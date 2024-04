A Barcelona szurkolói véletlenül a saját csapatbuszukat dobálták meg – videó!

Pedig az előjelek nem voltak rosszak, a párizsi 3–2-es siker, sőt, Raphinha gólja után kényelmes helyzetbe kerültek a gránátvörös-kékek, hogy aztán egy szempillantás alatt forduljon a kocka: Ronald Araújo kiállítása után az emberelőnyt könyörtelenül kihasználta a francia bajnok (1–4), így bejutott a legjobb négy közé.

Már a felvezetés sem volt sikeres, a katalán drukkerek igyekeztek pokoli hangulatot varázsolni a találkozó előtt, a nagy füstfelhőben többen kövekkel és petárdákkal dobálták meg az Olimpiai Stadionba érkező csapatbuszt.

Ez akkor sem lett volna épületes megoldás, ha a párizsiakat próbálják ezzel megfélemlíteni, de ráadásul tévedésből a saját buszukat sikerült célba venniük...

These Barcelona fans mistook the bus, aiming to target PSG players but ended up damaging their own team's vehicle #ucl #ChampionsLeague pic.twitter.com/2e4p6ZVOLH

*

*