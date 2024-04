A kedd este nem pusztán arra a két kérdésre ígért választ, a Barcelona vagy a PSG, illetve a Borussia Dortmund vagy az Atlético Madrid jut-e a legjobb négy közé a BL-ben. Arra is, hogy a németeknek marad-e reményük, hogy az átalakulás évében négyről öt csapatra emeljék a Bajnokok Ligája-induló együtteseik számára – ehhez mindenképpen kellett a BVB sikere –, és arra is, hogy lesz-e ebben a szezonban spanyol döntős. Merthogy a Barca és az Atléti együttes sikere esetén egyikük erről az ágról bizonyosan eljut a fináléig...

A katalánok párizsi vendégjátéka kifejezetten fordulatos összecsapást hozott, a felek pedig fogadkoztak, az idegenben megszerzett minimális előny (3–2) nem jelent sokat. Ellenben a statisztikusok azért odatűzték a visszavágó mellé: a gránátvörös-kékek idegenbeli siker után még egyetlen oda-visszavágós párharcot sem buktak el a BL-ben. A mostani lehetett volna tizenkettőből a tizenkettedik ilyen továbbjutásuk.

A 11. perctől kezdve a PSG már nemcsak ezzel a statisztikai mutatóval, hanem a párharcon belüli kétgólos hátránnyal is meg kellett küzdjön. Lamine Yamal jobb oldali elfutása után Raphinha vágta négy méterről a hálóba a meccs első találatát (1–0). A brazil támadó a harmadik találatát szerezte ebben a BL-szezonban, egyúttal a harmadikat ebben a párharcban.

A 20. percig tartott, hogy lerázza magáról az ütést a PSG, az első igazán komoly életjel Kylian Mbappé 7 méterről érkező lövése volt, amelynél bravúrral mentett Marc-André ter Stegen. Nem sokkal később ismét Mbappé veszélyeztetett, ezúttal Jules Koundé tisztázott a gólvonal elől. A játék azonban a 29. percben vett igazán komoly fordulatot: Kovács István játékvezető ugyanis teketóriázás nélkül felmutatta a piros lapot a a bal szélen felgyorsító Bradley Barcolát letaroló Ronald Araújónak...

Emberhátrányban vezéráldozatot hozott Xavi, a gólpasszos Yamalt hívta le, hogy beküldje a kispadról Araújo pozíciójába Inigo Martínezt. A kiállítás előtti viszonylag kiegyensúlyozott labdabirtoklás (52 százalékkal vezetett a PSG) azonnal elkezdett a franciák irányába billenni.

A Barcelona tíz percig sem bírta az emberhátrányt, Barcola balról érkező centerezése után épp a katalánoktól Párizsba igazolt – emiatt a közönség által alaposan ki is kezdett és füttyült – Osmane Dembélé érkezett üresen a hosszún és bombázott nyolc méterről védhetetlenül a rövid felsőbe (1–1). Nemcsak az ő, hanem a PSG kispadján ülő, hanem a korábban a Barcelonával BL-t nyerő Luis Enrique gólöröme sem volt épp visszafogott.

Fordulás után sem tudta rendezni sorait a Barcelona, Asraf Hakimi átlövésénél ráadásul Ter Stegen is kifejezetten bizonytalanul nyúlt a labdáért. Ezt ugyan még megúszta a német kapus, az 54. percben Vitinha átlövését már nem. A labda a jobb alsóba vágódott (1–2). Tetézve a bajt Xavi is kiállíttatta magát a kispadnál, miközben Ilkay Gündogan kapufán csattanó lövése miatt dühöngött.

A 61. percben pedig már összessítésben is előnyben volt a PSG. Joao Cancelo merész becsúszása volt pontatlan Dembélével szemben – pedig a francia kifelé húzódott a tizenhatoson belülről –, így jöhetett Mbappé tizenegyest lőni. Ő pedig a jobb felsőbe bombázott a mészpontról (1–3).

Nem írhatjuk, hogy a Barcelona összeomlott volna, de az átütő erő hiányzott a csapatból. Araujo kiállítása ilyen szempontból is komoly felelőtlenségnek bizonyult. Menet közben José de la Fuente kapusedző is elküldette magát a katalán kispadtól. Ám hiába a parázs, a katalánok támadójátékát ez sem tudta belobbantani még egy nagy bravúrhoz. Raphinha úgy ahogy próbálkozott a jobb szélen, két helyzetet is kibrusztolt magának, de bravúrra egyikkel sem kényszerítette Gianluigi Donnarummát.

A 84. percben még egy Raphinha szabadrúgás hozhatta volna vissza a gránátvörös-kékek reményeit, de hiába mozdult ki pocsékul Donnarumma, Lewandowski kapu mellé csúsztatott. Ráadásul később kiderült, ha gól született volna, nem ér, a lengyel csatár ugyanis lesről indult.

Mbappé a rendes játékidő utolsó előtti percében megadta a kegyelemdöfést a házigazdának: egy kontra végén előbb még Ter Stegenbe lőtt, majd a német kapus nagy bravúrral Marco Asensio lövését is hárította, ám a védőinek ennyi idő sem volt elég, hogy rendezzék a sorokat, az újabb kipattanó (Koundé közreműködésével) visszakerült a franciák világbajnok centere elé, aki ezúttal már nem hibázott (1–4)...

