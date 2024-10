Az autó az olasz luxusmárka legújabb, 1015 lóerős modellje, amely álló helyzetből 2,5 másodperc alatt gyorsul fel 100 kilométer per órára, a végsebessége pedig állítólag a 350 kilométer per órát is meghaladja.

A hibrid sportautó a teljesítmény mellett az árát tekintve is kiemelkedik, alapára ugyanis 190 millió forint, írja a Velvet.

A futballsztár a nemrég véget ért válogatottmeccsek után töltött néhány napot Magyarországon, de már visszatért Angliába, ugyanis klubcsapata, a Premier League-ben szereplő Liverpool vasárnap a Chelsea együttesét fogadja.

A „vörösök” jövő hét szerdán aztán a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig vendégeként lépnek pályára a Bajnokok Ligájában, vagyis Szoboszlai a volt csapata ellen szerepelhet a BL-ben.