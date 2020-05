Online beszélgetéssorozatunkban ma 14 órától Csordás Imre, Dittel Gábor, Erdei Bálint és Flesch Tamás véleményét ismerhetjük meg. Arról beszélgetünk velük, hogy hogyan érintette a turizmust a járvány és mire számíthatunk a jövőben. Mekkora lesz a visszaesés, várható-e idén a belföldi turizmuson kívül más? Az Out of the Box virtuális eseményein választ keresünk arra a rengeteg kérdésre, amit a példátlan jelenlegi helyzet felvet.

A beszélgetés témája: Hogyan élték túl a szállodák és a turisztikai célpontok, hogy egyik pillanatról a másikra minden ország bezárult? Most, hogy elindult a lazítás, lehet egyáltalán külföldi vendégekre számítani, vagy csak a belföldi turizmusra lehet építeni? Mekkora visszaeséssel számolnak idénre? Elég, ha lecseng a járvány, vagy vissza kell valahogy szerezni a bizalmat itthon és külföldön? Hungaroring és Sziget Fesztivál nélkül is van élet?

Facebookon itt találja az eseményt, a beszélgetés 14 órától itt nézhető:

A beszélgetés résztvevői:

Csordás Imre, az Accent Hotel igazgatója

Dittel Gábor, a NiT Hungary (Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete) ügyvezető főtitkára

Erdei Bálint, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke, a Cityrama Utazási Iroda ügyvezetője

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, a Continental Group tulajdonos ügyvezetője

Moderátor: Kiss Róbert Richárd

"A turizmus ma a mindennapunk része lett, és ez a járvány után is így lesz!" Flesch Tamás

Újra kell gondolni a korábbi üzleti modelleket, hogy átvészeljék az idegenforgalmi szolgáltatók a koronavírus-járvány miatti gazdasági válságot, az utazóknak pedig fel kell készülniük arra, hogy jó ideig nem lesz olyan az utazás, nyaralás, mint amit az előző években megszoktak.

Dr. Kiss Róbert Richárd

"A koronavírus-járvány okozta helyzetre nem lehetett felkészülni. Egy biztos: az utazók ugyanúgy várják az újraindulást, mint az utazási irodák.”

Erdei Bálint

Az Out of the Box eseményeiről Facebook oldalunkon tájékozódhat, a korábbi beszélgetéseket Youtube csatornánkon is megtekintheti. Kövessen minket és iratkozzon fel!

Mi is az az Out of the Box? Hogyan váltsuk meg a világot, ha éppen dobozokban élünk? Reményeink szerint majd most kiderül. Az Out of the Box egy olyan virtuális rendezvénysorozat, ami a Dialogue Creatives ötlete alapján az IndaMedia felületein valósul meg. Az esemény házigazdája a Napi.hu.

BRAND & CONTENT