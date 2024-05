A piros-fehér klubot 1930-ban a helyi La Ramblán lévő Norat kávézóban alapították, miután az UD Girona megszűnése után a városban úgy döntöttek, hogy szükség van egy új gárdára, amely aztán a katalán másodosztályban kezdte meg működését.

A spanyol polgárháborút (1936–1939) követően a másod- és harmadosztály között ingázott, 1960-tól kezdve viszont stabilan utóbbiban szerepelt, amit az 1977-es átszervezés után Segunda B-re kereszteltek.

Az ötödosztályt is megjárták a katalánok

Innen „sikerült” kiesniük 1980-ban a negyedik, két évre rá pedig az ötödik ligába, ahol még 1999-ben is volt mérkőzésük egy kisebb hullámvasutazást követően.

A felemelkedés a 2006–2007-es idénnyel vette kezdetét, amikor is másodikként feljutottak a harmadosztályba, majd azt megnyerve rögvest a Segunda Divisiónba kerültek – 49 év után voltak ismét a második ligában a katalánok.

(Itt közbeszúrnánk, hogy a francia határ közelében található Girona a korábbi években inkább a turisztikai látnivalóiról, semmint a város futballcsapatáról volt híres, nem véletlen, hogy a nagy sikerű Trónok harca című sorozat egyes jeleneteit is ott forgatták.)

A csapat 2017-ben jutott fel első ízben a legjobbak közé, aminek nyomán a Manchester Cityt is birtokló City Football Group 44,3 százalékos tulajdonrészt vásárolt a klubban – ennek úgy lett igazán jelentősége, hogy a Girona bejutott a BL-be, erről még lesz szó később.

Az újabb feljutás után nagyon meglódult a szekér

Két évre rá csak a 18. lett a Girona, amely pocsékul hajrázott, az utolsó öt bajnokijából négyet elveszített abban a szezonban. A visszajutásra két évet kellett várniuk a szurkolóknak, a katalán csapat 2022-ben hatodik lett a másodosztályban (egy paraszthajszállal megelőzve a Real Oviedót), majd a négycsapatos minirájátszást megnyerve csatlakozott a két automatikus feljutóhoz (Almería, Real Valladolid).

Ezúttal azonban nem a visszaesésről, hanem a felemelkedésről szólt a második év az élvonalban.

A 2023-ban elcsípett tizedik hely után tavaly nyáron a Girona nagyon megerősítette a keretét: a kapus Paulo Gazzaniga és a veterán védő, Daley Blind ingyen érkezett a Fulhamtől és a Bayern Münchentől, míg a gólerős ukrán csatárért, Artem Dovbikért mindössze 7,75 millió eurót kellett fizetniük. A klub régi-új játékosáért, Portuért sem kellett mélyen a zsebbe nyúlni, a Getafe 3,5 millió euróért eladta a 32 éves szélsőt, aki amolyan helyi hősnek számít arrafelé.

A City Football Group támogatása pedig lehetővé tette számukra, hogy olyan kölcsönjátékosokat szerezzenek, mint Yan Couto és Savió, Yangel Herrerát pedig a Premier League-et sorozatban negyedszer megnyerő Manchester City adta el a katalán kis testvérnek.

Már a bajnoki címről álmodoznak a francia határ közelében

A tulajdonosi kör a szezon előtt mindössze annyit kért, hogy a csapat erősítse meg a helyét a La Ligában. Ehhez képest a klub bemasírozott a BL-be – soha rosszabb beárazást. „A játékosok sokkal többet értek el, mint amiről álmodtunk” – mondta a sokáig bajnoki éllovas csapat vezetőedzője, Míchel Sánchez a Barca legyőzése után.

A La Liga meglepetéscsapata előbb bebiztosította az élvonalbeli tagságát, majd megdöntötte a pontrekordját, amit még a 2017–2018-as szezonban állított fel 51 egységgel. Utána eldőlt, hogy a mezőny első felében zárnak, majd az európai kupaindulást is bebiztosították maguknak a játékosok, hogy aztán a BL-indulást érő pozíciók egyikét is megszerezzék.

Az imént szóba hozott Míchel már nagyon várja a következő szezont, személy szerint nagyon örülne, ha a Liverpool és a Borussia Dortmund stadionjában is felléphetnének, de saját bevallása szerint a Bayern München vagy az Internazionale ellen is szívesen meccselne.

A következő nagy lépés a bajnoki cím megszerzése lenne, fel akarunk ülni a spanyol labdarúgás trónjára. Ez nagy álom, de az álmok néha valóra válnak – elmélkedett a szakvezető.

