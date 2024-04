Haaland olyan volt a Real ellen Madridban, mint a legjobb pizza: teljesen eltűnt…

Real Madrid (spanyol) – Manchester City (angol): 3–3 (2–1)

Az összecsapáson villámgyorsan vezetéshez jutott a címvédő, de még az első negyedóra során fordított a rekordbajnok. A második félidő derekán jött az újabb fordulat, pár perc alatt már ismét a Citynél volt az előny, végül egyenlíteni tudott a Real.

Az angol csapat a december 6-i, Aston Villa otthonában elszenvedett 1–0-s vereség óta nem maradt alul tétmeccsen, egymást követő 26 fellépésén úszta meg így a zakót: 21 győzelem mellett ez az ötödik döntetlen volt. Az európai kupaporondon sem éppen rossz a helyzet: ez volt az egymást követő 22. BL-meccs vereség nélkül. Ennél hosszabbra csak épp a városi rivális Manchester United volt képes, amikor 2007 és 2009 között 25 fellépésen kerülték el a vereséget a „vörös ördögök”.

Manchester City take 22 consecutive games without losing in UEFA Champions League #UCL. It is the SECOND best streak in the history of the competition, only after the 25 consecutive games that Manchester United reached between 2007 and 2009. — MisterChip (English) (@MisterChiping) April 9, 2024

A Real Madrid január 18. (Atlético–Real 4–2 – h.u.) óta a 14. összecsapásán zárt veretlenül, kilenc siker mellett ugyancsak az ötödik iksz volt ebben a szériában.

Bernardo Silva meglepő szabadrúgása már a negyedik Real elleni BL-gólját jelentette, ezzel a portugál futballista igazi madridi specialistává vált: egy csapat ellen sem szerzett ennyit a BL-ben.

No, ezt nem mondhatja el magáról Erling Haaland. Korunk legjobb befejező csatára salzburgi berobbanása (27 meccs 29 gól és hét gólpassz) óta amerre jár, mindenhol termel, legyen az a Dortmund (89 meccsen 86+23), a Manchester City (90 meccs 82+15) vagy a norvég válogatott (31 meccs 27+3). Ehhez képest az, hogy a harmadik Real Madrid elleni meccse után továbbra is gól vagy gólpassz nélkül áll, minimum meglepő.

3 - Erling Braut Haaland has played more games without scoring against Real Madrid than any other opponent in his Champions League career (8 shots, 6 on target in 269 minutes). Vigilance. pic.twitter.com/n1jJZhuObx — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2024

Jöttek is a csípős megjegyzések vele kapcsolatban, hogy a nagy meccsekre rendre eltűnik, mint egy jóféle pizzaszelet az ember szájában:

things that disappear

- slices of our pizza

- ⁠Haaland in big games — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) April 9, 2024

Na de vissza a gólokra!

A BL történetének csupán második olyan meccsét láthattuk, amelyen az első 14 perc során legalább három gól is esett. Az érdekesség? Hogy az előzőt is a Manchester City játszotta! Akkor a Tottenham ellen már a 11. percben 2–2-t mutatott az eredményjelző 2019-ben.

A második félidőben Phil Foden megszerezte idénybeli 22. gólját is, amelynél csak három PL-játékos bír többel: Haaland 30-nál jár, Ollie Watkins 24-nél, Mohamed Szalah pedig 23-nál.

Nem sokkal később Josko Gvardiol is betalált távolról, neki ez volt az első gólja manchesteri színekben, egyúttal a City három, tizenhatoson kívülről szerzett találatot jegyzett Bernabéuban, ilyen termése pedig egy meccsen 2011 októbere óta nem volt!

Volt még egy csodagól az összecsapáson, ezt Federico Valverde jegyezte, ezzel 27 meccsesre nyúlt a Real hazai veretlensége, egyúttal Carlo Ancelotti 200. BL-találkozóját sem rontotta el az együttese egy zakóval.

27 - @realmadriden have not lost any of their last 27 home games in all competitions (W21 D6), their best unbeaten run at home since September 2013 (G47 W40 D7). Scenario. pic.twitter.com/I74PVy42GL — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2024

Mindkét csapatnak bőven van oka bizakodni, ugyanakkor izgulni is a visszavágó előtt: Foden sérülése kérdéses, mennyire lesz súlyos, de az még inkább, hogy hogyan fog felállni az eddig is lyukas madridi védősor Aurélien Tchouaméni eltiltásával Manchesterben.

