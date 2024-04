Az idegek csatája döntött a világ legfontosabb futballmérkőzésén

Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel: 3–4

Sorozatban a harmadik idényben sorsolták össze a kieséses szakaszban a két együttest, az elmúlt két kiírásban a továbbjutó végül a sorozatot is megnyerte.

A 14 BEK/BL-győzelmével rekorder királyi gárda eddig 11 alkalommal kezdett hazai döntetlennel az elitsorozatban, ebből pedig csak kettőt tudott megnyerni – de bizakodásra adhatott okot, hogy mindkettőt Manchesterben, az elsőnél ráadásul ugyanúgy egy triplázó gárda (United) ellen, mint ami ellen most is készülhetett (City).

A manchesteri kezdőbe visszatért Ederson, Kyle Walker és Kevin De Bruyne is, a Real védelmébe pedig Nacho ugrott be. Ezek, és a City 41 meccses hazai veretlenségi szériája azért ugyanakkor inkább a házigazda számára volt pozitív.

Ahhoz képest, ahogy bekezdtek Madridban, itt óvatosabbak voltak a felek, ehhez képest a 12. percben a semmiből előnyhöz jutott a vendégcsapat: Vinícius Júnior beadása után Rodrygo első ziccerét még védte Ederson, az ismétlés viszont már bement (0–1).

A címvédő nem tört meg, sorra jöttek a helyzetek, Erling Haaland előbb bal felső fölé, majd kapufára fejelt, a kipattanó után pedig Bernardo Silva méterekről a rövid alsó mellé lőtt ziccerben.

A vendégek egyértelműen a kontrákra rendezkedtek be, ezekben volt is lehetőség, de Dani Carvajal blokkolt lövését követően ismét jött a City-henger, De Bruyne próbálkozását és Haaland fejesét is védte Andrij Lunyin.

A játék képe nem változott, Jack Grealish centikkel mellé pattanó lövéséből, valamint Phil Foden és De Bruyne átlövéséből sem lett újabb gól, így hiába volt óriási a hazai fölény, egygólos madridi előnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A fordulást követően ritmust váltott a City, és sorra jöttek a lehetőségek, de Grealish kapáslövése Lunyin zsákmánya lett, a többi pedig nem akart kaput találni.

Nacho Fernández kis híján öngólt hozott össze, mielőtt Foden lövését védte Lunyin, a Real becsületére legyen mondva, nem derogált a madridiaknak folyamatosan tíz emberrel védekezni, így hosszú időre csak meddő hazai fölényről beszélhettünk.

A hajrához érkezve élénkült meg ismét a meccs, Grealish lapos lövését is hárította az ukrán kapus, a 76. percben viszont megtört a jég: De Bruyne csapott le egy kipattanóra, és vágta a léc alá (1–1).

Perceken belül a belga karmester a párharcot is eldönthette volna, de átlövését hatalmas bravúrral hárította Lunyin, majd ajtó-ablak helyezben a léc fölé lőtt, így nyitott maradt a végjáték.

Még a hosszabbítás ötödik percében is akadt egy lehetőség Haaland előtt, újabb gól viszont már nem esett, így két év után ismét jöhetett a hosszabbítás a felek között.

A ráadásra érkezett Jérémy Doku után Julián Álvarez is a pályára, a City pedig több mint 80 százalékban birtokolta a labdát – igazán átütőerő nélkül. Egy veszélyesnek induló kontrával Vinícius léphetett volna ki, de Kyle Walker parádésan mentett, a brazilt pedig nem sokkal később le is cserélték.

Az első madridi szöglet (17–1) után elöl maradó Antonio Rüdiger révén megint szinte a semmiből kerülhetett volna előnybe a vendégcsapat, de a német védő a léc fölé bombázott. A második játékrész a cserékről és a mezőnyjátékról szólt, így jöhettek a büntetők.

Az idegek párharcát a City, egészen pontosan Julián Álvarez kezdte, a kapu bal oldalába emelt, Luka Modric jobb alsóra tartó próbálkozását viszont védte Ederson (1–0). Bernardo Silva a kapu közepét célozta meg, de Lunyin nem vetődött semerre, így könnyedén hárított, Jude Bellingham így könnyedén egyenlített (1–1). Mateo Kovacic lemásolta honfitárását, Lucas Vázquez pedig előnyhöz juttatta a Realt (1–2). Phil Foden higgadtan emelt a jobb felsőbe, de Nacho sem rontott, így fél lábbal már a négy között volt a Real (2–3). A kulcsbüntetőre a City kapusa érkezett, Ederson a jobb alsóba lőtt, Antonio Rüdiger viszont ugyanígy tett, így hiába a 34–8-as lövési mutató, a Real jutott tovább (3–4)!

Bayern München (német)–Arsenal (angol) 1–0 (0–0)

A londoni 2–2 után a müncheni visszavágón Jamal Musiala előtt adódott az első lehetőség, David Raya nagy védéssel akadályozta meg a hazai gólt.

Ezt követően az „ágyúsok” lettek veszélyesebbek, előbb Martin Ödegaard lövését hárította Manuel Neuer, majd Gabriel Martinelli próbálkozását is hatástalanította a német kapus.

A második félidő elején Leon Goretzka helyzeténél a kapufa segítette ki a vendégeket, Raphael Guerreiro ismétlésénél pedig a védők blokkoltak.

A 63. percben aztán már semmi sem akadályozta meg a Bayern vezetését, Guerreiro beadására Joshua Kimmich érkezett jól (1–0).

Újabb gól nem esett, így az idényben eddig még trófea nélkül álló müncheniek életben tartották BL-álmaikat.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók

Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–1 (De Bruyne 76., ill. Rodrygo 12.) – 11-esekkel: 3–4

Továbbjutott: a Real Madrid, 4–4-es összesítés után tizenegyesekkel.

Bayern München (német)–Arsenal (angol) 1–0 (Kimmich 63.)

Továbbjutott: a Bayern München, 3–2-es összesítéssel.

FC Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 1–4 (Raphinha 12., ill. Dembélé 39., Vitinha 54., Mbappé 61., 89. – az elsőt 11-esből)

(Raphinha 12., ill. Dembélé 39., Vitinha 54., Mbappé 61., 89. – az elsőt 11-esből) Továbbjutott: a PSG, 6–4-es összesítéssel.

a 6–4-es összesítéssel. Borussia Dortmund (német)–Atlético Madrid (spanyol) 4–2 (Brandt 34., Maatsen 39., Füllkrug 71., Sabitzer 74., ill. Hummels 48. – öngól, Á. Correa 64.)

(Brandt 34., Maatsen 39., Füllkrug 71., Sabitzer 74., ill. Hummels 48. – öngól, Á. Correa 64.) Továbbjutott: a Dortmund, 5–4-es összesítéssel.

