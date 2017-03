A mocsári ciprus túlélte a fairtást!

Tegnap számoltunk be az Urbanistán arról, hogy komoly favágást rendeztek Frankel Leó úti Malomtónál a Lukács fürdővel szemben. Olvasónk levele és fotói alapján azt hittük, hogy egy értékes mocsári ciprus is az áldozatok között van, de mint többen jeleztétek, szerencsére az még ma is áll. Sőt, a terület kezelői úgy nyilatkoztak, hogy kifejezetten védik a faritkaságot.

András az alábbi képet küldte a jelenlegi helyzetről és egy leltárt a favágásokról. Amit kivágtak: "1db nyárfa, 1db bálványfa, 2db csoportos tövű füge" és "egy korábban elszáradt fűz 1,5 méter hosszú, kidőlt csonkja", amit a talajhoz közelebb vágtak el.

Bár azt továbbra is sajnálom, hogy a gazdag növényzetet ennyire vissza kellett vágni, és kár a fügékért, meg a hatalmas nyárért, annak szívből örülök, hogy a mocsári ciprus megmaradt. Sőt! Mint Hosszú Attila, Molnár János-barlang kutatásvezető-helyettese írta:

A mocsári ciprust 2012-óta gondozzuk, megszabadítottuk a sok élősködőtől, mert számunkra is nagyon értékes, fontos.

Elmondása szerint rengeteget tettek a terület karbantartásáért, aminek egyik eredménye, hogy a tavirózsák is visszatelepedtek a tóba. Ami a többi kivágott fát illeti, a következőt írta nekünk:

a bálványfát a ciprus védelmében vágták ki, mert elnyomta azt,

a fügefa menthetetlenül beteg volt, és nyomta a kerítést,

a nyárfa szintén beteg volt, a barlang közvetlen bejárata mellett és egy vízelvezető csatorna felett, "ha a helyszínen látná, nem kérdőjelezné meg annak eltávolításának szükségességét".

Nos ezek után természetesen tényleg elmegyünk valamikor a tóhoz, és megnézzük mi a helyzet. Szóval folyt. köv.