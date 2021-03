A járványhelyzet a lakáspiacra is hatással volt: sok városlakó szembesült azzal a korlátozások idején, hogy a család „kinőtte” a lakást, és egy nagyobb, home office-ra is alkalmas, teraszos vagy kertkapcsolatos otthonra van szükség. Az új lakások áfájának csökkentése és a családosok állami támogatásai most különösen kedvező helyzetet teremtettek a továbblépéshez – összeszedtünk, milyen kedvezményeket érdemes most igénybe venni.