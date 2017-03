Hagyták lepusztulni a szoborjátszóteret, végül megsemmisítették

Nagyon szeretem Kő Boldizsár alkotásait, többször írtam is már róla, a játszótereiről és a könyvéről is. Ez utóbbi poszt alá érkezett most egy elkeseredett komment, hogy:

"A kelenvölgyi Kék-tó téren elbontották a Kő Boldizsár által tervezett és elkészített játszóteret, a játékokat pedig eltüzelték!!! A helyén épített új játszótér ékessége most egy „gyönyörű” vas kilátótorony lett!"

A Kéktó tér Kelenvölgy szívében fekszik Újbudán. Egy nagyon aranyos kis parkocska az egész, a közepén egy elkerített mesterséges tóval, amit a helyi horgászegyesület használ. Közkedvelt hely: vannak padok, meg tűzrakóhely és természetesen játszótér is. A Kő Boldizsár tervezte, fából készült szoborjátékok 2004-ben kerültek a helyükre, és 13 év alatt bizony alaposan elhasználódtak. Ahogy az önkormányzat fogalmazott hivatalos válaszlevelében: „használati értékük kedvezőtlenné vált”. A krokodilmászókát már két éve elbontották, és most a homokozóban levő nagy hajót is.

A nagy hajó egykor és az elbontás előtt

Április elejére az egész környéket alaposan felújítják: beljebb helyezik a kerítést, így több hely jut a játszótérnek, új gumiburkolatot tesznek le, lesznek szép új ülőhelyek és fákat is ültetnek. Szóval minden megújul, természetesen a játszó is. A mászható szobrok helyét azonban gyári játékok veszik át.

Mint Büki László, az újbudai önkormányzat városgazdálkodási igazgatója fogalmazott: „Sajnos az egyedi fa játszóeszközök közterületi elhelyezés esetén, nagy igénybevétel miatt nagyon hamar elhasználódnak. Hiába kerül sor minden évben a felületkezelésre, a homokkal való érintkezés hatására lerövidül az élettartamuk, így jelenleg nem tervezzük hasonló eszközök kihelyezését játszótérre.”

Természetesen megkerestem Kő Boldizsár szobrászt is, aki tőlem hallott először a bontásról. Megrendítette az eset, már csak azért is, mert őt egyáltalán nem értesítették róla. Helybeliek ugyan már korábban is jelezték neki, hogy jó lenne felújítani a játékokat, s ő meg is kereste ezzel az önkormányzatot, de egy beszélgetésen kívül semmi nem történt végül. Aztán egyszer csak megsemmisültek az alkotások.

Ilyen volt a frissen átadott játszótér

„Sokan elfelejtik, hogy itt egy művészeti termékkel egybekötött játszótérről beszélünk, nem szériajátékokról.

Vajon egy köztéri szoborral is ugyanezt tették volna?

Ha már mindenképp a bontás mellett döntöttek, igazán értesíthettek volna, nem bujkálok, aki akar elér. Az ilyenekért van, ahol perre mennek a művészek.”

A dolog azért is különösen fáj a szobrásznak, mert miközben most épp Budafokra, Óbudára, a Várnegyedbe és Terézvárosba is tervez és készít nagy és különleges mesetereket, csak a saját kerületében, ahol még művészeti ösztöndíja is volt egykor, ott nem kapok felkérést. Egyetlen munkája itt a Tulipános játszótér, ahol csak a kerítést készíthette el a gyári játékok köré, mégis ez a legmeghatározóbb, legemblematikusabb eleme a parknak. Nem véletlenül kapta a nevét épp erről a játszó.

Azt Kő Boldizsár is elismerte, hogy a szobrok valóban rossz állapotban voltak a Kéktó parkban. Ez volt az első munkája, amit egy tó melletti nedves környezetbe telepített, és akkoriban még nem számolt a magasabb párájú mikroklíma hatásával. Ám szerinte ezzel együtt sem kellett volna ennyire tönkremennie az alkotásoknak, ha rendszeresen karbantartják azokat.

Mindenképpen örülünk, hogy megújul a park. Az is jó, hogy ismét lesznek szobrok a tó partján. Ám az új játszótéri eszközök lelketlenek lesznek a korábbiakhoz képest

„Magyarországon nem működik még olajozottan az egyedi termékek használata. Ha egy nyugati játékkészítőtől rendel valaki egy játszóteret, akkor természetesnek veszi, hogy ha eltörik egy alkatrész, akkor azt a gyártó moduljaival kell pótolni – horribilis áron. Egy faszobornál viszont nem az alkotót keresik meg, hanem rábízzák valakire a karbantartást, aki nem feltétlenül szobrászművész, s talán a fához sem ért. Pedig egy luxusautót sem a sarki tuningoshoz viszünk szervizbe.”

Miközben a gyári játszóterek ellenőrzésével, alkatrészcseréjével minden önkormányzat számol, a fa műalkotásoknál egyesek valahogy természetesnek veszik, hogy azok csak úgy tönkremennek. Mint elmondta, kivételek természetesen vannak: Balatonbogláron például pont most kötöttek megállapodást egy nagy játszóterének karbantartásáról.

A Kéktó tér amúgy nem fog rosszul kinézni, jó hogy megszépül a környék – de azért mégsem lesz ugyanaz.

Szerencsére szobor most is kerül majd a parkba, nem is rossz. De ezek már nem szoborjátékok lesznek, "csupán" díszek a gyári játékok mellett.

Egy egyedi, adott helyre készült műalkotás mindig is értékesebb lesz egy szériadarabnál. Nem mindegy, hogy egy festmény vagy egy poszter lóg a szobánk falán, mint ahogy egy lakberendezési tárgynál, sőt akár egy ebédnél sem mindegy, hogy nagyüzemi gyártású, vagy egyedi alkotásról van-e szó.

