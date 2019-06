Sok baleset történik vízibiciklizés közben, mert nem csak a jól úszó és nem csak a józan fürdőzők használják ezeket a járműveket. Mentőmellény, mentőgyűrű sincs rajtuk feltétlenül, pedig az áramlat távolabb viheti a parttól a vízibiciklit, olyan helyen is lehet mély víz a marásoknak köszönhetően, ahol nem számítanak rá. Az éjszakai ittas fürdőzés is sok problémát okoz, ahogy a vontafürdőzésből is könnyen lehet baleset. (Fotó: Adrán Zoltán / Képszerkesztőség)