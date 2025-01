Őrült este Párizsban, kétgólos előnyről kapott ki a Manchester City a BL-ben

A Paris Saint-Germain és a Manchester City is győzelmi kényszerben lépett pályára szerda este a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó előtti, hetedik fordulójában. A két csapat egymással találkozott Párizsban, az angol bajnoki címvédő pedig ugyan elhúzott két góllal, de aztán a franciák felálltak a padlóról és fordítottak, így a 2023-as győztes közel került a kieséshez! A címvédő Real Madrid gálázva nyert odahaza, míg a Bayern München nagy meglepetésre kikapott Hollandiában. Gulácsi Péterék a Sporting legyőzésével szerezték meg az első pontjaikat az alapszakaszban, a portugál csapatban ezúttal is eredményes volt a magyar származású svéd válogatott Gyökeres Viktor.

A Real – amely a forduló előtt csak a huszadik volt a tabellán – az eddig mindössze három pontot szerző, 32. Red Bull Salzburgot látta vendégül. Papíron könnyű ellenfélnek ígérkezett az osztrák csapat, azonban a vendégek kezdtek jobban, az első tíz percben nem sok köze volt a meccshez a királyi gárdának.

Aztán a hazaiak a 23. percben szinte a semmiből megszerezték a vezetést, Federico Valverde labdaszerzése után a támadók végigvittek egy gyors támadást, az akció végén Rodrygo lőtte ki a jobb alsó sarkot tíz méterről. Ez volt a brazil szélső első gólja a BL mostani kiírásában.

A 34. percben Rodrygo megduplázta góljai számát, a fiatal támadó Jude Bellingham szédületes sarkazós passza után ezúttal a bal asló sarokba zúdította a labdát 13 méterről.

A fordulás után azonnal jött a harmadik Real-gól, Kylian Mbappé lőtt az üres kapuba öt méterről, miután a Salzburg kapusa, Janis Blaswich óriásit hibázott.

Az 55. percben aztán Vinícius Júnior is megcsillogtatta kitűnő rúgótechnikáját, a brazil gyorsvonat 11 méterről bombázott a hálóba, miután kicselezett két védőt. A 77. percben ötödször is megszörrent a salzburgiak hálója, Valverde passza után Vinícius Júnior volt ismét eredményes, miután egy csellel nagyon csúnyán becsapta a rá kilépő védőt. Jó napjuk volt a Real braziljainak, szinte minden lövésük beakadt.



A meccs ezzel eldőlt, az iram így bezuhant, de az osztrákok azért mentek előre becsülettel, és a 85. percben a Salzburg megszerezte a szépségtapaszt jelentő gólját: Mads Bidstrup 11 méterről elemi erővel lőtte a labdát a léc alá, Thibaut Courtoisnak esélye sem volt a hárításra.

Őrült meccset vívott Párizsban a Manchester City

Párizsban gyakorlatilag ki-ki mérkőzést játszott a Paris Saint-Germain és a 2023-as győztes Manchester City. A rajt előtt sokan a legtöbb szurkoló elkönyvelte a két csapat egyenes ági továbbjutását, ehhez képest az angol bajnoki címvédő a 22., a francia sztárklub pedig a 25. helyről várta az utolsó előtti kanyart.

Tartalékolásról tehát szó sem lehetett, és akadtak is helyzetek szép számmal az első játékrészben, a PSG olasz kapusa, Gianluigi Donnarumma több nagy védést is bemutatott, a másik oldalon Fabián Ruiz lövése akadt be kis híján, Josko Gvardiol a gólvonal előtt állva tisztázott, Ederson kapus már vert helyzetben volt.

Már majdnem felharsant a szünetet jelző sípszó, amikor Asraf Hakimi betalált az ellenfél kapujába, de a VAR les miatt érvénytelenítette a marokkói válogatott védő 45. percben találatát. Ezt látva nagy kő esett le a manchesteriek szívéről.

Az 50. percben Donnarumma ismét nagyot védett Bernardo Silva lövése után, a kipattanót aztán Jack Grealish vágta a jobb felső sarokba. A VAR vizsgálódott, de megerősítést nyert, hogy szabályos gól született. Három percre rá Erling Haaland neve is megjelent az eredményjelzőn, a norvég támadó ballal lőtt a bal aslóba, Donnarumma ebbe a lövésbe is beleért, de nem tudott hárítani.

A PSG nem omlott össze ennyitől, a franciák Ousmane Dembélé jóvoltából azonnal visszajött a mérkőzésbe, a Barca korábbi játékosa 10 méterről köszönt be Edersonnak. És itt még nem volt vége a tűzijátéknak a szakadó esőben, a 60. percben Bradley Barcola kiegyenlített!

A 78. percben pedig jött a drámai fordulat, Joao Neves öt méterről fejelt Ederson kapujába, miután John Stones nem tudta beletenni a fejét Vitinha szabadrúgásába.

A hosszabbítás végén Goncalo Ramos is gólt szerzett, a VAR hosszú vizsgálódás után úgy döntött, szabályos a találat, a labda ugyanis az ellenfél egyik játékosáról (Gvardiol) pattant a portugálhoz.

A City nem tudott góllal válaszolni a párizsi találatokra, és kikapott (így maradt nyolc pontos), ami azt jelenti, hogy az alapszakasz utolsó, nyolcadik fordulóját kieső helyen várja.

Amennyiben az angol sztárcsapat nem tudja hazai pályán legyűrni a Clube Brugge-t, akkor számára befejeződhet az európai kupakaland erre a szezonra. Mondani sem kell, ez egetrengető szenzáció lenne.

Ez történt a kora esti meccseken

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig szerdán a Sporting legyőzésével megszerezte első pontjait az alapszakaszban.

A már biztosan kieső lipcseiek két magyar válogatott légiósa közül a kapus Gulácsi a kispadról nézte végig a találkozót, míg Orbán a védelem tengelyében végigjátszotta az összecsapást. A portugálok gólját a magyar származású svéd válogatott Gyökeres Viktor szerezte, aki Orbánt verte meg egy az egyben, mielőtt betalált.

A Sahtar Donyeck pályaválasztóként kétgólos sikert aratott a Brest felett Gelsenkirchenben, így az ukránok életben tartották továbbjutási reményeiket.

Labdarúgás

Bajnokok Ligája

Alapszakasz

7. forduló