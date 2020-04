Új, online beszélgetéssorozatunkban ma 14 órától Bauer Dávid, Baja Sándor és Tüzes Imre véleményét ismerhetjük meg. Arról beszélgetünk velük, hogy hogyan alakult gyökeresen át a munkaerőpac, mit tud kezdeni munkavállaló és munkáltató a mostani helyzettel és mi várható a jövőben. Az Out of the Box virtuális eseményein választ keresünk arra a rengeteg kérdésre, amit a példátlan jelenlegi helyzet felvet.

Mi történik most a munkahelyekkel és mi lesz később?

Mai virtuális rendezvényünkön arról lesz szó, hogy egyes üzletágakban túl sok lett a munkavállaló, míg máshol hatalmas munkaerőhiány lépett fel hirtelen. Ráadásul nem csak az aktuális helyzetet kell menedzselni most, de gondolni kell a jövőre is. Milyen stratégiák léteznek, és hogyan lehet felelős, jó döntéseket hozni egy ilyen bizonytalan helyzetben?

A beszélgetés résztvevői:

Bauer Dávád, a MOL Magyarország HR-igazgatója

Baja Sándor, a Randstad ügyvezető igazgatója

Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési vezetője

Moderátor:

Szabó Dániel, a Napi.hu főszerkesztő-helyettese

A koronavírus árnyékában kollégáink egészségének és biztonságának garantálása a legfontosabb számunkra. Az egészségügyi intézkedések bevezetése csak az első lépcső volt, most azon dolgozunk, hogy a lehető legtöbb munkahelyet tudjunk megőrizni hosszú távon.



Bauer Dávid

Pár hét alatt fundamentálisan átalakult a munkaerőpiac.

A tegnapi gyakorlatok ma már nem érvényesek, a bizonytalan környezethez való alkalmazkodási képesség és a tudatos tervezés lehet az üzleti sikeresség kulcsa.



Tüzes Imre