Sokáig úgy tűnt, hogy a Girona már 2024-ben harcban lehet a bajnoki címért, de oda-vissza kikapott az aranyérmet simán behúzó Real Madridtól, a spanyol fővárosban komoly leckében részesültek a katalánok.

Portu elismerte, hogy Madridban nagy pofont kaptak, de Míchel gyorsan rendet tett a fejekben, így nem veszítették el az önbizalmukat.

A Girona egy szerény klub, de itt senki nem gondolja azt, hogy kiscsapat vagyunk, egyre nagyobb célokat tűzünk ki magunk elé. Sok edző nem nem fordít figyelmet a személyes kapcsolatokra, Míchel viszont nagyon jó ebben. Néha, amikor edzés után együtt eszünk, ő is leül mellénk. Beszélgetünk a futballról és az életről. Látszik rajta, hogy boldog itt, a lehető legtöbbet hozza ki a lehetőségeiből. Ugyanez a helyzet a játékosokkal is

– méltatta a klub edzőjét Portu.

Hozzátette, mozgalmas nyár elé néz a csapat. Meglátása szerint sokan bizonyították már, hogy a legmagasabb szinten is képesek teljesíteni, és mindenkit motivál, hogy a Bajnokok Ligájában is megmutathatják magukat. Portu úgy érzékeli, hogy sokan szeretnének a Gironához szerződni, mert azt látják, hogy a csapat mindig látványos támadófocit játszik, ami esetükben kiugró eredményességgel is párosul.

A Liverpooltól távozó ász megszerzése lehet a nyár nagy szenzációja a városban

A hírek szerint a Girona szeretné megszerezni a Liverpooltól távozó, 2004 és 2013 között az FC Barcelonában futballozó, spanyol válogatott Thiago Alcantarát, aki Jürgen Klopp szerint olyan dolgokra képes a labdával, amikre csak nagyon kevesen a világon – ugyanakkor a sok sérülés miatt nem tudott világklasszissá válni. A csapat emellett szeretné megtartani Eric Garcíát, ami nem lesz egyszerű feladat, mert a szezonra kölcsönadott 23 éves védő remek idényt futott, éppen ezért a Barcelona valószínűleg nem mond le a játékjogáról.

A BL-szereplés ugyanakkor még nem fix, némi papírmunkára is szükség lesz, hogy minden akadály elháruljon a csapat útjából.

Mint írtuk, a Manchester Citynek és a Gironának ugyanaz a tulajdonosa, ami gondot jelent. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szabályai ugyanis tiltják, hogy két olyan klub, amelynek ugyanaz a többségi tulajdonosa, elinduljon ugyanabban a versenysorozatban.

Magyar tehetség is van a tartalékok között

Az UEFA ebből kifolyólag felszólította a City Football Groupot, hogy adják el a gironai testvérklub egy részét, ellenkező esetben a spanyol klub átkerülhet az egy polccal lejjebb lévő Európa-ligába. Szinte biztos, hogy az érintettek megoldják „okosba” az ügyet, legalábbis meglepő lenne, ha a Gironát nem láthatnánk a BL-ben az ősztől, ezen múlna a részvétele.

Remélhetőleg a következő szezonoktól még több szerephez juthat a magyar–grúz kettős állampolgárságú, korosztályos magyar válogatott Jakobisvili Antal, akinek a 17 éves öccse, Áron a Barcelona utánpótlásában pallérozódik. A 19 éves védő egyelőre csak epizodista Gironában, de ott áll a lehetőség kapujában, hogy megvesse a lábát az egyre csak erősödő katalán csapatban, amiből hosszú távon a magyar A válogatott is profitálhat.

Az még a jövő zenéje, hogyan bírja majd az erőltetett sorozatterhelést a következő szezonban a Girona, valamint a többi hozzá hasonló csapat, amely nem állandó résztvevőnek számít. Újoncok a főtáblán, vagy csak rég nem látott vendégek. Mint például a VfB Stuttgart, az Aston Villa vagy a Serie A képviselőjeként a Bologna. Egyelőre azonban most még mindenkit a júniusi BL-finálé érdekel, és senkit nem a jövő foglalkoztat. Az Index gondoskodik arról, hogy az olvasókhoz minden friss és érdekes tartalom eljusson gyorsan, a döntő estéjén pedig egy percenként frissülő tudósítással is jelentkezünk, hogy senki ne maradjon le arról, ami a pályán történik.

Melyik csapat nyeri meg a BL-döntőt? Dortmund

Real Madrid

A DÖNTŐBEN

június 1., 21.00, London: Borussia Dortmund–Real Madrid