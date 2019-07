Hogyan nyerjünk a Kékszalagon? Litkey Farkast kérdeztük

A tavalyi évhez hasonlóan idén is meglátogattuk a 13-szoros győztest, Litkey Farkast Balatonkenesén. Övé a legsikeresebb magyar katamarán. 1200 kg, 200 négyzetméter a teljes vitorlázata, maximális sebessége normál körülmények között 26 csomó. Hatan vitorlázzák a hajót, a kapitány bízik abban, hogy legalább olyan eredményesek lesznek, mint tavaly.

A vitorlázó legenda itt készül a 18-án, csütörtökön rajtoló 51. Kékszalagra.

Arra voltunk kíváncsiak, hogyan lehet megnyerni a versenyt, mi a titka annak, ha valaki gyorsan szeretné megkerülni a Balatont.

Felkészülés a Kékszalagra Litkey Farkassal

Litkey Farkas azt javasolja, olvassuk el mindenképp a szakirodalmat, ahogy 1993, az első versenye óta ő is teszi. Fontos, hogy a rajtnál a stratégiánknak megfelelően helyezkedjünk, mint ahogy az is, hogy jól osszuk be az erőnket, koncentrációnkat. Litkey, többszörös győzteseként jól tudja, hogy semmi nem dől el a verseny elején. Stratégia, kitartás és tudás mellett némi szerencse is kell a győzelemhez.

A verseny nagy múltra tekint vissza, és ehhez mérten sokat változott az évek alatt. Nagy különbség, hogy Litkey Farkas, amikor 2001-ben először nyert Kékszalagot, még nem várta a célba érő hajókat közönség a parton. 2005 óta viszont folyamatosan nő a verseny népszerűsége, évek óta tűzijátékos befutó van, nagy tömeggel, igazi ünnepély lett a versenyből. A rajtot egyébként 9-kor Tihanyból érdemes nézni, 10- 11 körül érnek az első hajók a kenesei bójához, a Magaspartról az egész mezőnyt meg lehet figyelni.

Természetesen a nagy médiafigyelem, a tömeg, a hatalmas show, nagy élményt jelent a tókerülés résztvevőinek is.

Nem állhat rajthoz bárki, akinek van egy hajója

A vitorlás drónvideókat köszönjük a Sailing Drone Team-nek!