Megtört hát a Barca őrületes sorozata az idegenbeli győzelmekkel – ám egyúttal végetért a PSG pocsék szériája is, a francia alakulat ugyanis nyolcadik nekifutásra először jutott túl úgy egy egyeneskieséses párharcból a BL-ben, hogy az első felvonást odahaza elvesztette. Pedig a PSG elleni idegenbeli siker rendre jó jel szokott lenni, anno a Videoton UEFA-kupa-sikereinél a fehérváriaknak is bejött, azóta pedig a Juventusnak, a Milannak, a Manchester Citynek, sőt, 2015-ben egyszer már a Barcelonának is minimum döntőig tartó menetelést hozott.

Őrületes meccsen tört meg a BVB 11 éves átka

Dortmundban villámrajtot vettek a felek, César Azpilicuetának már a harmadik percben a gólvonal elől kellett kivágnia a labdát bevetődve – Marcel Sabitzer lövése után. Válaszul Álvaro Morata puskázott el hasonló mértékű ziccert másfél perccel később, miután épp Sabitzert futotta le a jobb oldalon, perdített nyolc méterről a bal kapufa mellé. A folytatás aztán csendesebben alakult, de a BVB mezőnyfölénye egyértelműnek érződött. Julian Brandt kifejezetten aktívnak mutatkozott, szinte minden akcióban szerepet vállalt, ám a társak helyett nem jeleskedhetett a befejezésekben is.

Vagy talán mégis? Merthogy a 34. percben épp a szőke karmesterre jött ki egy befejezés a tizenhatoson belül, ő pedig kissé éles szögből, ballal Jan Oblak hathatós közreműködése mellett a hálóba lőtt (1–0). Maradjunk annyiban, a szlovén sztárkapus potyaízű gólt kapott – és akkor még finomak vagyunk. De ez Brandt meccsen nyújtott érdemeiből mit sem von le.

A szünet előtt ráadásul megszerezte a második gólját is a német együttes, Ian Maatsen balról tört be a tizenhatoson belülre, majd remek szóló után kilőtte a bal alsót (2–0). Ezzel már összessítésben is jobban állt a Ruhr-vidéki alakulat. Látva a két csapat közt hirtelenjében kialakult különbséget – nem is annyira a gólok számában, mint a játék képében – hirtelen felsejlett a Diego Simeone-korszak legnagyobb különbségű BL-veresége is, amit hat éve épp Dortmundban szenvedett el az Atlético (4–0). A spanyolok egyébként sem érezhették nyeregben magukat az utazás előtt, elvégre 1996-ban győztek utoljára ebben a stadionban. Történetesen Simeone akkor még javában a „matracosok” játékosa volt.

Fordulás után pillanatok alatt elhesegette ezt a rémképet az Atléti. Pontosabban az 500. Dortmund-mezben lejátszott tétmérkőzését egy öngóllal emlékezetessé tévő Mats Hummels. A rutinos német bekk Mario Hermoso jobbról érkező fejesét próbálta blokkolni lábbal, ám a megpattanó labda így Gregor Kobelt megtévesztve a bal alsóba csorgott (2–1). Teljesen új mederbe terelődött a meccs, mint amit az első játékrész hajrája alapján gondoltunk volna. Ezúttal a kék-fehér mezes vendégek kontrollálták a játékot, újabb és újabb lehetőségeket kidolgozva, mígnem egy kisebb tűzijáték és két nagy Kobel védés után a harmadik kipattanót Ángel Correa bombázott a léc alá (2–2).

De a fordulatoknak még mindig nem ért végük: Brandt osztott le remek passzt a bal szélen felgyorsító Sabitzernek, utóbbi beadását pedig Niclas Füllkrug bólintotta a kapuba úgy, hogy a labda a léc és a bal kapufa csücskétől vágódott a gólvonalon túlra (3–2). Két perccel később pedig már újfent a BVB állt továbbjutásra: Sabitzer szenzációs lövésébe csak belekapni tudott Oblak, kitolni a bal alsóból nem (4–2).



Füllkrug a 81. percben minden kérdést lezárhatott volna a továbbjutással kapcsolatban, ám Oblak bravúrvédéssel az útját állta. De összességében ez már nem osztott, nem szorzott, az Atléti bárhogy erőlködött a végjátékban, újabb gólt ugyancsak nem tudott szerezni, így búcsúzott a negyeddöntőben.

A Borussia 11 év után jutott ismét a négy közé a Bajnokok Ligája mezőnyében.

Ezzel él a remény, hogy a következő kiírásban öt csapat is legyen a BL-főtáblán. Ami pedig a spanyol csapatok döntős álmait illeti... szerdán a Real Madrid mentheti meg az ibériaiak becsületét. A Manchester City ellen – idegenben – nem épp könnyű küldetés vár Carlo Ancelotti fiaira.

Addig is ízlelgessük: 2024-ben a Dortmund–PSG-páros egyike BL-döntőt fog játszani.

LABDARÚGÁS, BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ, KEDDI PROGRAM

FC Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 1–4 (Raphinha 12., ill. Dembélé 39., Vitinha 54., Mbappé 61., 89. – az elsőt 11-esből)

Továbbjutott: 6–4-es összesítéssel a PSG.



Borussia Dortmund (német)–Atlético Madrid (spanyol) 4–2 (Brandt 34., Maatsen 39., Füllkrug 71., Sabitzer 74., ill. Hummels 48. – öngól, Á. Correa 64.)

Továbbjutott: 5–4-es összesítéssel a Borussia.



