparkká fejleszthető. Közvetlen vasúti kapcsolata van a Nyugati pályaudvarral, a Millenniumi Földalatti meghosszabbításával felszíni metrókapcsolat, a Ferihegyi gyorvasúttal reptéri elérés kiépíthető, a közeli M3 miatt gépjárműves megközelítése kiváló. 70 ha állami fejlesztési terület. Fotó: Beliczay László / MTI Csajka típusú sínautó a Vasúttörténeti Park mozdonyfordítójában 3. Nyugati rozsdanegyed. Az Eiffel tér mögötti, korábban kormányzati negyednek kijelölt, felszabadult vasúti terület állami tulajdonban van. Sétatávolságra a nagykörúttól és a 3-as metró nyugati téri megállójától, három háztömbnyire az Andrássy úttól. Közvetlen 'nosztalgia' vasút kapcsolattal a Vasúttörténeti parkhoz, mint depóhoz. 4. Millenáris. Volt Ganzgyár területe jelenleg is meglévő, de időszaki kiállításokra, rendezvényekre használt kiállítóterekkel. Ideális helyszín egy állandó közlekedési és technika múzeum számára. Metrókapcsolat, 4-6 villamos megálló, budai belvárosi pozíció. 5. Közvágóhíd. Az egykori közvágóhíd területe befuccsolt ingatlanfejlesztéssel. Magántulajdonban, de közel a Millenniumi Városközponthoz, Müpa, Nemzeti Színház területéhez. Jó villamos kapcsolattal. Igazából a magántulajdon miatt hátránnyal indul, de legyen egy ilyen is, hátha egy kedvenc oligarchának segítünk vele. 6. Hajógyár. Az egykori hajógyár területe, állami tulajdonban, meglévő iparcsarnokokkal. Remek villamos, hév és hajóállomás kapcsolat, ipari közlekedési múlt. Van egy árvízveszély a dologban, de ilyen ipari környezetben ez kezelhető mobilgáttal. Fotó: Franszoá / Indafotó 7. Északi Járműjavító. Jelenleg az Opera rakott fészket benne, de a közlekedési szakértők szerint eszményi Közlekedési Múzeum válhatna belőle. Vasúti, tömegközlekedési kapcsolata jó, állami tulajdon, nagy csarnokterek.

Hol legyen az új Közlekedési Múzeum? 288 Rákosrendező

226 Nyugati rozsdanegyed

145 Északi Járműjavító

118 Épüljön új a régi helyén a Városligetben

101 Józsefvárosi pályaudvar

39 Hajógyár

38 Millenáris

32 Közvágóhíd