Hja, és a City úgy ért el 3–3-at a legnagyobb riválisa vendégeként, hogy a világ legjobb futballistája, Kevin De Bruyne rosszullét miatt végül nem tudott pályára lépni a Bernabéuban…

Arsenal (angol) – Bayern München (német): 2–2 (1–2)

Az angol éllovas és a német rekordbajnok csörtéje is fordulatos meccsen zárult döntetlennel, így itt is minden kérdés megválaszolása a visszavágóra maradt.

Bukayo Saka korai gólja már a negyedik volt a BL-idényben, emellett van négy gólpassza is, a nyolc meccsen összehozott nyolc kanadai pontjánál pedig csak egy futballista áll jobban.

Igen, a riválist erősítő angol válogatott csapattársa, Harry Kane! A Tottenham korábbi csatára az Arsenal elleni 20. tétmeccsén a 15. gólját szerezte meg, büntetőgóljával már hét BL-gólnál tart az idényben, emellett pedig van három előkészítése is, így már tíz kanadai pontot termelt.

Az angol válogatott csapatkapitánya a hatodik gólját szerezte az Emiratesben, a stadion 2006-os megnyitása óta egy vendégfutballista sem volt ennyiszer eredményes itt.

6 - Harry Kane is now the outright leading goalscorer against Arsenal at the Emirates Stadium since it opened in 2006 (6 goals). Silenced. pic.twitter.com/f0RK4P3F7b — OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2024

Az egyenlítést eredményező találatot jegyző Serge Gnabry is szeret Londonban játszani, neki ez már a hetedik gólja volt az angol fővárosban a Bajnokok Ligájában, négyet lőtt a Tottenham, kettőt a Chelsea otthonában.

Érdekesség, hogy a Bayern így vezetett a szünetben (1–2), hogy összesen ez a két kapura lövése volt, az Arsenalnak pedig kilenc (9–2).

És ahogy ilyenkor lenni szokott: a második félidőben hiába fordult kicsit a kocka (4–6), mégis az Arsenal talált be. Méghozzá a csereként beálló Leandro Trossard góljával. Ez már a 16. találat volt az idényben, amit az „ágyúsok” egyik beszálló játékosa jegyzett, a PL-klubok közül csak a Liverpool (24) áll még ennél is jobban.

A két gárda előző három meccsén egyaránt 5–1-re nyert a Bayern, így az Arsenal számára lényegesen jobban fest a mostani 2–2-es eredmény, ugyanakkor a müncheniek az előző 25 kieséses szakaszban lejátszott párharcból 22-szer továbbjutottak az idegenbeli döntetlent követően. A kivételek között persze van két angol továbbjutás…

ARS 2-2 BAY (FT) - Something has changed: the last 3 official games between both teams had ended 5-1 for Bayern.



Bayern have passed 22 out of 25 european KOs after drawing the first leg away from home. They only gave in to Liverpool in 1981, Milan in 2007 and Liverpool in 2019. — MisterChip (English) (@MisterChiping) April 9, 2024

Bajnokok Ligája, negyeddöntő

Arsenal (angol) – Bayern München (német) 2–2 (Saka 12., Trossard 76., ill. Gnabry 18., Kane 32. – 11-esből)

(Saka 12., Trossard 76., ill. Gnabry 18., Kane 32. – 11-esből) Real Madrid (spanyol) – Manchester City (angol) 3–3 (Dias 12. – öngól, Rodrygo 14., Valverde 79., ill. B. Silva 2., Foden 67., Gvardiol 71.)

(Dias 12. – öngól, Rodrygo 14., Valverde 79., ill. B. Silva 2., Foden 67., Gvardiol 71.) szerda, 21.00: Atlético Madrid (spanyol) – Dortmund (német) ( tv: Sport1)

Atlético Madrid (spanyol) – Dortmund (német) ( Sport1) szerda, 21.00: PSG (francia) – Barcelona (spanyol) (tv: M4 Sport)

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2023–2024-es kiírását? Arsenal

Atlético Madrid

Barcelona

Bayern München

Dortmund

Manchester City

Paris Saint-Germain

Real Madrid

(Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images)